Как вырастить несколько кустов из одного цветка пиона

Известно несколько способов размножения пиона травянистого: делением куста, корневыми черенками, почками возобновления, укоренением растущих побегов, отводками, стеблевыми черенками, семенами. Одни более трудоемкие, другие менее. Одни проще, другие очень сложные, как, например, размножение семенами. Мы выбрали золотую середину и рассказываем о наиболее распространенном способе – размножении делением куста.
Размножение делением куста проводят во второй половине сентября. Необходимые инструменты: хорошо отточенный нож, деревянный клин и молоток. Чтобы правильно разделить куст пиона, последовательно выполняют следующие операции.
Стебли срезают почти до уровня земли. Потом осторожно окапывают растение на расстоянии не менее 15 см от корневища и садовыми вилами вынимают куст, стараясь не повредить корни. Предостерегаем от возможной ошибки: не следует оставлять длинные стебли, чтобы потянуть за них и вытащить куст: часть стеблей оторвется от корней вместе с качественными почками (или глазками).
Деревянным колышком (который потом используют и для деления куста) осторожно удаляют землю с корней и с корневища, оберегая почки, и ставят растение на ровную поверхность. Если полениться очистить вручную и резко бросить куст на землю, чтобы облетела земля, то у него сломаются или помнутся наиболее крупные ценные глазки. Затем осторожно моют растение под несильной струей воды из шланга.
Корни и глазки в период деления очень хрупкие и легко обламываются, поэтому рекомендуется оставить чистый куст на несколько часов на открытом воздухе, чтобы корни немного подвяли и стали более гибкими.
Удаляют все больные и подгнившие корни, а старые толстые подрезают на 10 – 20 см под углом 45 – 60 градусов с внутренней стороны.
Тщательно осматривают растение и определяют, в каком месте корни соединяются с корневищем (корневой шейкой). Только выяснив точно, где соединяются корни и корневище, приступают непосредственно к делению.
Куст следует разделить пополам, для чего в его середину молотком забивают клин и разламывают куст. У больших кустов лучшие "деленки" находятся снаружи и обычно имеют более молодые, светлые корни. От старых растений можно получить одну или две, но иногда и больше "деленок" без всяких повреждений. В центре больших старых кустов при разделении часто обнаруживаются подгнившие части. Все поврежденные корни очищают от гнили и дезинфицируют раствором марганцовокислого калия или припудривают толченым древесным углем.
Делить кусты надо очень осторожно и внимательно, стараясь не отломить корни от кусков корневища с глазками. Желательно получить от куста как можно больше "деленок" не менее чем с тремя хорошо развитыми глазками. Важно сохранить и мелкие корни, выходящие из корневища и вблизи основания глазка, поскольку они, утолщаясь, со временем образуют корневые клубни, несущие запасы питательных веществ. Старые очень толстые корни удаляют (если рядом с ними есть молодые) или обрезают, оставляя сантиметров десять.
Каждая "деленка" должна быть определенного размера: с 3 – 5 почками и с таким же количеством корней. Очень мелкие или очень крупные, несбалансированные "деленки", можно сказать, запрограммируют проблемное растение. Если в посадочной части слишком много почек, но мало корней, то большое количество побегов из этих почек будет испытывать недостаток в питании и плохо развиваться. И, наоборот, при небольшом числе почек и множестве толстых корней, запасающих питание впрок, у молодых растений в первый год не образуются новые корни, поскольку в основном растения начнут усваивать имеющиеся запасы. Поэтому на следующий год новички будут страдать из-за недостаточно развитой корневой системы.
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