Как правильно ухаживать за огородными культурами в июле

Лук-репка. Появившиеся стрелки нужно выламывать ниже вздутия. В середине месяца рекомендуется прекратить поливы, а в конце – пригнуть зелень лука к земле, чтобы репка получилась крупнее.

Морковь. Она отреагирует на регулярные поливы, прополку и рыхление. Провести второе прореживание, когда корнеплоды можно употреблять в пищу, оставив самые мелкие для дальнейшего роста. Прореживать лучше вечером. Морковь (а также и свеклу) можно подкормить сульфатом калия (столовая ложка на ведро воды).

Огурцы. Для огурцов рекомендации следующие: внекорневые подкормки, регулярные поливы теплой водой, в жаркие дни лучше мелким дождеванием для повышения влажности воздуха. Для борьбы с вредителями опрыскивать настоем из луковой шелухи, ромашки. Для удаления мучнистой росы опрыскивать настоем коровяка (пропорции: 1 часть коровяка на 10 частей воды, процедить). Если опрыскивать 1%-м раствором бордоской смеси, то плоды после сбора нужно тщательно мыть. Снимать зеленцы каждые 2 – 3 дня, обязательно убирая пожелтевшие и больные плоды. Они ослабляют растения, задерживают образование завязей. И не давайте огурцам перерастать. Даже один огурец-великан способен затормозить развитие остальных плодов на растении.

Для обильного урожая с огуречной грядки каждые десять дней советуют подкармливать растения, чтобы продолжали расти плети. Не будет прироста, не будет и новых завязей. На 10 л воды взять по чайной ложке мочевины и сульфата калия, добавить 0,5 л настоя коровяка или зеленой травы. Можно поступить проще — растворить в ведре воды столовую ложку комплексного водорастворимого удобрения.

Тыква, кабачки, патиссоны. Такая же подкормка, как для огурцов, подойдет и для кабачков, тыквы, но долю органического настоя для них можно увеличить до литра. Эти культуры обязательно нужно подпитать, при них часто забывают, считают, что раз это не главный овощ, то пусть растет сам по себе. В конце месяца можно снимать первые плоды (с плодоножками).

Капуста белокочанная. Для этой любительницы воды по-прежнему актуальны регулярные поливы 1 – 2 раза в неделю по 1,5 – 2,0 л на растение. После поливов почву рыхлят.

Томаты, перец. В период плодообразования желательно регулярно подкармливать по листьям кальциевой селитрой, чтобы уменьшить потери урожая от вершинной гнили плодов (столовая ложка кальциевой селитры на ведро воды). Кальция в почве может быть и достаточно, но в жаркую погоду он практически не усваивается растениями, да и перемещаться от листьев к плодам, как некоторые другие элементы питания, не может. Поможет плодам томатов быстрее созреть внекорневая фосфорная подкормка. Из 1 – 2 столовых ложек суперфосфата сделать вытяжку: залить литром горячей воды, сутки настаивать, помешивая, убрать осадок и добавить в ведро воды.





