Для какой комнаты подходят шторы, а для какой идеальны занавески

Шторы

Это оконные занавеси, отодвигаемые в стороны или поднимаемые вверх. Изготавливают их преимущественно из тканевых материалов. Шторы играют функционально-декоративную роль: они не только защищают помещение от ярких солнечных лучей, но и органично дополняют интерьер.

Предками современных штор были обыкновенные отрезы ткани, которые закрепляли на оконном или дверном проеме, нередко использовали для зонирования комнат. В Древнем Египте дизайн штор отличался простотой, тканевые отрезы применяли преимущественно для защиты от солнца. Чуть позже декорированные золотой нитью и замысловатым орнаментом изделия стали появляться в домах знати. Схожие типы занавесей существовали в Древней Греции и Риме. Во времена Средневековья шторы приобрели новое функциональное значение: их начали использовать для сохранения тепла и шили из плотной однотонной материи. Творчество дизайнеров достигло своего размаха лишь в эпоху Возрождения, когда шторы стали шить из тонких струящихся тканей.

Классические шторы обладают весьма плотной текстурой, нередко у них есть специальная подкладка, уберегающая основную ткань от выгорания. Шторы выполняют из самых разнообразных материалов, будь то невесомые вуаль и органза или достаточно тяжелые бархат и гобелен. Традиционно они имеют плиссировку и складки различной глубины. Изделия венчают стильным карнизом и дополняют всевозможными элементами декора, скрывающими кольца и крючки. Кисти, подхваты, ламбрекен, перекиды – все это создает единый текстильный ансамбль.

Фоновый цвет штор должен соответствовать интерьеру: быть либо в тон стенам, либо акцентным и дублировать цвет некоторых деталей обстановки.

Занавески

Это тканевые изделия, используемые как для отгораживания чего-либо, так и для украшения помещения. Обычно изготавливают из легких прозрачных и полупрозрачных материалов: тафты, органзы, тюля (перечень можно продолжать), которые не препятствуют проникновению света и свободной циркуляции воздуха. Это имеет решающее значение, поскольку занавески чаще всего применяются на кухне. Занавески не могут похвастаться наличием складок и обилием декоративных элементов. В сравнении со шторами он выглядит намного проще.

В большинстве случаев занавески выполняют преимущественно эстетическую функцию. Впрочем, если кухня расположена на солнечной стороне или на первом этаже, то предпочтительнее сравнительно плотные непросвечивающие занавески, они могут защищать помещение от прямых солнечных лучей и взглядов любопытных прохожих. Особой популярностью пользуются укороченные модели, едва прикрывающие окно или заканчивающиеся еще выше. Для крепления занавесок оптимально подходит струнный карниз, хотя обычный шнур или толстая леска тоже вполне сгодятся.

Также занавеской порой именуется довольно большое полотно, отделяющее одну комнату от другой или служащее для зонирования пространства.

Размеры штор и занавесок

Размеры также помогут понять разницу между шторами и занавесками. Так, ширина штор намного превышает величину окна, а их длина доходит до самого пола. Конечно, существуют укороченные модели, но это скорее исключение. Тогда как в случае с занавесками это закономерность. Длина изделия часто доходит лишь до подоконника, а порой заканчивается еще выше. Что же касается ширины, то она тоже сравнительно невелика. Обычно занавески доходят до краев рам или слегка выступают за пределы оконного проема.

Миниатюрные размеры, легкость ткани и отсутствие декоративных элементов обусловливают весьма привлекательную стоимость занавесок. Чего не скажешь о шторах, эффектный дизайн которых оценивается довольно высоко.