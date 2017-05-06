25 снимков про то, как хорошо в деревне летом

Лето в городе — не очень приятное время. Душно, пыльно, асфальт плавится, на работе кондиционер морозит, в троллейбусе люди потные, комары по кустам... То ли дело в деревне: ни асфальта, ни троллейбусов: баня, речка, парное молоко, чистый воздух. Ну и комары по кустам.

Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Хорошо в деревне. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.