Как из недорогих камбалы, минтая или скумбрии приготовить вкусное и красивое блюдо

Мясо скумбрии нежное, в нем нет мелких костей, поэтому рыбка отлично подходит для фаршировки. Минтай — рыба недорогая, универсальна в приготовлении и рецептов множество. Камбала — один из самых востребованных в русской (и не только) кухне видов рыбы благодаря прекрасному вкусу и демократичной стоимости. Из этих рыб можно приготовить полезные, красивые и, конечно, очень вкусные повседневные блюда.

Камбала в сметанном соусе под сыром, запеченная в духовке Ингредиенты: 1 камбала, 3 – 4 ст. ложки сметаны, 1/4 лимона, 50 г сыра, 1 ст. ложка сливочного масла, по вкусу – укроп, соль, перец черный молотый, карри. Пошаговый способ приготовления Шаг 1. Камбалу очистите, удалите голову, внутренности, срежьте плавники, хвост, тщательно обмойте под проточной водой, обсушите, нарежьте поперек небольшими кусочками.

Шаг 2. Лимон обмойте, натрите немного цедры, отдельно выдавите сок.

Шаг 3. Рыбу сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите.

Шаг 4. Сметану смешайте с цедрой, рубленным укропом, карри, слегка посолите.

Шаг 5. Фольгу смажьте сливочным маслом, выложите кусочки рыбы по форме камбалы белой стороной вверх. С помощью силиконовой кисти нанесите сметанный соус, стараясь проникать между кусочками. Сверху рыбу засыпьте тертым сыром, заверните фольгу и поместите в разогретую духовку.

Шаг 6. Запекайте 20 минут, затем фольгу разверните и оставьте камбалу еще на 5 – 10 минут в духовке. Подавайте запеченную камбалу прямо в фольге, украсив укропом. Скумбрия, фаршированная шпинатом и запеченная в фольге Ингредиенты: 3 скумбрии, 1 – 2 головки репчатого лука, 2 – 3 зубчика чеснока, пучок шпината, 50 г сметаны, 1 лимон, растительное масло, соль, перец молотый, ароматные травы. Пошаговый способ приготовления Шаг 1. Скумбрию очистите, удалите голову, внутренности и хвост, удалите кости, обмойте, хорошо обсушите. Рыбу посолите, поперчите, сбрызните соком лимона, оставьте на 15 – 20 минут.

Шаг 2. Лук и чеснок очистите, измельчите, обжарьте до прозрачности на растительном масле.

Шаг 3. Шпинат обмойте, удалите стебли, обсушите, измельчите, добавьте к луку, жарьте пару минут. Слегка посолите, добавьте ароматные травы, остудите, смешайте со сметаной. (Кстати, шпинат здесь подойдет как свежий, так и замороженный.)

Шаг 4. Рыбу (каждую отдельно) поместите на смазанную растительным маслом фольгу. На одну половину выложите начинку, равномерно разровняв, накройте второй. Сверху тушку смажьте растительным маслом и посыпьте травами, заверните фольгу.

Шаг 5. Рыбу в фольге выложите на противень и поместите в разогретую духовку на 20 минут. Затем фольгу разверните и запекайте еще 5 – 10 минут до зарумянивания. Подавайте фаршированную скумбрию, украсив зеленью и лимоном. Минтай жареный с цитрусовым соусом Ингредиенты: 500 – 600 г филе минтая, 2 яйца, соль, перец молотый, 2 – 3 ст. ложки муки, 1 – 2 ст. ложки крахмала, растительное масло для обжаривания. Для соуса: 100 мл воды, 1,5 апельсина, 1 лимон, 0,5 – 1 ст. ложки крахмала, 1 – 2 ч. ложки сахара, соль по вкусу. Пошаговый способ приготовления Шаг 1. Филе минтая обмойте, обсушите, нарежьте порционными кусочками.

Шаг 2. Апельсин и лимон тщательно вымойте, обсушите, натрите по 1 чайной ложке цедры.

Шаг 3. Подготовленную рыбу сбрызните соком лимона, посолите, поперчите, добавьте цедру.

Шаг 4. Яйца хорошо взбейте, влейте к рыбе, перемешайте, оставьте на 5 минут.

Шаг 5. Муку и крахмал смешайте, запанируйте каждый кусочек рыбы и обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 6. Для соуса сок апельсина и половинки лимона вылейте в небольшую кастрюльку или сотейник, добавьте немного цедры, сахар и соль, прогрейте до растворения. Благодаря апельсину и лимону рыбка приобретает пикантный вкус и аромат.

Шаг 7. Крахмал разведите холодной кипяченой водой, влейте в сок тонкой струйкой, все время помешивая, чтобы не образовались комочки. Варите 1 минуту до легкого загустения.

Шаг 8. Жареную рыбу подавайте с соусом, дольками лимона и апельсина, украсив зеленью и посыпав цедрой. Лучшим гарниром к такому минтаю будет картофельное пюре или салат из свежих овощей.