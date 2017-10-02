Как быстро и модно обновить интерьер

Заманчивое многоцветье

Стены образуют самую большую поверхность в помещении, поэтому цвет краски и способ её нанесения влияют на атмосферу комнаты. Модная тенденция - сочетание красок, соседствующих в цветовом круге (например, красной и оранжевой, синей и зелёной). При этом важно, чтобы их оттенки имели одинаковую насыщенность. Если интерьеры нейтральных цветов покажутся скучными, их разбавляют контрастными красками. Варьируя интенсивность цвета, помещениям придают необходимые глубину и объём. Однако всё же стоит доверить создание многоцветных палитр профессионалу или воспользоваться готовыми предложениями из каталогов.

Чистые тона

Невыразительные или слишком пёстро оформленные интерьеры утомляют зрение и нервную систему. А вот стены чистых насыщенных цветов способны поднять настроение. Как выбрать идеальный, подходящий именно вам цвет? Понаблюдайте, как тот или иной цвет воспринимается в разное время суток, при разном освещении, а затем скорректируйте тон. Учтите, когда комнатой будут пользоваться чаще - утром, днём или вечером, и выберите оттенок, который лучше всего смотрится именно в это время. Актуальные тенденции сезона - цвета земли и вся гамма серого. Не теряют популярности зелёный, синий, бирюзовый и другие оттенки воды, а также их акварельные вариации.

Глубокие, естественные, стильные цвета способствуют созданию уюта и соответствующего настроения в интерьере. Окрашенные стены обладают уникальной способностью не надоедать с течением времени, "вживаясь" в пространство, и выигрышно смотрятся при различных сценариях освещения.

Эффект ткани

Декоративность краскам придают особые техники нанесения и специальные инструменты. Они помогают имитировать рельефную фактуру камня, текстуру дерева и бетона. Но классика жанра - воспроизведение тканей, которые "оборачивают" и "драпируют" любое помещение одним "полотном", создавая ощущение камерности и уединения. Остаётся выбрать: насыщенные отблески золота с шелковистой фактурой краски; перламутровое покрытие с эффектом легкой ткани; грубую фактуру льна или мешковины.

Трафарет

Окраска по трафарету - удобный способ декорирования интерьера. Рисунки на стенах, бордюры или же большие, покрывающие всю поверхность стен изображения, которые размещают симметрично или в произвольном порядке, становятся частью интерьера и вполне способны заменить картины и другие элементы дизайна. Так, бордюр по периметру комнаты придаст целостность её оформлению. Регулярно повторяющийся орнамент поможет создать имитацию обоев. Изображение станет более естественным, если применять несколько разных цветов, размещать элементы слоями или частично накладывать их друг на друга.

Необычные визуальные, в том числе 3D-эффекты, получаются при нанесении красок не только по трафарету, но и при использовании специальных инструментов: шпателей, декоративных валиков, широких кистей, губок. Наложение красок разных цветов и оттенков позволяет оживить однотонную поверхность.

Искусственный свет

Выбирая краску, учитывайте тип электрических ламп и создаваемый ими цвет. Лампы одного спектра способны усилить интенсивность цвета стен (если они из одной гаммы), другого - наоборот, придать им тусклость (если они из разной палитры). Так, лампы накаливания дают жёлтый свет, который приглушает холодные цвета (изменяя их оттенки) и усиливает тёплые. Из-за люминесцентных ламп дневного света белые стены приобретают зеленовато-голубой оттенок, а тёплые цвета выглядят блеклыми. Аналогичные осветительные приборы теплого спектра смягчают холодные тона, а тёплые делают более жизнерадостными.

Сколько нужно краски

Общую окрашиваемую площадь (м2) умножьте на количество слоёв покрытия (не менее двух). Затем разделите результат на расход краски (м2/л) - его обязательно указывают на банке. Полученное значение (л) равно необходимому количеству краски. Учтите, что реальный расход материала может отличаться от приведённого на этикетке, так как зависит от впитывающих свойств поверхности. Если предварительно загрунтовать стены, краски потребуется меньше.

Не бойтесь экспериментов

Смело используйте краски с разной степенью блеска (совместимые, лучше одного производителя), заставляя поверхность играть и непривычно отражать свет. Комбинируйте тёмные и светлые тона - они создадут иллюзию глубины на плоскости, а выцветающие, слоистые и матовые материалы усилят этот эффект. Сочетайте краски одного цвета, но разной степени насыщенности. Так вы разнообразите интерьер, не нарушив его гармонии.

Краска - самый многогранный материал для дизайна интерьера. В вашем распоряжении разные цвета, рисунки, структуры, а также специальные эффекты.

Совет

Окрашиваемые стены могут различаться по прочности и твёрдости, быть пористыми, шероховатыми, гигроскопичными, иметь загрязнённую поверхность или слабо держащиеся верхние слои. Все это важно учитывать при подготовке основы, выборе грунта и краски.