Как правильно растить нарциссы, чтобы они цвели весной в саду

Начиная с XVIII века, нарциссы волновали воображение цветоводов. Многочисленные сорта и формы нарциссов созданы в результате упорного труда многих поколений селекционеров. Наибольшие успехи достигнуты в наше время. Сейчас известно более 12 тысяч сортов нарциссов.

Нарциссы достаточно теневыносливы, но на освещенных местах качество их цветков и луковиц значительно выше, чем в тени. Несколько лет они могут находиться в грунте без пересадки. Пересаживать их следует тогда, когда они сильно разрастаются, образуя большие гнезда луковиц, и начинают угнетать друг друга. Крупные луковицы высаживают обычно на 3 – 4 года, мелкие – на 4 – 5 лет.

Подготовка к посадке

Нарциссы нетребовательны к почве, их можно выращивать на любой садовой земле. Для повышения содержания в ней гумуса необходимо вносить компост и в начале мая полить грядку с нарциссами раствором стимулятора. Навоз можно вносить только под предшествующую культуру.

Почву для посадки нарциссов готовят весной, чтобы она успела осесть. В землю вносят торф, компост, песок, хорошо перепревший перегной, в течение лета несколько раз перекапывают.

Минеральные удобрения вносят в два приема: осенью перед посадкой луковиц и следующей весной – по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и гранулированной "Агриколы для цветущих растений". Такой заправки нарциссам хватит на весь период бутонизации и цветения.

Время посадки

Нарциссы размножаются только вегетативно – луковицами. Луковицы нарциссов делят, как правило, на три группы и дополнительно выделяют одну особую группу – экстра.

Перед посадкой луковицы просматривают, удаляют все подозрительные: с пятнами, мягкие на ощупь, имеющие отверстия вблизи донца, поврежденные.

Нарциссы высаживают раньше других луковичных: в конце августа – начале сентября. Глубина посадки луковиц зависит от их размеров и колеблется от 10 до 20 см, иногда до 25 см для самых крупных луковиц. В ряду между луковицами достаточно промежутка 8 – 10 см.

Высадить надо до начала корнеобразования, это оптимальный срок, тогда луковицы до морозов образуют корни длиной до 20 см и лучше перезимуют. У луковиц, высаженных поздно, в конце сентября, корни вырастут только сантиметров на пять.

Уход

После посадки луковиц землю поливают, мульчируют торфом или перегноем, на зиму укрывают листвой слоем 20 см. Нарциссы вымерзают чаще на легких почвах, чем на суглинках. Весной после таяния снега укрытие нарциссов снимают, а мульчирующий слой оставляют.

Если во второй половинке мая и в июне стоит жаркая, засушливая погода, нарциссы следует поливать со времени отрастания и до начала увядания листьев. Полив после цветения способствует накоплению в луковице питательных веществ.

Луковицы выкапывают обычно в июле, когда подсохнут листья и корни. Если луковицы не выкапывают, то после засыхания листья убирают и рыхлят землю, не давая развиваться сорнякам. Во второй половине августа, если стоит сухая погода, необходимо возобновить поливы, так как в это время начинается рост корней.

Цветение в межсезонье

Нарциссы могут зацвести и в квартире. Устроить себе этот маленький праздник можно следующим образом. Когда после цветения нарциссов пройдет 2 – 2,5 месяца, то есть примерно в июле, их нужно выкопать. За это время процесс формирования цветка в луковице уже завершится. Отобрать здоровые, твердые, с неповрежденным донцем луковицы. У них должны быть 2 – 3 вершины, диаметр не менее 5 см, масса около 70 – 80 г. Сложность заключается в том, что луковицы после извлечения из земли нельзя долго держать ни при высокой, ни при низкой температуре. Их надо как можно скорее посадить в емкость с почвой, а потом поместить в холодное место (5 – 8 градусов). Там они укоренятся и будут находиться до выгонки. За 30 дней до нужного срока цветения нарциссы переносят в теплое помещение. У домашних нарциссов окраска и аромат бывают ярче и нежнее, а цветоносы значительно выше, чем у выращенных в открытом грунте.