Как садоводу лечить яблони, которые за зиму обглодали мыши

Вот уж не повезло яблоням – оказались любимым деревом мышей. Как правило, мыши повреждают часть ствола яблони, находящуюся под снегом, и то, что дерево травмировано, становится ясно только после таяния снега. У одних яблоней обглодали ствол, у других до него не добрались, но, судя по всему, "едоки" удобно сидели на высоком снегу (а его нападало много) и обгрызали ветки. Вообще-то мыши наносят легкие повреждения, которые затрагивают в основном наружную часть коры и не причиняют вреда камбию. Камбий – это важнейшая прослойка между корой и древесиной ствола, это слой, по которому движется сок и происходит питание дерева. Надо понимать, что спасти дерево можно и в случае, если поврежден камбий. Главное – раньше обнаружить повреждение и быстро среагировать.

Что делать?

Повязка. При поверхностных повреждениях коры можно плотно обвязать эти места полиэтиленом. Сделать повязку необходимо, как только обнаружена травма дерева. Если на поврежденном участке кора и ствол не начали высыхать, скорее всего, яблоня поправится. Перед началом сокодвижения надо проверить сохранность камбия и убрать с раны полиэтилен. Если под ним обнаружится тонкий белый слой, значит, камбий не уничтожен и дерево сможет постепенно вернуть первоначальный вид. Если такого слоя нет, нужны мостики. О том, как их сделать, сказано ниже.

"Примочка". кора травмирована в одном или нескольких местах, для лечения можно использовать глину и коровий навоз. Для этого сначала аккуратно срезать высохшую кору, затем замазать глиной и обернуть тканью. В период заживления ткань необходимо периодически смачивать водой, от засохшей глины толку мало. На молодых деревьях такое лечение способно полностью восстановить кору.

Установка мостиков-черенков. Это сродни операции, радикальный, но проверенный метод. При частичном повреждении коры с неширокой раной достаточно одной такой перемычки от живой коры нижнего края к живой коре верхнего края через рану. При кольцевом выгрызании их нужно делать больше. Спасительными перемычками станут тонкие веточки, срезанные до наступления сокодвижения с той же яблони или с другой, но того же сорта. Длина веточек должна превышать на несколько сантиметров высоту поврежденной поверхности ствола.

На верхней и нижней линиях повреждения коры выполнить Т-образные прорези. Концы черенков срезать острым ножом под максимально острым углом. В срезы нижней линии вставить подготовленные черенки и плотно обвязать пищевой пленкой (она более эластична). Затем в верхние прорези поместить другие концы веточек и закрепить их полиэтиленом. Всю конструкцию тщательно обмазать садовым варом. Черенки служат связующими мостиками между верхним и нижним краями коры. Если через какое-то время на месте повреждения появились наплывы живой ткани, то черенки вжились и дерево спасено.

Удаление. Увы, если яблоню съели так, что лечение невозможно, то ствол следует спилить ниже повреждения, оставляя пенек. На спил нанести слой садового вара. Возможно, постепенно проснутся живые почки и пойдут в рост новые побеги. Корень-то живой, так что и в этом печальном случае не все потеряно.