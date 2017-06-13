15 полезных приспособлений для полива дачи и огорода

Автоматический полив горшечных растений состоит из шланга, капельниц и панели управления. Впрочем, им можно найти более широкое применение: на дачном участке задавать режим подачи воды под корень садовым насаждениям.

Автоматическое управление поливом позволит давать растениям достаточное количество влаги в нужное время без участия садовода. Требуется лишь встроить в систему устройства автоматического полива. Это таймеры для орошения участка в определенные часы и клапаны для регулировки подачи воды в соответствии с выбранной программой. Дополнительно могут быть установлены датчики дождя, чтобы при естественном насыщении почвы влагой полив прекратился, счетчик воды – для контроля расхода жидкости в работе системы орошения и другие полезные устройства.

Дождеватели для полива устанавливают на газонах — так трава получает необходимое количество жидкости каждый день.

Катушки и направляющие для шлангов необходимы для правильного хранения шлангов.

Наборы для мойки состоят из насадок на шланг и щеток, помогающих качественно вымыть теплицу (или автомобиль, на котором семья приехала на дачу).

Наконечники являются самой важной частью ручной системы полива, потому что именно они подают воду к растениям с необходимым напором и в нужном режиме орошения. С их помощью можно поливать грядки с овощами, клумбы или ухаживать за газоном. Виды наконечников: насадки поливочные (дают струю необходимой толщины и напора) с разными режимами; пистолеты-распылители, дозирующие подачу жидкости, приспособленные для фиксации в выбранном режиме полива; пистолеты-распылители на телескопическом удлинителе, обладающие большим, по сравнению с остальными видами, радиусом полива.

Поливочные наборы состоят из комплекта насадок (пистолет-распылитель, несколько разных наконечников), специальных соединителей для подключения к трубам или кранам и адаптера для водопроводного крана. Все предметы, входящие в наборы, подобраны таким образом, чтобы подключение системы ручного полива занимало как можно меньше времени и требовало минимум сил.

Подземная система полива состоит из шлангов усиленной конструкции, прокладываемых под землей, распылителей, блока управления поливом.

Ручная система полива состоит из брызгалок, пистолетов-распылителей и наконечников, помогающих опрыскать листья или вымыть инвентарь. Система в упрошенном виде представляет собой шланг, который одним концом соединен с напорной трубой, а на другом конце у него закреплен регулируемый наконечник для полива.

Садовые души позволят оборудовать душевую кабину на участке.

Система капельного полива нужна для ухода за тепличными (и капризными оранжерейными) растениями, требующими подачи воды в определенном количестве.

Соединительные элементы — это хомуты, переходники и муфты, необходимые для крепления шлангов к водопроводу, клапанов к трубам и пр.

Сочащийся шланг очень удобен в использовании на приусадебном участке. Его можно применять как для полива всех культурных растений сразу, так и для ухода за отдельными, например, капризными или больными цветами, требующими дозированной подачи воды. Полив происходит через небольшие отверстия в самом изделии, не требует постоянного внимания владельца. Правильно расположив шланг один раз, можно больше не возвращаться к нему и заниматься другими делами на участке. Наличие регулирующего клапана позволяет настраивать подачу воды в зависимости от надобности.

Шланги: армированные, резиновые, спиральные, для капельного полива.