Как правильно посадить и как ухаживать за огурцами в открытом грунте

Когда и как посадить

Если нет огуречной рассады, можно использовать и семена. Для посева лучше выбирать посевной материал минимум двух лет давности. Это связано с особенностью семян огурцов повышать всхожесть с каждым дополнительным годом хранения и образовывать на полученных из такого посевного материала растениях большее количество женских цветков, из которых и формируются плоды.

Пока погода налаживается, есть время подготовиться к выращиванию огурцов. Грядку заранее надо удобрить перепревшим навозом или коровяком, что обеспечит достаточный заряд питательных элементов. Самым удачным вариантом считают теплые грядки высотой не ниже 25 см. Имея внутри себя органическую подушку, они не только обеспечивают растения необходимым питанием, но и насыщают корни углекислым газом, производят согревающий эффект.

Обязательно надо подумать и о том, что лучшие предшественники для огурцов – салат, ранняя капуста, капуста цветная, горох. Допустимые: картофель и томаты. Фасоль, морковь, кабачок и бахчевые как прежние обитатели отведенной для огурца грядки не годятся, так как имеют общие с ним болезни.

Огурцам подавай тепло: прогретую солнцем грядку и верхний слой почвы с температурой до + 13 – 15 °С. Если положить семена в холодную землю, они просто не взойдут. Поэтому сеять культуру на открытые грядки целесообразно в первой декаде июня. Заделывать семена не глубже чем на 2 см, плотность посадки 5 – 7 кустов на метр квадратный. Загущать не стоит, грядка должна получать достаточно света и хорошо проветриваться.

Режим полива

Как любая овощная культура с поверхностной корневой системой, огурец любит структурированную почву, хороший доступ кислорода к корням и влажность. Исходя из особенностей строения корневой системы, огурцу для нормального роста и развития необходим постоянный режим увлажнения. Недостаток влаги вызывает потемнение и хрупкость листвы растения, вводит его в состояние стресса. Избыточное увлажнение – снижает в почве количество кислорода, делает листья огурцов бледно-зелеными, угнетает рост плетей и образование зеленцов. Постоянные скачки в увлажнении в сочетании с резкими колебаниями температуры провоцируют накопление горечи в плодах.

Можно сказать, противопоказан огурцам полив холодной водой. Это связано с тем, что остывшая почва ухудшает способность корневой системы всасывать влагу. Поэтому температура поливочной воды должна быть не ниже +18 °С. Лучше поливать огурцы вечером, либо в одно и то же время утром, желательно до начала жары, без попадания влаги на листья. До цветения полив должен быть умеренным, в период плодоношения – обильным.

Удобрения и подкормки

Лучшим удобрением для огурца считается коровий навоз. О подготовке грядки уже было сказано выше. Непосредственно перед посевом он может быть внесен в виде настойки коровяка (1 часть свежего навоза на 5 частей воды). Если навоза нет, его можно заменить куриным пометом (разбавленным с водой 1х20) или любым имеющимся комплексным минеральным удобрением.

Если органику не внесли, то надо заняться подкормкой. Начинают подкормки уже после образования 2 – 3 настоящих листочков. С начала цветения до плодоношения подкармливать (коровяк 1:15 и стакан золы на 10 л раствора, расход на 2 кв. м.) через каждые 10 дней.

Наиболее отзывчивы огурцы на азот, однако для полноценного развития им необходимы и фосфор, и калий. Поэтому чаще всего опытные огородники чередуют внесение минеральных удобрений с органикой. Лучшим выбором станут аммофоска (10 – 15 г на 1 кв. м) и раствор коровяка, либо куриный помет. Но если на улице стоит холодная погода – подкормки бесполезны.

Уход за посадками

Хорошо несколько раз за сезон окучить оголяющиеся корни растений. Это позволит огурцам нарастить дополнительные корешки и защитит их стебель от грибковых заболеваний. Но если корни залегают слишком близко к поверхности, лучше обойтись без рыхления, а просто подсыпать плодородной земли.

И, наконец, формирование растений. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать развитие боковых побегов, на которых образуется большее количество женских цветков. Производится обычным прищипыванием центрального стебля огурца над 5 – 6 листочком. При этом скороспелые сорта можно не формировать, а корректировать развитие поздних и среднеспелых сортов.

В одно время с огурцами можно высаживать в открытый грунт рассаду кабачков, баклажанов, дынь, арбузов.