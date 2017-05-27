Как на дачном участке использовать сразу несколько способов полива

Направленный полив в корневую зону. Да, именно так – не на поверхность, а прямой наводкой к корням. Скважина для этого, конечно, не нужна, достаточно глубины 15 – 25 см. Достичь цели можно совершенно незамысловатым образом: вкопать в землю пятилитровую пластиковую емкость из-под воды, предварительно ее продырявив, или через трубу с просверленными отверстиями в нижней части. Как трубу, так и иную емкость лучше втыкать в слой дренажа (к примеру, керамзита) и окружать им же. Тогда, можно сказать, удваивается объем воды, заливаемой за один прием. И объем увлажненной почвы тоже.

Капельный полив во всех вариантах: от лент и трубочек до точечных капельниц. Говорят, при капельном поливе расходуется втрое меньше воды, чем из шланга. Сторонникам метода известно, что далеко не все собратья-садоводы разделяют их энтузиазм и не считают такой вид полива полезным. Контр-аргументы достаточно серьезны: корни, увлажняемые сверху, не растут вниз, и растения становятся заложниками полива. Но один неутомимый изобретатель способов эффективного садоводства усовершенствовал капельный полив: капельные ленты положил под толстый слой мульчи (поверхностное покрытие почвы для защиты). Органическая почва прекрасно принимает воду, а ниже 20 см – плотная почва. Большинство корней обитает в верхнем перегнойном слое, питаясь на границе мульчи и почвы. При таком устройстве грунта капельный полив вполне оправдан. Включать воду приходится нечасто, раз в три-четыре дня на пару часов: мульча выполняет свою функцию, почва под ней всегда равномерно влажная.

Бесспорный плюс капельного полива – экономия времени и сил садовода. Надо только открыть кран, и весь огород будет полит без активного участия хозяина. Оно потребуется раньше, на этапе сборки системы. Для садового умельца эта работа не представит сложности. В пластиковой трубе на месте ответвления будущих лент высверливают отверстия для фитингов (переходников). В отверстия вставляют резинки, в них – фитинги, на фитинги надевают ленты. Концы лент заглушить просто: дважды загнуть и надеть сверху отрезок той же ленты.

Мелкодисперсное дождевание – еще одна интересная и популярная разработка. Создает эффект очень мелкого, но интенсивного дождя. Почва от таких капель не уплотняется. Однако дождь годится только для растений, не страдающих болезнями. Для томатов, огурцов, винограда такие рукотворные осадки однозначно не полезны. И все же мелкодисперсную поливалку можно применить и для них, но не совсем обычным способом, как это сделал все тот же рачительный приверженец капельного полива. Поскольку дырочки в устройстве пробиты только с одной стороны, то если повернуть его лицевой стороной вниз, тогда все струйки будут бить в почву. Если же положить его таким образом не на грунт, а на солому, укрыть слоем мульчи – получится новый и полезный способ полива. Воду достаточно включить на 10 минут, а не на два – три часа.