Почему для освещения кухни недостаточно одной люстры

Виды освещения

Еще пару десятков лет назад самым популярным вариантом освещения кухни была одна-единственная люстра, располагавшаяся в центре потолка. При всем желании удобным его не назовешь, ведь в этом случае не освещались отдаленные участки, важная часть рабочей зоны и обеденного стола. Сегодня даже на маленьких кухнях необходимо предусматривать несколько видов освещения:

общее, которое все же необходимо;

подсветка рабочей зоны;

подсветка обеденной зоны;

декоративное освещение.

Рекомендации по устройству освещения

Свет нужно располагать так, чтобы на рабочую поверхность и в обеденную зону находящиеся на кухне люди не бросали тень. В то же время источники света не должны быть слишком яркими, чтобы не ослеплять человека. Важно, чтобы одни источники света дополняли другие. Необходимо учитывать цветовую гамму кухни. Так, светлые стены и мебель будут отражать до 80% светового потока, а темные – лишь около 12%. Для обеденной и рабочей зоны необходима разная мощность освещения. Приблизительные нормы таковы: мощность освещения для рабочей зоны – 100 Вт/м2, для обеденной – 50 Вт/м2. При обустройстве освещения рабочей зоны нужно следить за расстоянием от источников воды до светильников: оно должно быть не меньше 60 см.

Общее освещение

Без общего основного помещения все-таки не обойтись, поэтому в центре кухни или в районе обеденного стола можно поместить люстру. Альтернатива люстрам для небольших кухонь – плоские светильники, а также встроенное освещение в подвесной потолок. Можно предусмотреть реостат, с помощью которого удобно регулировать интенсивность потока света и менять атмосферу на кухне.

Верхнее освещение кухни может быть абсолютно разным. Если пространство темное, а подсветка рабочего пространства достаточна, оно может и вовсе отсутствовать. Но более стандартный вариант – это сделать кухню заполненной светом. Для этого можно использовать токопровод со светильниками заполняющего действия, а также дополнительно декоративный свет. Стоит учесть, что минимальный расчет освещенности 20 – 30 Вт/м2.

Свет в рабочей зоне

Над рабочей зоной необходимо достаточно яркое освещение. Располагать источники света лучше всего на навесных шкафчиках. Без такого освещения все пространство перед человеком, который готовит пищу, окажется в тени, а это значит, придется напрягать зрение. Также важно, чтобы свет был направлен непосредственно на рабочую поверхность и не бил в глаза. Подсветку под шкафчиками можно сделать массой разных способов – лампами дневного света, накладными мебельными светильниками. Но самое простое и рациональное решение – светодиодная лента, которую крепят на нижнюю поверхность шкафчиков. Это простой в монтаже, один из самых экономичных и равномерных видов освещения. Кроме того, светодиодная лента – отличный способ украсить кухню, выделить разные зоны, создать плавный переход к потолочному освещению.

В подсветке нуждается не только рабочая поверхность, но и мойка, и кухонная плита. Кстати, над плитой можно использовать лишь то освещение, которое дает вытяжка, его вполне достаточно.

Свет в обеденной зоне

Обеденный стол должен иметь мягкую спокойную и уютную подсветку, которая будет в достаточной мере освещать поверхность, но не создавать чересчур яркого освещения. Нужно максимально пользоваться естественным освещением, поэтому обеденный стол правильно ставить недалеко от оконного проема. Но если стол стоит у стены, то можно использовать пару настенных бра. Потолочные светильники на регулируемых подвесах также будут неплохо смотреться, но лучше всего они подходят для обеденных столов, которые стоят в центральной зоне кухни. Один или несколько таких светильников с интересными плафонами и с возможностью регулировать высоту расположения – идеальный вариант для любой кухни, выполняющей функцию столовой.

В кухне, так же как и в других помещениях квартиры или дома, возможно и декоративное освещение.