Новые подходы к освещению кухни с помощью декоративной подсветки

При планировании освещения кухни хозяева в первую очередь озабочены вопросами экономии электроэнергии и безопасности. Это правильно. Ведь нагрузка нескольких ламп накаливания на один недорогой и не очень качественный выключатель станет запредельной и опасной. А если выделить независимые группы источников света, у каждой из которых свой выключатель, то уже можно говорить о рациональном освещении и экономии, и, безусловно, об удобстве. Яркий пример: приготовление пищи потребует лишь освещения рабочей зоны на кухне, для чего достаточно длинной люминесцентной лампы, а еще лучше – светодиодной ленты. Так что очень правильно поступает тот, кто заранее определяет количество групп, светильников в группах и их тип. И не забывает о декоративном освещении.

Из названия понятно, что речь идет об освещении, у которого лишь одна функция – служить украшением интерьера. Если хочется, чтобы кухня не походила ни на какую другую, стоит обратить внимание на оригинальные дизайнерские люстры и светильники. Да и с помощью лампочек попроще можно не только придать кухне изюминку, но даже визуально расширить пространство.

В качестве декоративного освещения часто используют подсветку кухонных шкафчиков. Особенно эффектно смотрятся точечные светильники, вмонтированные внутрь кухонных шкафчиков с матовыми или прозрачными фасадами – блики света на стекле усиливают свечение, и в этом, бесспорно, есть нечто чарующее. Подобное освещение выполняет, кстати, не только декоративную функцию, но и помогает быстрее находить необходимые предметы в глубоких шкафах. Однако такой подсветке должен соответствовать внешний вид посуды, которую хозяева размещают в шкафах.

Подсвечивать можно пространство между потолком и кухонным гарнитуром. Небольшую щель между навесными шкафчиками и потолком можно закрыть панелью из оргстекла, а за ней разместить светодиодную ленту. Эффект заключен в бликах и отражениях от поверхности мебели матовой или глянцевой. Получается интересный дизайнерский прием, который отлично подходит особенно для маленьких кухонь, так как зрительно делает помещение выше. Кроме того, такое освещение даст дополнительный мягкий свет, а панели закроют трубу вытяжки и прочие коммуникации.

Есть еще один, не менее оригинальный ракурс для подсветки – цоколь кухонного гарнитура. В итоге создается ощущение, что кухонная мебель словно парит в воздухе, а это зрительно увеличивает пространство. Это как раз то, что нужно для маленькой кухни!

Дизайнеры советуют не забывать и про такой источник освещения, как свечи. Уже их вид придает особую атмосферу кухонному интерьеру, а мягкий теплый свет зажженных свечей превращает любой ужин в праздничный.