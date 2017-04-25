Как отремонтировать дверь на даче после зимы

Со временем двери деформируются, оседают, расклеиваются. В деревянных конструкциях появляются трещины, отслаивается облицовка. Плохо укрепленная дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери... Перечислять можно долго. Сегодня рассказываем о типичных проблемах с дверью и о том, как их устранить своими руками.

Укрепление дверной коробки

Сверлом просверливают 3 – 4 отверстия в длинных брусках коробки и в стенах со стороны петель и ручки, глубиной не менее 50 мм. В отверстия вбивают стальные штыри, которые на 5 – 10 мм должны быть короче отверстия, просверленного в коробке. Часто в просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева. Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями. Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от края коробки на 10 – 15 мм.

Дверь перекосилась, защемляется

Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, царапает нижним углом пол. Чтобы отремонтировать эту досадную поломку, надо проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости крепче завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго, то заглубляют паз под пластину петли в бруске отвязки. Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись, что причина устранена, заворачивают остальные шурупы. Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна. Для устранения этого дефекта необходимо сострогать слой древесины толщиной 1,5 – 3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка.

Дверь защемляется в дверном фальце, плохо открывается и закрывается

Возможны несколько причин: дверное полотно не соответствует размерам коробки; при повышенной влажности дверь разбухает; очень много краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в гнездах. Сначала проверяют надежность крепления петель, затем проверяют зазор по периметру двери. Если зазора нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки, чтобы образовался зазор в 2 – 3 мм.

Дверь скребет по полу и осела

Первое, что проверяют, – это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются, их меняют на более длинные или уплотняют отверстия от старых шурупов, переставляют выше или ниже петли. Когда шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно, надевают на стержни петель по 1 – 2 шайбы или кольцо из стальной проволоки.

Дверь закрывается неплотно, по сторонам двери большие зазоры

Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают, прибивая тонкие планки к кромкам двери. Зазоры внизу и вверху двери устраняют следующим образом: дверные петли переставляют так, чтобы остался один зазор, желательно внизу, в верхний заделывают планкой. Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью, щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.

Дверь болтается на петлях, шурупы не держатся в дереве

Если неправильно выбран размер шурупов, то они не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь также будет болтаться, если дверная обвязка была изготовлена из влажного материала: после высыхания древесины отверстия под шурупы стали широкими. Или при установке двери отверстия сверлили толстым сверлом. Правильнее всего заменить шурупы на новые, более длинные с крупной резьбой. Размеры шляпок должны быть прежними, чтобы не расширять отверстия в петлях. Можно также уплотнить старые отверстия нагелями, но шурупы, завернутые в нагели вдоль волокон древесины, держат хуже, чем завернутые поперек волокон.

В другом случае переставляют петли на новое место, если древесина коробки прочная. Если древесина ветхая, используют вставки из твердых пород. В толстых брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами, а затем на вставках устанавливают дверные петли.

Иногда дверную коробку собирают из не очень толстых брусков, тогда вставку толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы как можно глубже вошли в подложенную вставку. Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.

Потрескались и рассохлись филенки, повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна

Ремонт брусков обвязки и дверной коробки связан с заменой участков древесины. Для вставок используют сухую древесину любой длины. Вставки помещают в вырезанное гнездо сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Небольшие трещины, появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлевкой или смесью опилок с эпоксидной смолой. Большие глубокие трещины, щели, пустоты заделывают деревянными вставками на клею.

Трещины или щели на филенках замазывают шпатлевкой и заделывают вставками. Филенка обычно закреплена раскладками, при необходимости раскладки снимают и расчищают трещину. Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, дверь можно не снимать с петель и не разбирать. Филенки, как и вставку, ставят в пазы обвязки насухо с некоторым зазором. Отремонтированное место зачищают наждачной шкуркой.