Как правильно выращивать баклажаны в открытом грунте

Особенности роста

Баклажан – теплолюбивое растение, высаживать его лучше в защищенное от ветра место, которое хорошо освещают солнечные лучи. И почва здесь должна быть плодородной, легкой, неглинистой.

Вначале растения формируются медленно, но через две недели начинают интенсивно расти.

Иногда на растения брызгают сахарную воду: так заманивают насекомых, опыляющих баклажаны в период цветения. (В это время, разумеется, нельзя применять химикаты, чтобы не навредить полезным насекомым.) Обычно через месяц после появления первых цветов на кустах формируются плоды.

Баклажанам потребуется больше тепла, чем, к примеру, помидорам или перцам, ведь при температуре ниже плюс двадцати градусов опыление и рост плодов у них прекращаются. При этом "синенькие", хотя и пришли в наши края с юга, не любят очень высокие температуры, в экстремальную жару у баклажанов опадают цветки и неправильно формируются завязи, а плоды дают горечь.

Если баклажанам не будет хватать влаги, то бутоны и завязи овоща начинают опадать, а плоды образуют уродливую форму.

Чтобы быстрей созрел урожай, рост кустов останавливают, прищипывая их верхнюю часть. Это нужно сделать за месяц до окончания вегетативного периода.

Уход и борьба с вредителями

Главные заботы: постоянный полив, рыхление почвы, подпитка удобрениями.

Почва на баклажанной грядке должна быть немного влажной, а поливать рекомендуется подогретой на солнце водой.

На протяжении всего лета следует регулярно рыхлить землю, особенно после дождя. Тоже регулярно баклажаны надо окучивать, это способствует развитию корневой системы и, следовательно, полноценному питанию растения, повышению урожайности.

А так как у баклажанов нежная и непрочная корневая система, то вместо постоянной прополки лучше покрыть грядку нетканым материалом или слоем сухой травы, соломой для мульчирования земли.

Баклажаны, как и другие огородные культуры, привлекают сонмы вредителей. Основной вред растениям наносят медведки, тли, слизни. Для защиты необходимо обрабатывать посадки химическими препаратами (или защищать народными методами). От болезней за сезон 3 – 4 раза можно опрыскать "Фитоспорином" — это биопрепарат, который безвреден для людей и животных. От вредителей можно обработать "Фитовермом".

Подкормка

За сезон рекомендуется подкормить баклажаны три раза. Использовать для этого минеральные удобрения, навозную жижу или птичий помет. Первое удобрение вносят через десять дней после посадки, второе – через двадцать, а третий прикорм оптимален при появлении первых плодов.

Формирование кустов

Огородники обязательно обрывают пасынки у помидоров, перцы же и баклажаны не подвергают этой процедуре. А зря. Следует регулярно удалять мешающие образованию плодов пасынки. Для правильного развития на кусте должно быть не больше трех крепких и здоровых побегов и не больше десятка завязей.

Формирование кустов низкорослых видов баклажанов не требует усилий. Нужно только удалять ненужные завязи, не успевающие созреть до первых похолоданий.

Для баклажанов средней высоты достаточно сформировать куст с двумя побегами, то есть надо оставить два сильных ростка, которые будут приносить хороший урожай.

Формирование кустов высокорослых сортов требует особого внимания, здесь возможны варианты, которые зависят от численности побегов, разветвляющихся от верхушки главного стебля. Для создания куста в один стебель необходимо сохранить один самый крепкий побег, зафиксировав его с помощью опоры и проволоки.