Как ящерицы, лягушки и ежи помогут избавиться от вредителей на даче

Любимый корм ящериц – слизни и улитки. Ящерицы плотно питаются ночью, когда слизни выбираются из своих укрытий. А скапливаются эти брюхоногие во влажных углублениях в почве, в щелях между камнями в каменистой горке или просто в куче камней в тенистом месте.

Лягушки и жабы тоже питаются слизнями, а также некоторыми видами личинок и гусениц. Лягушки и жабы ютятся в укромных уголках вблизи от дома или хозяйственных построек. Там им можно поставить перевернутый вверх дном глиняный горшок с отколотым краем, чтобы они проникали внутрь. Для лягушек подойдут также небольшие норки в земле, заполненные сухими листьями, под крыльцом или у стены дома, да и просто куча листьев и травы в тенистом месте сада.

Большую пользу саду приносят и ежи. Они выходят на охоту по ночам: поедают жуков и их личинок, листоедов, проволочников, гусениц и слизней. За одну ночь еж может "поужинать" несколькими десятками гусениц, которые наносят вред растениям. Однако и это не все. Симпатии садоводов к ежам явно возрастут, когда они узнают, что ежи не пропустят мышей и змей, которых тоже едят с аппетитом.

Но с наступлением утра колючему ночному зверьку необходимо где-то укрыться. Для жилья (да и зимовки) ежей подходит куча хвороста или прошлогодней листвы в отдаленном, тихом уголке участка. Если ежик проникнется доверием к хозяевам сада, он может поселиться под крыльцом, и очень хорошо, если время от времени он будет находить там блюдце с молоком. Можно также сделать домик для ежа из набитых соломой или сухой листвой и перевернутых вверх дном корзины, большого глиняного горшка или деревянного ящичка.

Так что если представится возможность поселить в саду ящерку, лягушонка или ежика, не пренебрегайте ею.



