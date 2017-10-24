Дом & дача Специальный проект

Из фрикаделек можно приготовить много разных блюд: от супа до шашлычков

Сегодня, 18:41.
Потребитель

Фрикадельки – шарики размером не больше грецкого ореха – готовят из мяса, птицы или рыбы с добавлением измельченного лука, зелени и специй. Фрикадельки отваривают в бульоне, жарят в масле или запекают. Обычно с фрикадельками готовят разнообразные супы, добавляя овощи  или мелкие макароны. Небольшие фрикадельки даже могут послужить начинкой для пиццы. Фрикадельки хороши и как самостоятельно блюдо, особенно если их обжарить или запечь. На  гарнир к ним подают макароны, рис или другие крупы, а в роли приправы – различные соусы.

Куриные фрикадельки в малиново-бальзамическом соусе.
Куриные фрикадельки в малиново-бальзамическом соусе

Кулинары считают, что фарш для фрикаделек лучше готовить самостоятельно и желательно смешанный,  можно использовать говядину, свинину, курицу и даже баранину.  Для 1 кг мясного фарша потребуется  900 г мяса (если используется  два вида, нужно брать 1:1), примерно 100 г пшеничного хлеба, подсохшего, без корки (он делает фрикадельки нежными), 100 мл воды (или молока), лук, перец, соль, чеснок – по вкусу. Мясо нужно нарезать на кубики, сделать фарш и соединить его с вымоченным в воде или молоке хлебом, посолить, поперчить, добавить лук. Чтобы фрикадельки получились  легкими, готовый фарш можно основательно перемолоть в блендере.

Улучшат качество фарша сливочное масло и яйца (на 1 кг фарша 30 г масла и 2 слегка взбитых яйца). Для обогащения вкуса фрикаделек в фарш также можно добавить размоченные сухие грибы, мелко нарубленную зелень.

Фрикадельки в томатном соусе

Ингредиенты: 250 г томатов, 500 г фарша говяжьего, 1 луковица, 1 стакан сухарей панировочных,  2 яйца, 1/4 стакана петрушки рубленой,  1/2 стакана базилика.

Пошаговый рецепт приготовления  

Шаг 1. Сделать томатный соус:  разогреть оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Обжарить измельченный чеснок в течение 1 мин. Добавить томатную пасту и нарезанные кубиками помидоры. Довести до кипения. Варить на слабом огне 30 мин. Дать немного остыть и приправить по вкусу. Используя блендер, измельчить соус до однородного состояния.

Шаг 2. Смешать фарш, лук, панировочные сухари, яйца (слегка взбитые) и измельченную петрушку в миске. Посолить и поперчить. Сделать из фарша шарики.

Шаг 3. Нагреть масло в сковороде и обжарить фрикадельки партиями в течение 3–5 мин, пока они не приобретут красивый золотистый цвет. Готовые фрикадельки складывать в отдельную емкость.

Шаг 4. Соус вылить на сковороду, где обжаривались фрикадельки, и нагреть на среднем огне. Положить в соус фрикадельки и тушить до готовности. 

Шаг 5. Измельчить базилик и посыпать фрикадельки. Подавать  с рисом, вермишелью или с картофельным пюре.  

Шашлычки из фрикаделек  в соусе терияки 

Ингредиенты:  600 г говяжьего фарша,  200 г жирного свиного фарша,  1 стакан сухих хлебных  крошек,  молоко, 1 средняя луковица, 1 яйцо и 1 желток,  соль, свежемолотый черный перец, растительное масло,  соус терияки,  300 г разноцветных помидоров черри.

Пошаговый рецепт приготовления 

Шаг 1. Положить  длинные деревянные шпажки в горячую воду на 30 мин. Залить хлебные крошки таким количеством молока, чтобы оно полностью закрыло крошки, оставьте на 5–10 мин. Затем добавить слегка взбитое с желтком яйцо.

Шаг 2. Очень мелко нарезать лук, смешать со свиным и говяжьим фаршем. Посолить, поперчить, добавить хлеб с яйцами, тщательно вымесить. Поставить фарш в холодильник на 30–60 мин.

Шаг 3. Смачивая руки в горячей воде, скатать фрикадельки, выложить на смазанный растительным маслом поднос. Кисточкой смазать фрикадельки соусом терияки.

Шаг 4. Разогреть духовку до 180 °С. Насадить фрикадельки и помидоры черри, чередуя, на шпажки. Уложить шашлычки на застеленный пергаментом противень. Запекать  до готовности фрикаделек, примерно 15 мин.

Рассольник с куриными фрикадельками

Ингредиенты:  500 г фарша куриного, 3 л бульона куриного, 1 луковица, 1 морковь,  2 ст. ложки   томатной  пасты, 1/2 ст. риса, 3 картофелины, 2 зубчика чеснока, 4 огурца соленых,  2 ст. ложки   масла растительного,  зелень,  лавровый лист,  соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления  

Шаг 1. Картофель нарезать кубиками. Довести бульон до кипения, положить картофель и рис.

Шаг 2. Лук мелко нарезать, морковь, огурцы натереть. В сковороде разогреть масло, обжарить лук и морковь. Добавить томатную пасту и огурцы. Готовить, помешивая, 10 мин.

Шаг 3. Как только содержимое кастрюли закипит после добавления картофеля и риса, начать формировать фрикадельки и опускать их в суп.

Шаг 5. За пять минут до готовности добавить обжаренные овощи, приправить солью, перцем, измельченным чесноком. При подаче посыпать рубленой зеленью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus