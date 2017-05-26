Как одним уникальным садовым инструментом можно обработать весь участок

В отличие от тяпок плоскорез Фокина выполняет десятка два видов работ на земельном участке, заменяет несколько инструментов. Звучит заманчиво. Но начиная работать с новым инструментом, нужно к нему привыкнуть, отрегулировать его под свой рост и стиль работы, понять спектр совершаемых с его помощью действий, научиться трансформировать плоскорез во все его ипостаси. Рассказываем о плоскорезе и его возможностях.
Особенности плоскореза
Судя по "внешности", плоскорез – родственник обычной тяпки, только более легкий, узкий, изогнутее и может менять положения. Внешне ручной плоскорез Фокина выглядит как согнутая определенным образом пластина с тремя заточенными режущими кромками. Чем острее заточены режущие кромки, тем меньше усилий нужно прилагать при работе с инструментом. Все углы сгибов – косые, выверены до градуса. Четыре разных положения на черенке: поменять их можно за две минуты, а эффективность возрастает в разы. По мысли его создателя, плоскорез сочетает в себе сразу несколько инструментов – лопату, грабли, мотыгу, косу и более мелкие.
Главное же его предназначение – проходящее на глубине 2-5 см лезвие срезает или выдергивает даже многолетние сорные травы. Происходит рыхление почвы без оборота пласта, уничтожаются сорные травы, корни в почве остаются для перегнивания. Производимая плоскорезом обработка земли не нарушает ее структуру и сохраняет необходимые микроорганизмы. Кроме того, работа плоскорезом требует меньших физических усилий и времени.
Торговля чаще предлагает набор из двух инструментов, в который входят большой и малый плоскорезы. Большим плоскорезом удобно формировать, подготавливать и окучивать грядки, пропалывать сорняки, скашивать траву. Малым плоскорезом можно быстро и аккуратно прополоть грядки, проредить густые всходы, разметить и сформировать борозду для посева семян.
Большой плоскорез имеет дополнительное отверстие для того, чтобы изменить угол наклона режущих кромок, закрепляя инструмент на черенке. Кроме того, его можно приспособить для работы и левой рукой, и правой.
Для сборки инструмента необходимо закрутить два крепежных болта на плоской деревянной ручке. Черенок для плоскорезов используется не круглый, а плоского сечения с закругленными краями. Такая форма черенка облегчает работу инструментом: позволяет держать его в любом удобном положении, и он не натирает мозоли.
Затачивая инструмент нужно избегать перегрева, ухудшающего качество режущей части.
При правильном использовании плоскореза инструмент перемещается параллельно уровню почвы. Если при движении плоскость лезвия отклоняется вверх, а для возврата его в нормальное положение понадобится наклониться, это значит что угол наклона крепления относительно черенка нужно уменьшить, используя дополнительное отверстие. При отклонении режущей части вниз – угол увеличивают.
Работа с плоскорезом сведет физические нагрузки к минимуму, если держать спину прямой, слегка наклоняясь вперед, а большие пальцы рук будут обращены вниз.
Виды работ, выполняемых плоскорезом
- Рыхление почвы и прополка грядок. Выполняется широкой частью лезвия. Работающий вводит инструмент в почву на расстоянии не более 1м и подтягивает его ближе к себе. Если прополку проводить в самом начале роста травы, то и справиться с ней будет легче.
- Формирование грядок. Почва из междурядий на взрыхленную, размеченную грядку накидывается перевернутым плоскорезом. Короткую кромку инструмента направляют вниз, плоскость инструмента устанавливают перпендикулярно уровню почвы. Подтягивая плоскорез к себе, работающий перемещает массу почвы на нужное место. Производя эту операцию с двух сторон, формируют грядку.
- Выравнивание поверхности грядки. Операция производится передвижением плоскореза режущей кромкой вниз без приложения усилий. Таким же образом присыпают почвой посеянные семена.
- Глубокое рыхление. Ударяя узкой режущей кромкой по поверхности, почву разрыхляют на длину полотна.
- Создание борозд для посева семян или рассады. Воткнув узкий край плоскореза в разрыхленную почву на нужную глубину и проведя инструментом по грядке, формируют посадочную борозду. Для семян подойдет малый плоскорез, для посадки рассады лучше использовать большой.
- Удаление взрослых и крепких сорняков. Ударяя по стеблю сорной травы изогнутой частью плоскореза, можно срубить достаточно толстый стебель, в том числе и корневой поросли. Удалить корни можно, если подвести конец инструмента под сорняк и, используя плоскорез как рычаг, выдернуть ненужную растительность.
- Скашивание сорняков. Режущей кромкой скашивают траву на уровне почвы.
- Окучивание. Выполняется аналогично созданию грядок. Земля подгребается к посадкам с двух сторон.
- Прореживание посевов. Культуры, посеянные мелкими семенами (морковь, укроп, петрушка), можно прореживать маленьким плоскорезом, проводя инструментом поперек рядка, удаляя лишние всходы.
- Подрезание сорняков со стержневыми корнями, скашивание их рядом с культурными растениями. Подрезание усов клубнике.
- Уничтожение почвенной корки в приствольных кругах деревьев и кустов, прополка при этом сорняков на расстоянии, равном длине черенка плоскореза, без риска получить травму самому или повредить ветви посадок.
- Распределение по поверхности грядки органических удобрений.
Создал простой и вместе с тем эффективный инструмент российский изобретатель Владимир Фокин. Официальное название, под которым это изобретение зарегистрировано в Бюллетене изобретений и открытий России, – "Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина".
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