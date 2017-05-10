Как определить время посева семян в открытый грунт      

Как проверить готовность земли к посеву овощей

Современные садоводы, привыкшие пользоваться достижениями цивилизации, даже не подозревают, что, например, готовность открытого грунта к посеву культурных растений можно проверить очень простым способом – пройтись босиком по земле. Иные скажут, что это полная архаика. Да, такой способ раньше часто использовали крестьяне. Однако доверять собственным ощущениям человеку свойственно во все времена. Итак, если любопытство пересиливает скептицизм, надо приобщиться к опыту предков – решительно снять обувь и сделать несколько шагов.

Если ноги быстро и сильно замерзают вплоть до появления болевых ощущений, посев семян откладывается.

Если ноги замерзают, но холод терпимый и болевых ощущений нет – можно сеять морозоустойчивые растения: горох, щавель, хрен, чеснок и т.д.

Если ноги не мерзнут – пора приступать к посеву лука, капусты, брокколи и других холодостойких культур.

Если от земли идет тепло, как от теста, – самое время высевать теплолюбивые растения: помидоры, огурцы, кабачки, фасоль и др.

Что надо знать о посеве цветов в открытый грунт

Для проверки готовности земли к посеву цветов, как нетрудно догадаться, годится тот же тест, что и при посеве овощей.

Цветы можно высевать сразу на клумбу, если таковая имеется в саду, или на специальную грядку (своеобразный питомник), с которой по мере необходимости пересаживать в отведенные на садовом участке места.

Однолетние морозостойкие цветы можно сеять в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется.

Для двухлетних растений срок высева ближе к началу лета. В питомнике на расстоянии 30 – 40 см друг от друга прочерчивают бороздки, куда кладут семена (мелкие сеют гуще, чем крупные). Им требуется несколько месяцев, чтобы прорасти и развиться во взрослые растения. В конце лета или в самом начале осени их пересаживают на постоянное место, однако цветением они порадуют только на следующий год.

Цветочные семена равномерно распределяют по поверхности почвы. Мелкие семена не присыпают, иначе придется долго ждать всходов. Более крупные семена покрывают слоем золы, смешанной с песком. Это, можно сказать, ювелирная работа, потому что толщина слоя не должна превышать двойной толщины семян. Затем семена уплотняют в почве, прижимая ровной дощечкой, поливают теплой водой, но не из лейки, а опрыскивают, и накрывают пленкой.

На начальном этапе, до прорастания, на семена не должен падать солнечный свет. Им нужны только тепло и влажность. Эти параметры вполне можно поддерживать на оптимальном уровне благодаря пленочному укрытию. А вот когда появятся первые ростки, их можно приучать к солнцу. Чтобы ростки не переплетались корнями, их следует проредить. Подросшую рассаду пикируют, то есть пересаживают на большую площадь.