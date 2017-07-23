Как правильно приготовить в духовке свинину на косточке

Свинина на косточке в духовке

Ингредиенты: 2 стейка свинины на косточке, 50 мл соевого соуса, специи для мяса по вкусу, например, смесь перцев, сушеные чеснок, лук, паприка, петрушка, пастернак + хлопья горчицы.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Кусочки свинины промываем холодной водой, удаляем влагу бумажной салфеткой. Делаем в мякоти 3 – 4 прорези поперек волокон насквозь в ширину небольшого ножа. Это нужно, во-первых, для того, чтобы свинина лучше замариновалась внутри, во-вторых, именно в эти прорези удобно шпиговать ее салом.

Шаг 2. Заливаем мясо на косточке соевым соусом, смешанным с чайной ложкой специй. (Приправу для маринада можно взять любую на свое усмотрение, все равно ничто кардинально не перебьет аромат соевого соуса, и он будет доминировать.) Оставляем мариноваться на 3 – 4 часа при комнатной температуре или на 6 – 8 часов в холодильнике. Срезаем лишнее сало с боков, режем на квадратики и размещаем их в прорезях: не беда, если кусочки сала окажутся по размеру побольше прорезей.

Шаг 3. Разогреваем духовку до 250 градусов, ставим решетку и под нее противень, куда будут стекать излишки жира. Если нет решетки, можно поджарить свинину непосредственно на противне. Смазывать его не нужно.

Шаг 4. Мясо для духовки должно быть комнатной температуры, поэтому, если оно мариновалось в прохладе, пусть немного постоит в тепле до духовки. Даем маринаду стечь и выкладываем стейки на решетку. Решетку – на верхний уровень духовки. Запекаем 25 – 30 минут в зависимости от толщины куска. Мясо должно покрыться румяной золотистой корочкой, а косточка потемнеть.

Шаг 5. Вынимаем мясо из духовки и сразу подаем, на гарнир – овощи.

Свинина на косточке в медово-лимонной глазури

Ингредиенты: 1,3 – 1,5 кг свинины (корейки на косточке), 6 зубчиков чеснока, 2 горсти свежих листьев майорана (если нет свежего майорана, он редко бывает в магазинах, можно заменить его сушеным или другой зеленью по вкусу), 1 апельсин, 2 ч. ложки соли, 1 ч. ложка черного молотого перца, 3 ст. ложки оливкового масла. Глазурь: 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка меда, 1 ч. ложка паприки, 1 ст. ложка оливкового масла.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Сделайте маринад: майоран разотрите с чесноком и солью в ступке или измельчите в блендере, добавьте перец и оливковое масло, перемешайте.

Шаг 2. Корейку помойте, обсушите бумажным полотенцем, надрежьте по кости, но не до конца, чтобы кусок не терял форму. С косточки не счищайте то небольшое количество жира, которое на ней есть, во время запекания жир придаст сочность этой довольно сухой части свинины.

Шаг 3. Обмажьте мясо маринадом, положите в миску, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник как минимум на 2 часа.

Шаг 4. Положите мясо в пакет для запекания. Выжмите сок из апельсина (0,5 стакана) и вылейте его в пакет. Закрепите пакет зажимом или завяжите неплотно ниткой, оставив отверстие для выхода пара.

Шаг 5. Пакет поместите на противень. Если нет пакета, запекайте в гусятнице или любой емкости, которую можно закрыть крышкой или фольгой. Поставьте мясо в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Шаг 6. Приготовьте глазурь (ею надо смазывать мясо, чтобы оно приобрело яркую, кисло-сладкую и очень аппетитную корочку): смешайте лимонный сок, мед, паприку и оливковое масло.

Шаг 7. Через 1 час достаньте мясо из духовки, снимите зажим или просто срежьте верх пакета. Осторожно, не обожгитесь паром! Кисточкой смажьте корейку глазурью и снова поставьте в духовку. Каждые 10 – 15 минут повторяйте эту процедуру, пока мясо не покроется корочкой, это минут 40 – 50. Всего мясо пробудет в духовке около двух часов.