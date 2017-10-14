Как черствый хлеб превратить во вкусные гренки

Чесночные гренки

Ингредиенты: ? батона, 4 зубчика чеснока, 50 г масла растительного.

Масло вылить в тарелку. Чеснок очистить и выдавить с помощью чеснокодавилки в масло. Перемешать и оставить на полчаса-час при комнатной температуре. Затем нарезать батон ломтиками, процедить растительное масло через сито и вылить на разогретую сковороду. Обжарить каждый ломтик с двух сторон. Готовые гренки подавать с паштетом или просто украшенные зеленью.

Гренки с сыром

Ингредиенты: 2 яйца, 50 мл молока, 60 г сыра твердого, 3 ст. ложки масла подсолнечного, 150 г хлеба, укроп, соль, перец черный молотый – по вкусу.

Хлеб разрезать на порционные кусочки. В миске перемешать до однородного состояния яйца и молоко, добавить натертый сыр, мелко нарезанный укроп и снова перемешать, приправить солью и молотым черным перцем. В сковороде разогреть подсолнечное масло. Обмакнуть ломтики хлеба в яично-сырной смеси и обжарить с двух сторон до румяного цвета.

Сладкие гренки

Ингредиенты: батон, 2 яйца, 50 – 70 мл молока, сахар по вкусу, масло для жарки.

Батон нарезать ломтиками, яйца взбить с молоком и сахаром. Обмакивать каждый ломтик и обжаривать на растительном масле на раскаленной сковороде. Можно сахар не добавлять в молоко, а готовые гренки посыпать сахарной пудрой.

Уэльсские гренки

Ингредиенты: 6 ломтиков хлеба, 250 г тертого сыра, 2 сардельки, 75 г масла сливочного, 125 мл пива, ? ч. ложки красного перца, 1 ч. ложка горчицы, 2 желтка.

Пошаговый способ приготовления

Шаг 1. Ломтики хлеба обжарить в масле с двух сторон.

Шаг 2. Отварить сардельки, снять шкурку.

Шаг 3. Растопить на сковороде масло на медленном огне, добавить сыр и пиво, постоянно помешивать, затем добавить красный перец и горчицу. Взбить желтки и вылить их на сковороду, не доводить до кипения.

Шаг 4. Сардельки разрезать на шесть частей и по кусочку положить на хлеб. Сырную массу намазать на обжаренные ломтики хлеба поверх сарделек, ломтики поставить ненадолго в духовку.

Соленые гренки

Ингредиенты: 200 г хлеба (белого или черного), 100 мл молока, 2 ст. ложки сливочного масла (или маргарина), соль по вкусу.

Нарезать хлеб, ломтики слегка смочить молоком (именно смочить, не обмакивать полностью) и посолить. На разогретой сковороде прожарить ломтики до образования хрустящей корочки.

Чесночный соус к гренкам

Ингредиенты: 30 г сметаны, 30 г майонеза, 1 – 2 зубчика чеснока, укроп и соль по вкусу.

Выдавить чеснок, смешать все ингредиенты в миске и поставить в холодильник на 20 минут. При желании в состав можно добавлять любые приправы и специи. Универсальный соус, подходит ко всем рецептам гренок (и не только к гренкам).