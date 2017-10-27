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Как правильно укрыть розы на зиму

Сегодня, 18:11.
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Зима напомнила нам о своем скором приходе, снежок выпал, но это временный покров, как обещают синоптики. На садовом участке все сделано: где надо – перекопано, что надо защитить – укрыто.  Осталось последнее:  отправить зимовать любимые розы. Во и давайте посмотрим, когда лучше укрывать розы, какие тут существуют правила, какие виды укрытий советуют специалисты для разных сортов роз.

Розы.
Розы. Фото : открытые источники в интернете.

Когда укрывать 

Многие садоводы торопятся укрывать розы после первого прошедшего снега. Специалисты считают, что необходимо дождаться стабильно минусовой температуры. Оптимальное время для укрытия роз, когда в течение недели дневная температура держится на уровне -5 градусов без потеплений. Тогда будут исключены возобновление роста корней и побегов, подопревание побегов, загнивание растения из-за повышенной влажности почвы. И розы будут правильно введены в состояние зимнего покоя, начнется закалка наземной части и корней роз.

Для укрытия роз надо выбрать день без осадков. Основной успех хорошей зимовки – сухое укрытие.  Не должно быть никакой влажной почвы и сырой хвои. В этом случае розы будут надежно защищены от размножения вредителей, плесени и гнили. Практически все сорта роз листву сами не скидывают. Поэтому все листья с кустов необходимо обрывать либо обрезать. Это плавно введет розы в состояние покоя.  

Виды укрытия 

Прикапывание. Вокруг стеблей на высоту до 40 см надо окучить почву, вернее, подсыпать  к основанию куста холмик сухой земли. Верхние части побегов укрыть лапником – ветками сосны или ели. Когда на лапнике образуется наст, получится хвойный домик-шалаш для розы.  Некоторые садоводы закапывают обрезанные чайно-гибридные розы полностью, это допустимо.

Перед укрытием почву под розами рекомендуется осторожно взрыхлить, не повреждая корни. Побеги плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать  растения, кусты можно подкопать с одной стороны и уложить, пришпилив  побеги к земле. После этого окучить основание куста, можно присыпать землей и побеги. Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи. 

Окучивание – лучший вид защиты корневой системы. Но землю при этом не следует сгребать с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпать (вместо земли может быть компост, перегной или просто рыхлая земля).

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Воздушно-сухое укрытие. При таком типе укрытия куст аккуратно пригибают к земле в ту сторону, куда розы укладываются свободно. Далее розы обкладываются лапником, который дает тепло и обеспечивает доступ воздуха к растению после укрытия. Затем куст накрывают дышащим теплоизоляционным  материалом  (геотекстиль, спанбонд, лутрасил), который по периметру прижать чем-нибудь тяжелым.  Если кусты растут рядом, целесообразно соорудить  для них общее укрытие.

Другая модификация  воздушно-сухого укрытия: над кустами установить каркасы высотой 50–60 см, сверху и сбоку уложить утеплительный материал (гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон), накрыть полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны закрыть, когда температура опустится ниже –10 С.

Укрытие защищает кусты роз от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет  от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его могут только те, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.

Обертывание. Такой тип укрытия используют  для высокорослых сортов. Сначала все равно надо окучить корни, а затем каждый куст обмотать сложенным в два слоя дышащим теплоизоляционным материалом и хорошо закрепить  его, чтобы не проходил холодный воздух.

Какой бы способ садовод ни выбрал, надо помнить, что основной укрывной материал – это снег, именно он надежнее всего защитит от мороза. Все остальное служит лишь для его задержания. При 25–30-градусных морозах под слоем снега в 50–70 см температура не падает ниже 4–5 градусов со знаком минус. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они обязательно ушли под снег. Если на розах мало снега, надо обязательно набросать его.

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