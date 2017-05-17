Как вырастить несколько кустов из одного цветка пиона

Размножение делением куста проводят во второй половине сентября. Необходимые инструменты: хорошо отточенный нож, деревянный клин и молоток. Чтобы правильно разделить куст пиона, последовательно выполняют следующие операции.

Стебли срезают почти до уровня земли. Потом осторожно окапывают растение на расстоянии не менее 15 см от корневища и садовыми вилами вынимают куст, стараясь не повредить корни. Предостерегаем от возможной ошибки: не следует оставлять длинные стебли, чтобы потянуть за них и вытащить куст: часть стеблей оторвется от корней вместе с качественными почками (или глазками).

Деревянным колышком (который потом используют и для деления куста) осторожно удаляют землю с корней и с корневища, оберегая почки, и ставят растение на ровную поверхность. Если полениться очистить вручную и резко бросить куст на землю, чтобы облетела земля, то у него сломаются или помнутся наиболее крупные ценные глазки. Затем осторожно моют растение под несильной струей воды из шланга.

Корни и глазки в период деления очень хрупкие и легко обламываются, поэтому рекомендуется оставить чистый куст на несколько часов на открытом воздухе, чтобы корни немного подвяли и стали более гибкими.

Удаляют все больные и подгнившие корни, а старые толстые подрезают на 10 – 20 см под углом 45 – 60 градусов с внутренней стороны.

Тщательно осматривают растение и определяют, в каком месте корни соединяются с корневищем (корневой шейкой). Только выяснив точно, где соединяются корни и корневище, приступают непосредственно к делению.

Куст следует разделить пополам, для чего в его середину молотком забивают клин и разламывают куст. У больших кустов лучшие "деленки" находятся снаружи и обычно имеют более молодые, светлые корни. От старых растений можно получить одну или две, но иногда и больше "деленок" без всяких повреждений. В центре больших старых кустов при разделении часто обнаруживаются подгнившие части. Все поврежденные корни очищают от гнили и дезинфицируют раствором марганцовокислого калия или припудривают толченым древесным углем.

Делить кусты надо очень осторожно и внимательно, стараясь не отломить корни от кусков корневища с глазками. Желательно получить от куста как можно больше "деленок" не менее чем с тремя хорошо развитыми глазками. Важно сохранить и мелкие корни, выходящие из корневища и вблизи основания глазка, поскольку они, утолщаясь, со временем образуют корневые клубни, несущие запасы питательных веществ. Старые очень толстые корни удаляют (если рядом с ними есть молодые) или обрезают, оставляя сантиметров десять.

Каждая "деленка" должна быть определенного размера: с 3 – 5 почками и с таким же количеством корней. Очень мелкие или очень крупные, несбалансированные "деленки", можно сказать, запрограммируют проблемное растение. Если в посадочной части слишком много почек, но мало корней, то большое количество побегов из этих почек будет испытывать недостаток в питании и плохо развиваться. И, наоборот, при небольшом числе почек и множестве толстых корней, запасающих питание впрок, у молодых растений в первый год не образуются новые корни, поскольку в основном растения начнут усваивать имеющиеся запасы. Поэтому на следующий год новички будут страдать из-за недостаточно развитой корневой системы.