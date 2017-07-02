Как из цветной капусты приготовить несложные, но очень вкусные блюда  

Цветная капуста дает простор фантазии повара: ее можно приготовить для вегетарианцев, а можно в сочетании с мясом. Для вторых блюд цветную капусту разбирают на соцветия, бланшируют, а затем обжаривают в сухарях, кляре, запекают в горшочках. На зиму цветную капусту можно солить и мариновать. А если свежую капусту слегка припустить, охладить, мелко порубить, смешать с зеленью и орехами, заправить растительным маслом, то получится отличный витаминный салат. Вариантов действительно много, стоит лишь слегка изменить ингредиенты и сотворить свое блюдо. Возможно, публикуемые рецепты для этого и послужат.

Цветная капуста по-итальянски Ингредиенты: 1 луковица, 300 г консервированных помидоров в собственном соку, 1 ст. ложка растительного масла, 80 г тертого сыра, небольшой кочан цветной капусты, по щепотке сушеных тимьяна и орегано, соль, черный молотый перец. Пошаговый рецепт приготовления Шаг 1. Капусту разобрать на соцветия, положить в кастрюлю с кипящей водой. Отварить (7 мин.). Откинуть на дуршлаг.

Шаг 2. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить в разогретом масле до золотистого цвета (8 мин.). Помидоры размять вилкой до консистенции пюре.

Шаг 3. В форму для запекания выложить капусту, пюре из помидоров и лук. Приправить пряностями, солью и перцем по вкусу. Посыпать тертым сыром. Запечь в разогретой до 180°С духовке (25–30 мин.). Цветная капуста со свининой Ингредиенты: средний кочан цветной капусты, 600 г свинины, 2 – 3 зубчика чеснока, 100 г сметаны, соль, перец по вкусу, 1 ст. ложка сливочного масла, 50 г твердого сыра. Пошаговый рецепт приготовления Шаг 1. Цветную капусту разделить на соцветия и отварить в течение 8 – 10 минут.

Шаг 2. Затем выложить в миску, добавить сметану и измельченный чеснок; посолить, перемешать.

Шаг 3. Свинину нарезать довольно крупными кусочками и обжарить на сухой сковороде без масла до золотистой корочки.

Шаг 4. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Свинину выложить в форму, посыпать черным молотым перцем. Накрыть фольгой, поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Шаг 5. Достать форму, снять фольгу, на мясо сверху выложить цветную капусту со сметаной, посыпать тертым сыром. Запекать 15 минут при 220-250°С до золотистой корочки. Цветная капуста с пикантным соусом Ингредиенты: 1 кг цветной капусты, 400 г помидоров, 120 г сыровяленой ветчины, 100 г репчатого лука (1 крупная луковица), 30 г оливок без косточек, 1 стебель сельдерея, 2 крупные дольки чеснока, 2 ст. ложки мелко нарубленной петрушки, 1 ст. ложка оливкового масла, соль, свежемолотый черный перец. Пошаговый рецепт приготовления Шаг 1. Капусту помыть, отделить соцветия и сложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 10 – 12 минут. Отваренную капусту откинуть на дуршлаг и держать в тепле.

Шаг 2. Пока капуста варится, приготовить соус. Лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Сельдерей и ветчину порезать небольшими кубиками. Оливки измельчить. Помидоры обдать кипятком, затем – холодной водой, очистить и измельчить в блендере.

Шаг 3. На разогретую сковороду влить масло и обжарить лук, чеснок и сельдерей 4 – 5 минут, постоянно помешивая. Добавить ветчину, через 3 – 4 минуты положить помидоры, оливки, 1 ст. ложку петрушки и готовить, пока соус слегка не загустеет. Приправить солью и перцем по вкусу.

Шаг 5. На тарелку выложить отваренную капусту, полить соусом и подать, посыпав петрушкой. Вариант: капусту перед подачей можно обжарить в панировочных сухарях на смеси небольшого количества оливкового и сливочного масла. Приятного аппетита!