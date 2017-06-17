Как из недорогих камбалы, минтая или скумбрии приготовить вкусное и красивое блюдо

Мясо скумбрии нежное, в нем нет мелких костей, поэтому рыбка отлично подходит для фаршировки. Минтай — рыба недорогая, универсальна в приготовлении и рецептов множество. Камбала — один из самых востребованных в русской (и не только) кухне видов рыбы благодаря прекрасному вкусу и демократичной стоимости. Из этих рыб можно приготовить полезные, красивые и, конечно, очень вкусные повседневные блюда.
Камбала в сметанном соусе под сыром, запеченная в духовке
Ингредиенты: 1 камбала, 3 – 4 ст. ложки сметаны, 1/4 лимона, 50 г сыра, 1 ст. ложка сливочного масла, по вкусу – укроп, соль, перец черный молотый, карри.
Пошаговый способ приготовления
- Шаг 1. Камбалу очистите, удалите голову, внутренности, срежьте плавники, хвост, тщательно обмойте под проточной водой, обсушите, нарежьте поперек небольшими кусочками.
- Шаг 2. Лимон обмойте, натрите немного цедры, отдельно выдавите сок.
- Шаг 3. Рыбу сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите.
- Шаг 4. Сметану смешайте с цедрой, рубленным укропом, карри, слегка посолите.
- Шаг 5. Фольгу смажьте сливочным маслом, выложите кусочки рыбы по форме камбалы белой стороной вверх. С помощью силиконовой кисти нанесите сметанный соус, стараясь проникать между кусочками. Сверху рыбу засыпьте тертым сыром, заверните фольгу и поместите в разогретую духовку.
- Шаг 6. Запекайте 20 минут, затем фольгу разверните и оставьте камбалу еще на 5 – 10 минут в духовке. Подавайте запеченную камбалу прямо в фольге, украсив укропом.
Скумбрия, фаршированная шпинатом и запеченная в фольге
Ингредиенты: 3 скумбрии, 1 – 2 головки репчатого лука, 2 – 3 зубчика чеснока, пучок шпината, 50 г сметаны, 1 лимон, растительное масло, соль, перец молотый, ароматные травы.
Пошаговый способ приготовления
- Шаг 1. Скумбрию очистите, удалите голову, внутренности и хвост, удалите кости, обмойте, хорошо обсушите. Рыбу посолите, поперчите, сбрызните соком лимона, оставьте на 15 – 20 минут.
- Шаг 2. Лук и чеснок очистите, измельчите, обжарьте до прозрачности на растительном масле.
- Шаг 3. Шпинат обмойте, удалите стебли, обсушите, измельчите, добавьте к луку, жарьте пару минут. Слегка посолите, добавьте ароматные травы, остудите, смешайте со сметаной. (Кстати, шпинат здесь подойдет как свежий, так и замороженный.)
- Шаг 4. Рыбу (каждую отдельно) поместите на смазанную растительным маслом фольгу. На одну половину выложите начинку, равномерно разровняв, накройте второй. Сверху тушку смажьте растительным маслом и посыпьте травами, заверните фольгу.
- Шаг 5. Рыбу в фольге выложите на противень и поместите в разогретую духовку на 20 минут. Затем фольгу разверните и запекайте еще 5 – 10 минут до зарумянивания. Подавайте фаршированную скумбрию, украсив зеленью и лимоном.
Минтай жареный с цитрусовым соусом
Ингредиенты: 500 – 600 г филе минтая, 2 яйца, соль, перец молотый, 2 – 3 ст. ложки муки, 1 – 2 ст. ложки крахмала, растительное масло для обжаривания. Для соуса: 100 мл воды, 1,5 апельсина, 1 лимон, 0,5 – 1 ст. ложки крахмала, 1 – 2 ч. ложки сахара, соль по вкусу.
Пошаговый способ приготовления
- Шаг 1. Филе минтая обмойте, обсушите, нарежьте порционными кусочками.
- Шаг 2. Апельсин и лимон тщательно вымойте, обсушите, натрите по 1 чайной ложке цедры.
- Шаг 3. Подготовленную рыбу сбрызните соком лимона, посолите, поперчите, добавьте цедру.
- Шаг 4. Яйца хорошо взбейте, влейте к рыбе, перемешайте, оставьте на 5 минут.
- Шаг 5. Муку и крахмал смешайте, запанируйте каждый кусочек рыбы и обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Шаг 6. Для соуса сок апельсина и половинки лимона вылейте в небольшую кастрюльку или сотейник, добавьте немного цедры, сахар и соль, прогрейте до растворения. Благодаря апельсину и лимону рыбка приобретает пикантный вкус и аромат.
- Шаг 7. Крахмал разведите холодной кипяченой водой, влейте в сок тонкой струйкой, все время помешивая, чтобы не образовались комочки. Варите 1 минуту до легкого загустения.
- Шаг 8. Жареную рыбу подавайте с соусом, дольками лимона и апельсина, украсив зеленью и посыпав цедрой. Лучшим гарниром к такому минтаю будет картофельное пюре или салат из свежих овощей.
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