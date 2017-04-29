Как выбрать надежное покрытие для пола

Ковролин представляет собой рулонное напольное покрытие с необработанными краями. Название получилось из сложения слов "ковер" и "линолеум", а изделие – из сочетания качеств двух видов покрытия: каждое поделилось своими достоинствами с гибридом. Поэтому ковролин очень привлекателен для покупателя:

он мягкий, по нему очень комфортно ходить;

он прочный и долговечный;

он экологически чист и безопасен для человека;

он поглощает шум и обладает высоким уровнем теплоизоляции;

настилать его так же просто, как линолеум;

при должном уходе ковролин может прослужить 10 – 15 лет.

Виды ворса по методу плетения

Ковролин бывает с коротким ворсом (до 3 мм), средней длины (до 8 мм) и высоким ворсом (свыше 20 мм), а также бывает многоуровневым и одноуровневым. У первого вида петли разной длины, что придает рисунку объемность.

Скролл – разновидность многоуровневого покрытия. Ворс выступает смесью необрезанных и обрезанных петель, а также одинарных ворсинок. Ковролин из-за столь неоднородного покрытия красивый и интересный, смотрится весьма эстетично. Еще одно достоинство скролла – высокая износоустойчивость, благодаря чему покрытие можно уложить даже в коридоре. Но есть существенное "но": скролл проблематичен в уходе.

Велюр – вид одноуровневого покрытия. Волокно не перекручивается при таком способе производства, а верхушки ворсинок распушаются и поверхность становится приятной на ощупь и мягкой. Если цветовая гамма материала однотонная, то на ней хорошо заметны грязные пятна. Зато такое покрытие легко чистить.

Фризе – ковролин с перекрученным ворсом. Ворсинки выглядят кудрявыми, сохраняя форму благодаря термической обработке.

Виды ворса по материалу

Еще один параметр различия ворса: он может быть натуральный или синтетический. Натуральный изготовлен из растительных или материалов животного происхождения. К растительным относятся хлопок, лен, а к животным – шерсть овец, кроликов, верблюдов. Шерсть отличный материал: эластична, прочна, комфортна. Однако и недостатки весомые: высокая стоимость, боязнь сырости и моли, а также накапливание статического заряда.

Если в составе ворса 10-20 % натуральных материалов, то его можно считать натуральным.

Отличить искусственный ворс от натурального очень просто, для этого достаточно всего лишь поднести к ворсу зажженную спичку. Искусственный начнет плавиться, натуральный – тлеть.

Искусственный ковролин производят из нейлона, полиэстера, олефина (он же полипропилен), полиакрила. Преимуществ у него достаточно много:

материал смотрится однородно и непривлекателен для моли;

крепок на разрыв и излом, способен выдерживать достаточно сильные нагрузки.

Полиамидное волокно – износоустойчивый и очень плотный материал, длительное время сохраняет цвет и текстуру, под тяжестью мебели ворс не приминается, а от интенсивного хождения не изнашивается.

Полипропиленовое волокно – единственный материал, который изначально обладает антистатичностью, что позволяет исключить обработку антистатиком. Но отличается довольно низкой противопожарной безопасностью и износоустойчивостью.

Полиэфирное волокно внешне похоже на шерсть, но существенно уступает ей по всем параметрам.

Акриловое волокно обладает средним уровнем устойчивости к истиранию, который ниже, чем у изделий из полиамидного волокна. Поэтому его часто используют в соединении с прочным материалом, который значительно увеличивает его устойчивость к истиранию.

Подбор цвета

Напольное покрытие – значимый штрих в общем дизайне. Его цвет существенно влияет на восприятие интерьера помещения. С ковролином теплых цветов (светло-желтого или абрикосового) можно создать очень уютный интерьер в квартире, плохо освещаемой солнечным светом. Для спокойной умиротворяющей атмосферы подойдут зеленые и голубые оттенки. А вот с темными цветами нужно быть поаккуратнее, они могут не вписаться в дизайн. Хорошо смотрится многоцветный ковролин, кроме того, на нем практически незаметна грязь.

Как правильно настилать ковролин

Лучше всего ковролин ляжет на основание, которое предварительно выровнено оргалитовыми или фанерными плитами.

Практикуют три метода настила ковролина:

без приклеивания к основанию;

с приклеиванием к основанию;

креплением к полу двусторонним скотчем.

Без приклеивания. Это метод подходит для небольших помещений: материал расстилают по основанию и закрепляют с помощью обыкновенных плинтусов.

Приклеивание. Эта технология востребована в помещениях средних размеров. Сначала полотно расстилают по комнате, затем отгибают половину, наносят мастику и приклеивают к основанию. Затем делают то же самое с другой половиной. Когда мастика высохнет полностью, нужно срезать излишки вдоль стен. Прикрепить плинтусы.

Уход

Хотя ковролин и долговечный материал, но ухаживать за ним все-таки нужно тщательно, в противном случае он потеряет первоначальный облик очень быстро. Ковролин чистят пылесосом с вращающейся щеткой. Время от времени делают глубокую влажную чистку. Если образовалось пятно, его нужно немедленно вывести, не дать ему застареть.