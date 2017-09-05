Как правильно замораживать грибы, овощи и фрукты на зиму. Советы экспертов

6 Специальные секреты заморозки от экспертов

Большинство овощей перед самой заморозкой нуждаются в бланшировании. Бланширование — отваривание овощей в небольшом количестве воды буквально несколько минут при слабом кипении.

Если замораживаете жидкость, оставляйте в контейнерах и ёмкостях достаточно свободного места (примерно четверть ёмкости), так как жидкость при переходе в состояние льда расширяется.