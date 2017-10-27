Как правильно укрыть розы на зиму

Зима напомнила нам о своем скором приходе, снежок выпал, но это временный покров, как обещают синоптики. На садовом участке все сделано: где надо – перекопано, что надо защитить – укрыто. Осталось последнее: отправить зимовать любимые розы. Во и давайте посмотрим, когда лучше укрывать розы, какие тут существуют правила, какие виды укрытий советуют специалисты для разных сортов роз.
Когда укрывать
Многие садоводы торопятся укрывать розы после первого прошедшего снега. Специалисты считают, что необходимо дождаться стабильно минусовой температуры. Оптимальное время для укрытия роз, когда в течение недели дневная температура держится на уровне -5 градусов без потеплений. Тогда будут исключены возобновление роста корней и побегов, подопревание побегов, загнивание растения из-за повышенной влажности почвы. И розы будут правильно введены в состояние зимнего покоя, начнется закалка наземной части и корней роз.
Для укрытия роз надо выбрать день без осадков. Основной успех хорошей зимовки – сухое укрытие. Не должно быть никакой влажной почвы и сырой хвои. В этом случае розы будут надежно защищены от размножения вредителей, плесени и гнили. Практически все сорта роз листву сами не скидывают. Поэтому все листья с кустов необходимо обрывать либо обрезать. Это плавно введет розы в состояние покоя.
Виды укрытия
Прикапывание. Вокруг стеблей на высоту до 40 см надо окучить почву, вернее, подсыпать к основанию куста холмик сухой земли. Верхние части побегов укрыть лапником – ветками сосны или ели. Когда на лапнике образуется наст, получится хвойный домик-шалаш для розы. Некоторые садоводы закапывают обрезанные чайно-гибридные розы полностью, это допустимо.
Перед укрытием почву под розами рекомендуется осторожно взрыхлить, не повреждая корни. Побеги плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать растения, кусты можно подкопать с одной стороны и уложить, пришпилив побеги к земле. После этого окучить основание куста, можно присыпать землей и побеги. Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.
Окучивание – лучший вид защиты корневой системы. Но землю при этом не следует сгребать с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпать (вместо земли может быть компост, перегной или просто рыхлая земля).
Воздушно-сухое укрытие. При таком типе укрытия куст аккуратно пригибают к земле в ту сторону, куда розы укладываются свободно. Далее розы обкладываются лапником, который дает тепло и обеспечивает доступ воздуха к растению после укрытия. Затем куст накрывают дышащим теплоизоляционным материалом (геотекстиль, спанбонд, лутрасил), который по периметру прижать чем-нибудь тяжелым. Если кусты растут рядом, целесообразно соорудить для них общее укрытие.
Другая модификация воздушно-сухого укрытия: над кустами установить каркасы высотой 50–60 см, сверху и сбоку уложить утеплительный материал (гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон), накрыть полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны закрыть, когда температура опустится ниже –10 С.
Укрытие защищает кусты роз от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его могут только те, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.
Обертывание. Такой тип укрытия используют для высокорослых сортов. Сначала все равно надо окучить корни, а затем каждый куст обмотать сложенным в два слоя дышащим теплоизоляционным материалом и хорошо закрепить его, чтобы не проходил холодный воздух.
Какой бы способ садовод ни выбрал, надо помнить, что основной укрывной материал – это снег, именно он надежнее всего защитит от мороза. Все остальное служит лишь для его задержания. При 25–30-градусных морозах под слоем снега в 50–70 см температура не падает ниже 4–5 градусов со знаком минус. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они обязательно ушли под снег. Если на розах мало снега, надо обязательно набросать его.
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