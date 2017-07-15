В какие сроки нужно делать прививки плодовых деревьев

Летние прививки плодовых деревьев

Чем хороши летние прививки, так это меньшими затратами труда и времени на окультуривание деревьев. К тому же отпадает необходимость в заблаговременной заготовке и хранении черенков, а приживление их порой даже лучше, чем при весенней прививке. Такие деревья быстрее начинают плодоносить, появляется возможность отбора и достоверности сортов. Лето дает широкий диапазон сроков прививки и возможность ее повторения в случае неудачи. Осложнения летней прививки вызваны в основном сильной жарой.

Замечено и такое. Черенок летней прививки успешно приживается, если молодая веточка срезана с "пяткой" прошлогодней коры. Ведь бывают годы, когда на желаемом сорте дерева практически нет годового прироста или он очень небольшой, а побеги не вызрели. "Пятка" коры на привое при этом вполне выручает: ветвь все-таки удается привить.

Прививка за кору

Черенковую прививку за кору выполняют при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Главное, не перепутать: корни и ствол одного дерева – это подвой, от другого дерева берут черенок или почку – это привой. Прививку за кору часто используют в отношении саженцев-переростков после неудавшейся окулировки или для перепрививки. Срок прививки – от начала движения сока до его активной стадии.

Основой служит обрезанный под пенек подвой. На пне в месте прививки надо сделать надрез коры на 2,5 – 3 см.

В качестве привоя, как правило, берут побеги в стадии покоя или пробуждения. Их обрезают на 2 – 3 почки. Нижнюю часть привоя обрезают под скос и заводятся за кору. Это место нельзя оставлять открытым, обязательно нужно обвязать и покрыть садовым варом.

Для улучшения срастания иногда в привое кроме продольного надреза делают горизонтальный, чтобы черенок, можно сказать, сел на пенек, такой надрез еще называют седлом. На одну основу так можно привить 2 – 3 побега.

Копулировка

Метод копулировки придумали для подвоев небольшого диаметра, когда прививка за кору невозможна. Благодаря этому есть шанс окультуривать дички на самых ранних стадиях, не дожидаясь пока окрепнет штамб.

Копулировка отличается от других способов сроками выполнения. Растения должны находиться в состоянии покоя. Важно не упустить время прививки плодовых деревьев весной и провести работы до начала сокодвижения, а если имеется возможность, то выполнить их зимой.

Техника прививания такова: подвой и привой (привой обрезают на 2 – 3 почки) подрезают наискось, совмещают друг с другом, обматывают и замазывают садовым варом. Если их диаметры почти совпадают, то целесообразно прикладывать привой сверху, если же толщина подвоя значительно толще, то прикладывать лучше сбоку. В этом случае на одном основании можно разместить 2 – 3 черенка.

Для лучшего срастания можно сделать не ровные, а фигурные срезы с язычками и седлами. Если не приходилось такого делать раньше, лучше потренироваться на чем-нибудь, потому что надрез необходимо выполнить за один проход ножа.

Зимняя копулировка не исчерпывается одним движением ножа. Ее делают в помещении. Для этого подвои осенью выкапывают, зимой хранят в погребе, а весной высаживают с привитыми черенками.

Прививка в боковой зарез

Такая прививка хороша тем, что выполняется в подвой любой толщины и обеспечивает хорошее срастание, поэтому популярна у садоводов. Она помогает улучшить урожайность уже плодоносящего сада, позволяя заменить верхушки старых деревьев. Время прививки – зима, весна и лето.

Процедура простая: на стволе дерева сбоку вырезать щель, сужающуюся книзу. Привой с двумя почками обрезают с двух сторон под скос так, чтобы получился острый край, который и заклинивают в зарез. Далее – обвязка и замазка садовым варом.

Прививка в расщеп

На сленге садоводов ее еще называют прищепкой. Она подходит для тех случаев, когда подвой имеет грубую кору или поврежден неудачными прививками другими способами. Как правило, используются уже зрелые деревья с развитой корневой системой, что обеспечивает хорошую защиту от морозов. Для привоев заготавливают более крупные по сравнению с другими способами черенки, имеющие до 5 почек. Операция должна быть выполнена до начала сокодвижения. Прививка плодовых деревьев весной – залог хорошего развития растений летом.

Подвой обрезают на высоте 10 – 12 см от земли и зачищают садовым ножом. Затем острым топориком вырубают в нем щель и временно расклинивают. Привой подрезают с двух сторон под скос примерно на 4 см и заводят в щель, после чего клин вынимают. Получается надежный зажим. Можно даже не обвязывать, но замазка садовым варом всех подрезанных и подрубленных частей обязательна. Если диаметр подвоя позволяет, то рекомендуется привить к нему два черенка с разных сторон.