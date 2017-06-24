Как правильно ухаживать за посадками капусты на дачном участке  

Полив

Выращивание капусты в открытом грунте требует неукоснительного соблюдения поливного режима, поскольку растению необходимо много влаги. Капусту, высаженную в открытый грунт, поливают в вечернее время. В пасмурные дни между обильными поливами достаточно промежутка в 5 – 6 дней, в жаркую погоду поливать придется каждые 2 – 3 дня. После полива следует рыхлить почву на участке, одновременно окучивая капусту. Опытные огородники советуют использовать мульчирующий слой из торфа – он дольше сохраняет влагу в грунте и в то же время служит питанием для развивающихся растений.

Окучивание

Через три недели после посадки капусту окучивают, еще через 10 дней процедуру окучивания повторяют.

Подкормка

Уход за капустой предполагает обязательное внесение удобрений. За сезон проводят 2 – 3 дополнительные подкормки капусты (имеется в виду, что посажена она была в хорошо удобренную почву). Это делают до тех пор, пока не сомкнутся в ряду ее листья. Хорошо отзывается капуста на подкормки настоем коровяка и куриного помета. Нет смысла подкармливать капусту перед дождем, так как он вымывает все полезные вещества из почвы. Лучше подкармливать капусту после дождливых дней, когда установится сухая погода.

Когда листья пойдут в рост, капуста тем более нуждается в усиленном питании. Лучше всего внести в грунт раствор: 10 г аммиачной селитры на 10 л воды; это доза рассчитана на 5 – 6 растений. Как только листья начнут формироваться в кочан, это сигнал для второй подкормки: 4 г мочевины, 5 г двойного суперфосфта и 8 г сульфата калия на 10 л воды и на то же количество растений.

Обработка от вредителей

Капуста огородная – пищевой продукт, поэтому использование для ее обработки от вредителей и болезней ядохимикаты вряд ли можно считать оптимальным решением. Существует масса способов защитить огородные культуры от нашествия тли, гусениц, вредительства личинок и брюхоногих моллюсков – улиток и слизней. Тлю и гусениц можно уничтожить опрыскиванием таким настоем: 2 кг томатной ботвы заливают 5 литрами воды, настаивают 3 – 4 часа, затем в течение 3 часов кипятят, дают остыть, процеживают и разводят водой 1:2. Чтобы настой "клеился" к листьям, а не стекал на землю, надо добавить в него 20 – 30 г тертого дегтярного мыла. Можно использовать для уничтожения тли и гусениц настой луковой шелухи: литровую банку шелухи заливают двумя литрами кипятка и настаивают в течение двух дней, затем процеживают, добавляют еще 2 л воды и столовую ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Избавиться от слизней можно следующим способом. Гашеную известь или древесную золу рассыпают между рядами или растениями из расчета 30 г на 1 квадратный метр. Слизни повреждают поверхность своего тела и погибают. Если прошел дождь, то через 30 – 40 минут средство рассыпать повторно.