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Как украсить фасад загородного дома

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Сегодня, 18:35.
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Фасад  загородного жилья должен отвечать двум главным требованиям. Во-первых, дом должен гармонировать с окружающей территорией, выглядеть эстетично. Во-вторых, фасадный материал должен стать для строения защитой, выполняя функцию дополнительного утеплителя и звукоизолятора, а также оберегая несущие конструкции от влаги  и прочих негативных воздействий. Не каждый отделочный материал справится с поставленными задачами. Рассмотрим один из лучших – камень, его достоинства и недостатки.

В Барнауле продают коттедж с кинотеатром и видом на Обь.
В Барнауле продают коттедж с кинотеатром и видом на Обь .Фото : Недвижимость Алтай.

Натуральный  камень

Не будем пока говорить о дорогостоящих граните и мраморе. Есть натуральный материал, который стоит дешевле, это кварцевые породы, песчаники, известняк и другие. Есть из чего выбрать.  Выигрышно выглядит и строгий лощеный камень с гладкой поверхностью, и с природным рисунком, и с поверхностью нетронутой скалы, шероховатый.  Кстати, не стоит отделывать весь дом одинаковым материалом, лучше комбинировать. Это будет выглядеть более изысканно. 

Плюсы материала с практической точки зрения:

  •  это экологически чистый продукт, который никогда не навредит здоровью человека при любом температурном режиме;
  • долговечность. Такая конструкция может стоять десятилетиями. На нее не повлияют ни дождь, ни летняя жара. И это совершенно не горючий материал;
  • у камня довольно высокое энергосбережение;
  • облицовку вполне можно выполнить своими руками, чем и снизить стоимость работ.

Как и  любой другой материал, камень имеет не только достоинства, но и недостатки:

  • большой вес. Транспортировка обойдется дорого. И монтаж будет довольно тяжелым;
  • обработка и подгонка тоже не простые и занимают много времени. Хотя если использовать камень в виде готовых плит, то этот процесс станет значительно проще;
  • цена значительно выше других материалов отделки.

Искусственный камень

Искусственный камень  дешевле и разнообразнее: в виде плиток или "под кирпич" толщиной всего в 1 см.  В состав такого камня включают песок, цемент, красители и различные наполнители. На рынке есть множество вариантов различных цветов и текстур.  Иногда такой вид  сложно отличить от натурального камня.

Плюсы материала с практической точки зрения:

  • этот облицовочный материал можно класть на любые стены: деревянные, кирпичные, бетонные;  
  • с помощью искусственного камня  можно придать дому средневековый вид или сделать суперсовременный дизайн;  
  • этот камень значительно легче настоящего,  поэтому транспортировка будет стоить дешевле и монтаж проще;
  • плитка устойчива к образованию плесени и грибка, ее можно применять без оглядки на погодные условия;
  • гораздо проще обрабатывать. И если нанимать людей, работа будет стоить дешевле.

Однако есть моменты, которые могут заставить отказаться от применения искусственного камня:

  • он значительно уступает в долговечности натуральному. Правда, это компенсируется тем, что всегда можно заменить испорченный элемент;
  • некоторые виды требуют дополнительной обработки химическими средствами, которые отталкивают воду. А это время и деньги. Поэтому стоит сначала посмотреть сертификат качества и узнать параметры использования, чтобы  избежать неприятностей;
  • для чистки  и ремонта не стоит применять абразивные материалы из-за довольно низкой сопротивляемости этим средствам.

                                               

                                            

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