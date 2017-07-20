Как избавить плодоносящий участок от вредных садовых муравьев

Вред и польза муравьев

Черные садовые муравьи, как правило, не строят муравейники. Место их обитания можно заметить по небольшим отверстиям в земле. В садах, теплицах муравьи и тля образуют огромные сообщества. Это прямо-таки неразлучная сладкая парочка. Тля высасывает сок из листьев и стеблей растений, нанося большой вред будущему урожаю, а сама выделяет сладкое молочко, которое привлекает муравьишек. Конечно, основной источник вреда для сада – тля. Но муравьи разносят тлю, ее яйца по садово-огородным растениям, отгоняют от тли тех хищных насекомых, которые питаются самой тлей.

Однако черный садовый муравей не только вредит, природа создала его "санитаром" леса и сада: поедая мелких беспозвоночных, муравей приносит и пользу.

Начиная борьбу с муравьями, надо понимать, что полностью их победить невозможно и не нужно. Но снизить их количество, одновременно снизив риск поражения растений тлей, – это по силам.

Народные средства и приманки

Просто диву даешься, какое множество способов придумал большой-пребольшой человек для уничтожения малюсеньких-премалюсеньких муравьев в огороде! Расскажем сначала о народных, потому что начинать травить садовых муравьев все-таки лучше народными средствами. Конечно, такими способами их полностью не победить, но отогнать от некоторых мест можно.

Вполне экономными и достаточно действенными способами признаны обработки мест скопления насекомых такими средствами, как керосин, бензол, нашатырь и других препаратов с резким запахом. Муравьи его не выносят. В этом качестве подойдут чесночный отвар или отвар из томатной ботвы. Также можно рассыпать молотую корицу или разложить пучки горькой полыни, пижмы, полевой мяты, багульника или ромашки. Кстати, из цветков ромашки изготавливают очень действенное средство для борьбы с насекомыми под названием пиретрум. При попадании в их организм препарат вызывает гибель насекомого.

Черные садовые муравьи (да и муравьи другой масти) не любят, когда место их обитания посыпают золой или глубоко разрыхляют и заливают крутым кипятком.

Применение отравленных приманок достаточно эффективно в борьбе с черными муравьями. Действие приманки проявляется не сразу – муравьи разносят вещество по всему муравейнику, отравляя личинок, и муравейник перестает существовать. Можно воспользоваться и гелем, обрабатывая места скопления муравьев.

Другие приманки. Борную кислоту смешать в равных по объему частях с медом, с вареньем или с сахаром, то есть с чем-то сладким. Смесью посыпать места наибольшего скопления насекомых. Через некоторое время они исчезают.

Еще одно действенное средство приготавливают из смеси жгучего перца и буры. Эти компоненты нужно перемешать с яйцом и мукой, чтобы насекомые отведали "лакомство".

Если по саду ползают муравьи разных видов, то можно организовать частичное взаимное переселение: поддеть совком плоть муравейника и перенести на другой. И наоборот. Междуусобная война – это страшная сила даже на таком микроскопическом уровне. Исчезнут и те, и другие. По крайней мере, так утверждают авторы эксперимента.

Химические препараты

Однако надо признать, что большинство садоводов предпочитает химические препараты, так как у них более высокий процент эффективности воздействия. Специализированные магазины предлагают немалое и разнообразное количество таких средств.

Есть химические препараты, помогающие вывести муравьев, например, "Мурацид", "Муравьед", порошок Delicia, из которых готовят водные растворы, поливают ими места обитания насекомых. Пастообразные средства "Чистый дом", "Великий воин" и их аналоги намазывают на картонки, дощечки, раскладывают их там, где замечено наибольшее скопление мурашей.

Существуют различные липкие бумажные или пластиковые ловушки. Эти способы достаточно эффективны, но имеют не очень большой срок действия. Через 2 – 3 недели они разлагаются. А живучие насекомые могут опять появиться там же.

Муравьи покинут облюбованные места тогда, когда там не будет тли, то есть не будет пищи для них. Поэтому имеет смысл одновременно применять препараты против тли – "Зубр", "Конфидор-Экстра", "Децис-Профи", "Танрек", "Биотлин", "Алатар", "БИ-58" и другие. Раствор этих препаратов, попадая на листья, смешивается с выделениями тли, делает их ядовитыми. Питаясь ими, муравьи погибают. Если регулярно проводить такие обработки, то тли и муравьев на этих участках не будет.