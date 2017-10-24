Из фрикаделек можно приготовить много разных блюд: от супа до шашлычков

Кулинары считают, что фарш для фрикаделек лучше готовить самостоятельно и желательно смешанный, можно использовать говядину, свинину, курицу и даже баранину. Для 1 кг мясного фарша потребуется 900 г мяса (если используется два вида, нужно брать 1:1), примерно 100 г пшеничного хлеба, подсохшего, без корки (он делает фрикадельки нежными), 100 мл воды (или молока), лук, перец, соль, чеснок – по вкусу. Мясо нужно нарезать на кубики, сделать фарш и соединить его с вымоченным в воде или молоке хлебом, посолить, поперчить, добавить лук. Чтобы фрикадельки получились легкими, готовый фарш можно основательно перемолоть в блендере.

Улучшат качество фарша сливочное масло и яйца (на 1 кг фарша 30 г масла и 2 слегка взбитых яйца). Для обогащения вкуса фрикаделек в фарш также можно добавить размоченные сухие грибы, мелко нарубленную зелень.

Фрикадельки в томатном соусе

Ингредиенты: 250 г томатов, 500 г фарша говяжьего, 1 луковица, 1 стакан сухарей панировочных, 2 яйца, 1/4 стакана петрушки рубленой, 1/2 стакана базилика.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Сделать томатный соус: разогреть оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Обжарить измельченный чеснок в течение 1 мин. Добавить томатную пасту и нарезанные кубиками помидоры. Довести до кипения. Варить на слабом огне 30 мин. Дать немного остыть и приправить по вкусу. Используя блендер, измельчить соус до однородного состояния.



Шаг 2. Смешать фарш, лук, панировочные сухари, яйца (слегка взбитые) и измельченную петрушку в миске. Посолить и поперчить. Сделать из фарша шарики.



Шаг 3. Нагреть масло в сковороде и обжарить фрикадельки партиями в течение 3–5 мин, пока они не приобретут красивый золотистый цвет. Готовые фрикадельки складывать в отдельную емкость.



Шаг 4. Соус вылить на сковороду, где обжаривались фрикадельки, и нагреть на среднем огне. Положить в соус фрикадельки и тушить до готовности.



Шаг 5. Измельчить базилик и посыпать фрикадельки. Подавать с рисом, вермишелью или с картофельным пюре.

Шашлычки из фрикаделек в соусе терияки

Ингредиенты: 600 г говяжьего фарша, 200 г жирного свиного фарша, 1 стакан сухих хлебных крошек, молоко, 1 средняя луковица, 1 яйцо и 1 желток, соль, свежемолотый черный перец, растительное масло, соус терияки, 300 г разноцветных помидоров черри.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Положить длинные деревянные шпажки в горячую воду на 30 мин. Залить хлебные крошки таким количеством молока, чтобы оно полностью закрыло крошки, оставьте на 5–10 мин. Затем добавить слегка взбитое с желтком яйцо.

Шаг 2. Очень мелко нарезать лук, смешать со свиным и говяжьим фаршем. Посолить, поперчить, добавить хлеб с яйцами, тщательно вымесить. Поставить фарш в холодильник на 30–60 мин.

Шаг 3. Смачивая руки в горячей воде, скатать фрикадельки, выложить на смазанный растительным маслом поднос. Кисточкой смазать фрикадельки соусом терияки.

Шаг 4. Разогреть духовку до 180 °С. Насадить фрикадельки и помидоры черри, чередуя, на шпажки. Уложить шашлычки на застеленный пергаментом противень. Запекать до готовности фрикаделек, примерно 15 мин.

Рассольник с куриными фрикадельками

Ингредиенты: 500 г фарша куриного, 3 л бульона куриного, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. ложки томатной пасты, 1/2 ст. риса, 3 картофелины, 2 зубчика чеснока, 4 огурца соленых, 2 ст. ложки масла растительного, зелень, лавровый лист, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Картофель нарезать кубиками. Довести бульон до кипения, положить картофель и рис.

Шаг 2. Лук мелко нарезать, морковь, огурцы натереть. В сковороде разогреть масло, обжарить лук и морковь. Добавить томатную пасту и огурцы. Готовить, помешивая, 10 мин.

Шаг 3. Как только содержимое кастрюли закипит после добавления картофеля и риса, начать формировать фрикадельки и опускать их в суп.

Шаг 5. За пять минут до готовности добавить обжаренные овощи, приправить солью, перцем, измельченным чесноком. При подаче посыпать рубленой зеленью.