Как одним уникальным садовым инструментом можно обработать весь участок

Особенности плоскореза

Судя по "внешности", плоскорез – родственник обычной тяпки, только более легкий, узкий, изогнутее и может менять положения. Внешне ручной плоскорез Фокина выглядит как согнутая определенным образом пластина с тремя заточенными режущими кромками. Чем острее заточены режущие кромки, тем меньше усилий нужно прилагать при работе с инструментом. Все углы сгибов – косые, выверены до градуса. Четыре разных положения на черенке: поменять их можно за две минуты, а эффективность возрастает в разы. По мысли его создателя, плоскорез сочетает в себе сразу несколько инструментов – лопату, грабли, мотыгу, косу и более мелкие.

Главное же его предназначение – проходящее на глубине 2-5 см лезвие срезает или выдергивает даже многолетние сорные травы. Происходит рыхление почвы без оборота пласта, уничтожаются сорные травы, корни в почве остаются для перегнивания. Производимая плоскорезом обработка земли не нарушает ее структуру и сохраняет необходимые микроорганизмы. Кроме того, работа плоскорезом требует меньших физических усилий и времени.

Торговля чаще предлагает набор из двух инструментов, в который входят большой и малый плоскорезы. Большим плоскорезом удобно формировать, подготавливать и окучивать грядки, пропалывать сорняки, скашивать траву. Малым плоскорезом можно быстро и аккуратно прополоть грядки, проредить густые всходы, разметить и сформировать борозду для посева семян.

Большой плоскорез имеет дополнительное отверстие для того, чтобы изменить угол наклона режущих кромок, закрепляя инструмент на черенке. Кроме того, его можно приспособить для работы и левой рукой, и правой.

Для сборки инструмента необходимо закрутить два крепежных болта на плоской деревянной ручке. Черенок для плоскорезов используется не круглый, а плоского сечения с закругленными краями. Такая форма черенка облегчает работу инструментом: позволяет держать его в любом удобном положении, и он не натирает мозоли.

Затачивая инструмент нужно избегать перегрева, ухудшающего качество режущей части.

При правильном использовании плоскореза инструмент перемещается параллельно уровню почвы. Если при движении плоскость лезвия отклоняется вверх, а для возврата его в нормальное положение понадобится наклониться, это значит что угол наклона крепления относительно черенка нужно уменьшить, используя дополнительное отверстие. При отклонении режущей части вниз – угол увеличивают.

Работа с плоскорезом сведет физические нагрузки к минимуму, если держать спину прямой, слегка наклоняясь вперед, а большие пальцы рук будут обращены вниз.

Виды работ, выполняемых плоскорезом

Рыхление почвы и прополка грядок. Выполняется широкой частью лезвия. Работающий вводит инструмент в почву на расстоянии не более 1м и подтягивает его ближе к себе. Если прополку проводить в самом начале роста травы, то и справиться с ней будет легче. Формирование грядок. Почва из междурядий на взрыхленную, размеченную грядку накидывается перевернутым плоскорезом. Короткую кромку инструмента направляют вниз, плоскость инструмента устанавливают перпендикулярно уровню почвы. Подтягивая плоскорез к себе, работающий перемещает массу почвы на нужное место. Производя эту операцию с двух сторон, формируют грядку. Выравнивание поверхности грядки. Операция производится передвижением плоскореза режущей кромкой вниз без приложения усилий. Таким же образом присыпают почвой посеянные семена. Глубокое рыхление. Ударяя узкой режущей кромкой по поверхности, почву разрыхляют на длину полотна. Создание борозд для посева семян или рассады. Воткнув узкий край плоскореза в разрыхленную почву на нужную глубину и проведя инструментом по грядке, формируют посадочную борозду. Для семян подойдет малый плоскорез, для посадки рассады лучше использовать большой. Удаление взрослых и крепких сорняков. Ударяя по стеблю сорной травы изогнутой частью плоскореза, можно срубить достаточно толстый стебель, в том числе и корневой поросли. Удалить корни можно, если подвести конец инструмента под сорняк и, используя плоскорез как рычаг, выдернуть ненужную растительность. Скашивание сорняков. Режущей кромкой скашивают траву на уровне почвы. Окучивание. Выполняется аналогично созданию грядок. Земля подгребается к посадкам с двух сторон. Прореживание посевов. Культуры, посеянные мелкими семенами (морковь, укроп, петрушка), можно прореживать маленьким плоскорезом, проводя инструментом поперек рядка, удаляя лишние всходы. Подрезание сорняков со стержневыми корнями, скашивание их рядом с культурными растениями. Подрезание усов клубнике. Уничтожение почвенной корки в приствольных кругах деревьев и кустов, прополка при этом сорняков на расстоянии, равном длине черенка плоскореза, без риска получить травму самому или повредить ветви посадок. Распределение по поверхности грядки органических удобрений.

Создал простой и вместе с тем эффективный инструмент российский изобретатель Владимир Фокин. Официальное название, под которым это изобретение зарегистрировано в Бюллетене изобретений и открытий России, – "Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина".