Как украсить фасад загородного дома

Натуральный камень

Не будем пока говорить о дорогостоящих граните и мраморе. Есть натуральный материал, который стоит дешевле, это кварцевые породы, песчаники, известняк и другие. Есть из чего выбрать. Выигрышно выглядит и строгий лощеный камень с гладкой поверхностью, и с природным рисунком, и с поверхностью нетронутой скалы, шероховатый. Кстати, не стоит отделывать весь дом одинаковым материалом, лучше комбинировать. Это будет выглядеть более изысканно.

Плюсы материала с практической точки зрения:

это экологически чистый продукт, который никогда не навредит здоровью человека при любом температурном режиме;

долговечность. Такая конструкция может стоять десятилетиями. На нее не повлияют ни дождь, ни летняя жара. И это совершенно не горючий материал;

у камня довольно высокое энергосбережение;

облицовку вполне можно выполнить своими руками, чем и снизить стоимость работ.

Как и любой другой материал, камень имеет не только достоинства, но и недостатки:

большой вес. Транспортировка обойдется дорого. И монтаж будет довольно тяжелым;

обработка и подгонка тоже не простые и занимают много времени. Хотя если использовать камень в виде готовых плит, то этот процесс станет значительно проще;

цена значительно выше других материалов отделки.

Искусственный камень

Искусственный камень дешевле и разнообразнее: в виде плиток или "под кирпич" толщиной всего в 1 см. В состав такого камня включают песок, цемент, красители и различные наполнители. На рынке есть множество вариантов различных цветов и текстур. Иногда такой вид сложно отличить от натурального камня.

Плюсы материала с практической точки зрения:

этот облицовочный материал можно класть на любые стены: деревянные, кирпичные, бетонные;

с помощью искусственного камня можно придать дому средневековый вид или сделать суперсовременный дизайн;

этот камень значительно легче настоящего, поэтому транспортировка будет стоить дешевле и монтаж проще;

плитка устойчива к образованию плесени и грибка, ее можно применять без оглядки на погодные условия;

гораздо проще обрабатывать. И если нанимать людей, работа будет стоить дешевле.

Однако есть моменты, которые могут заставить отказаться от применения искусственного камня: