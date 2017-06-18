Как ухаживать за картофелем в июне и июле

Рыхление и полив

Ухаживать за картофелем, тем более, если он посажен не на поле, а на садово-огородном участке, особо примерные картофелеводы и картофелелюбы начинают, когда он еще даже не взошел. До всходов проводят один или два раза рыхление, чтобы уничтожить появляющиеся раньше картофеля сорняки. Заодно разрушают почвенную корку. Понятно, что это идеальный вариант ухода.

Но уж при появлении всходов прорыхлить и окучить надо обязательно. Первый раз это необходимо сделать, когда растения достигнут высоты 12—15 см. После рыхления хорошо было бы полить картофельную делянку. Второе окучивание можно провести через 20 дней после первого.

Поливы играют важную роль в получении высоких урожаев картофеля. Поливать следует редко, по обильно, чтобы промочить слой почвы на глубину 40—50 см. Поливать 3—5 раз с интервалом 7—10 дней. Если полив затруднен из-за редкой или несистематической подачи воды в садоводстве, то необходимо приспособиться и провести три полива: после появления всходов, во время бутонизации и после цветения.

Подкормка

Подкормки следует приурочивать к этим же трем периодам. На 10 м2 нужно вносить 3—5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. Если нет органических удобрений, можно внести 100—150 г сульфата аммония или 80—100 г аммиачной селитры и 150—200 г суперфосфата. На неорошаемых участках растения подкармливают после дождя. На приусадебном участке минеральные удобрения необходимо вносить непосредственно в рядок или лунку, в противном случае питание получат сорняки в междурядьях.

Ранний картофель убирают, когда клубни достигнут размера не менее 3 см по наибольшему диаметру (с куриное яйцо). Обычно это происходит, когда заканчивается цветение и начинается пожелтение листьев ботвы. Картофельные кусты осторожно подкапывают садовыми вилами сбоку гребня, чтобы не повредить урожай, вытягивают куст за ботву и снимают клубни.

Защита от колорадского жука

Всем, кто обзавелся картофельной "плантацией", надо помнить, что летний уход заключается не только в своевременном окучивании, в прополке, но и в защите от вредителей. Самый первый из них – колорадский жук. Главное – не пропустить момент начала кладки яиц колорадского жука. Как только на участке обнаружены первые вредители, в течение пяти дней в обязательном порядке надо их собрать. И в дальнейшем собирать как можно чаще.

Если нет возможности постоянно посещать участок и своевременно собирать жуков, чтобы они не успевали пожирать растения, тогда есть смысл прибегнуть к химобработке и перестать беспокоиться о будущем урожае.

Оптимальный срок для обработки против жука – середина июня, ну максимум третья декада месяца. Тогда не придется обрабатывать в июле. Это благотворно скажется на безопасности продукции, ведь к моменту уборки урожая (через 60 – 80 дней после обработки) остатков химических препаратов в картофеле, скорее всего, не будет. При обычной схеме обработок до уборки урожая остается всего 40 – 45 дней.

Во всех случаях обработку против колорадского жука необходимо совмещать с листовой подкормкой.

В прохладные годы в борьбе с жуком можно ограничиться биозащитой – препаратами Битоксибациллин, Фитоспорин и другими.

Пользуясь какими бы то ни было препаратами, внимательно надо читать инструкцию на упаковке и следовать советам производителя.