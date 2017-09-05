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Как правильно замораживать грибы, овощи и фрукты на зиму. Советы экспертов

24
Сегодня, 20:36.
Потребитель

Наши предки знали, чтобы сохранить продукт до зимы, его нужно законсервировать. Но совсем недавно с появлением промышленного производства появились морозильные камеры, которые дольше  сохраняю продукт и его полезные свойства. В сезон заготовок на зиму мы решили узнать все хитрости процесса заморозки у настоящих экспертов. Что можно, а что нельзя замораживать, и какие технологии нужно соблюсти, чтобы замороженные овощи, фрукты или грибы сохранили максимум полезных свойств.

Записки на холодильнике.
Записки на холодильнике. Фото : www.pure-t.ru.

Наши эксперты - ученые из алтайского технического университета: Александр Глебов, кандидат наук, заведующий кафедрой "Машины и аппараты пищевых производств" и Ольга Терехова, кандидат наук, доцент кафедры "Машины и аппараты пищевых производств".

Что нельзя и что можно замораживать

1 Что нельзя замораживать?

Арбуз.
Арбуз.
Не рекомендуется замораживать овощи и фрукты с большим содержанием воды: огурцы, помидоры, капусту, арбуз. Такие продукты после заморозки сильно теряют цвет, вкус и аромат.

2 Что рекомендуют к заморозке на зиму?

Малина.
Малина.
На зиму замораживать овощи, фрукты и ягоды с невысоким содержанием воды. Лучше всего из ягод, например, к заморозке подходят малина, черная смородина или черника. Такие продукты сохранятся лучше.

3 Не морозьте готовую картошку!

Картошка.
Картошка.
Из готовых блюд, не рекомендуется замораживать вареный картофель, т.к. кусочки отварного картофеля покрываются слизью в морозилке, а затем чернеют.

Тонкости заморозки

Что бы заморозить грибы, ягоды, фрукты, овощи, готовые блюда нужно следовать нескольким стандартам: температура, скорость заморозки, состояние морозильной камеры, правильное хранению.

1 Как выбрать правильную температуру для замораживания
  • Чем выше температура заморозки, тем быстрее и качественнее заморозится продукт. Приемлемая для всего разнообразия продуктов от -18°C до -23°C.
  • Для фруктов и овощей лучшая температура –18°C и ниже.
  • При соблюдении такой температуры срок хранения продукта составляет 8—12 месяцев.
  • Можно замораживать продукты также при температуре от 0°C до -8°C, но в таком случае срок хранения таких продуктов максимум всего три месяца.
2 Как долго можно хранить продукты в замороженном виде?
  • Грибы — от 3 до 6 месяцев.
  • Фрукты — от 9 до 12 месяцев
  • Готовые жареные/варёные/тушёные блюда и бульоны — от 1 до 3 месяцев.
  • Овощи — от 3 до 12 месяцев.
  • Зелень — 3-4 месяца.
3 Как морозить продукты в морозильной камере? Правила
  • Морозильная камера должна быть чистой и сухой.
  • Перед заморозкой продукты (овощи, фрукты, мясо) следует хорошо вымыть и обсушить, так как после разморозки продукты не моют.
  • Замораживать рекомендуется продукты маленькими порциями, по 1 порции на блюдо.
4 Что такое заморозка сухим способом?

Так замораживают очень сочные ягоды, которые быстро пускают сок. Их раскладывают на доске, которая покрыта пищевой плёнкой и ставят в морозилку (предварительно у малины и ежевики удаляют плодоножки, смородину же можно уложить целыми кистями).

5 Что важно помнить при заморозке продуктов?
  • Перезамораживать продукты нельзя ни в коем случае.
  • Использовать для заморозки можно только спелые, целые и неиспорченные грибы, овощи, фрукты.
  • Продукты с сильным запахом следует упаковывать в два пакета или пакет помещать в контейнер.
  • Контейнеры для заморозки (пакеты, лотки, упаковки) не должны пропускать воздух и влагу, чтобы предотвратить обветривание при заморозке.
  • Обветренные продукты лучше не употреблять в пищу вовсе.
6 Специальные секреты заморозки от экспертов

Большинство овощей перед самой заморозкой нуждаются в бланшировании. Бланширование — отваривание овощей в небольшом количестве воды буквально несколько минут при слабом кипении.

Если замораживаете жидкость, оставляйте в контейнерах и ёмкостях достаточно свободного места (примерно четверть ёмкости), так как жидкость при переходе в состояние льда расширяется.

Опасности при заморозке

1 Что может быть опасно или неприятно для человека?

Надо поставить укол.
Надо поставить укол.
Превышение срока хранения продуктов.

Неправильно организовано само низкотемпературное хранение: различные продукты без упаковки или в некачественной упаковке, пропускающей влагу, пары различных веществ, например, при хранении продуктов, имеющих сильно выраженный вкус и запах (болгарский перец, грибы и т.д.), которые могут передаться другим продуктам.

2 Что вредно для техники?

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
Если после проведения бланширования горячие продукты поместить в морозильную камеру, это может привести к превышению допустимой тепловой нагрузки, а этом может повредить морозильной камере. Дайте продуктам остыть до комнатной температуры.

За сутки в морозилку можно добавлять до 1 кг продуктов для заморозки на каждые 8 литров объёма холодильника, иначе температура в морозильной камере резко повысится, а этого нельзя допускать при заморозке.

Как правильно размораживать

Если замороженные продукты в дальнейшем будут подвергнуты термической обработке (варке, жарке и т.д.), их вообще не рекомендуется размораживать. Например, чтобы грибы, овощи и зелень, ягоды, фрукты не потеряли своих свойств, помещайте их сразу из холодильника на сковороду или в кастрюлю.

Ягоды, фрукты должны быть разморожены достаточно быстро, чтобы они не раскисли.

Если планируется подача в свежем виде, то размораживать овощи и фрукты следует в упаковке.

Технологи рекомендуют также размораживать с помощью микроволновой печи или положить закрытый пакет под горячую воду.

Анна Муратова

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