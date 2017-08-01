Как украсить фасад загородного дома

Фасад загородного жилья должен отвечать двум главным требованиям. Во-первых, дом должен гармонировать с окружающей территорией, выглядеть эстетично. Во-вторых, фасадный материал должен стать для строения защитой, выполняя функцию дополнительного утеплителя и звукоизолятора, а также оберегая несущие конструкции от влаги и прочих негативных воздействий. Не каждый отделочный материал справится с поставленными задачами. Рассмотрим один из лучших – камень, его достоинства и недостатки.
Натуральный камень
Не будем пока говорить о дорогостоящих граните и мраморе. Есть натуральный материал, который стоит дешевле, это кварцевые породы, песчаники, известняк и другие. Есть из чего выбрать. Выигрышно выглядит и строгий лощеный камень с гладкой поверхностью, и с природным рисунком, и с поверхностью нетронутой скалы, шероховатый. Кстати, не стоит отделывать весь дом одинаковым материалом, лучше комбинировать. Это будет выглядеть более изысканно.
Плюсы материала с практической точки зрения:
- это экологически чистый продукт, который никогда не навредит здоровью человека при любом температурном режиме;
- долговечность. Такая конструкция может стоять десятилетиями. На нее не повлияют ни дождь, ни летняя жара. И это совершенно не горючий материал;
- у камня довольно высокое энергосбережение;
- облицовку вполне можно выполнить своими руками, чем и снизить стоимость работ.
Как и любой другой материал, камень имеет не только достоинства, но и недостатки:
- большой вес. Транспортировка обойдется дорого. И монтаж будет довольно тяжелым;
- обработка и подгонка тоже не простые и занимают много времени. Хотя если использовать камень в виде готовых плит, то этот процесс станет значительно проще;
- цена значительно выше других материалов отделки.
Искусственный камень
Искусственный камень дешевле и разнообразнее: в виде плиток или "под кирпич" толщиной всего в 1 см. В состав такого камня включают песок, цемент, красители и различные наполнители. На рынке есть множество вариантов различных цветов и текстур. Иногда такой вид сложно отличить от натурального камня.
Плюсы материала с практической точки зрения:
- этот облицовочный материал можно класть на любые стены: деревянные, кирпичные, бетонные;
- с помощью искусственного камня можно придать дому средневековый вид или сделать суперсовременный дизайн;
- этот камень значительно легче настоящего, поэтому транспортировка будет стоить дешевле и монтаж проще;
- плитка устойчива к образованию плесени и грибка, ее можно применять без оглядки на погодные условия;
- гораздо проще обрабатывать. И если нанимать людей, работа будет стоить дешевле.
Однако есть моменты, которые могут заставить отказаться от применения искусственного камня:
- он значительно уступает в долговечности натуральному. Правда, это компенсируется тем, что всегда можно заменить испорченный элемент;
- некоторые виды требуют дополнительной обработки химическими средствами, которые отталкивают воду. А это время и деньги. Поэтому стоит сначала посмотреть сертификат качества и узнать параметры использования, чтобы избежать неприятностей;
- для чистки и ремонта не стоит применять абразивные материалы из-за довольно низкой сопротивляемости этим средствам.
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