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Как приготовить настоящее балканское блюдо. Рецепты мусаки

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Сегодня, 17:22.
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Мусаку отлично готовят турецкие и египетские повара. Но в первую очередь это яркий компонент болгарской  и греческой кухни. В них много общего, но есть и различия. Например, болгарская мусака с баклажанами распространена на юге страны, поближе к Греции. В остальных же регионах Болгарии баклажаны в мусаку не кладут. Предлагаем приобщиться к балканской кухне.   

Болгарская мусака.
Болгарская мусака. Фото : babysue.ru.

Мусака с баклажанами и рисом

Ингредиенты: 3 баклажана, 3 картофелины, 2 болгарских перца, 4 помидоры,  2- зубчика чеснока, масло растительное, 50 г сыра, 2 яйца, соль по вкусу.

Способ приготовления. Баклажаны нарезать кружочками  и обжарить на растительном масле. Затем сложить их горкой. Параллельно отварить картошку в мундирах до готовности, почистить и порезать кружочками. Болгарский перец и помидоры также нарезать кружочками. Когда все овощи готовы, нужно  взять  круглую форму для духовки, смазать ее хорошенько маслом и начать делать мусаку. Кружочки укладывают этакой "гусеницей" — плотно друг к другу кругами, как бусы, чередуя кружочки баклажана, картофеля, помидора, перца. Так сделать несколько кругов, чтобы вся форма была заполнена овощами. Мусаку солить, посыпать кусочками чеснока, добавить 1 ст. ложку растительного масла. Залить взбитыми яйцами. Сверху посыпать тертым сыром. Поставить в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, запекать 30 – 40 минут. Перед подачей блюдо нарезать секторами. К нему можно подать сметанный соус или соус из простокваши с зеленью и чесноком.

Мусака с фаршем

Ингредиенты: 5 ст. ложек оливкового масла, 500 г мяса или фарша, 1 ч. ложка  молотой паприки, 1 ч. ложка молотой зиры, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка  молотого черного перца,  1 ч. ложка чабреца, 4 картофелины, 150 мл томатного соуса, 1 яйцо, 200 г йогурта без добавок или сметаны.

Способ приготовления. В сковороде разогреть масло на среднем огне. Обжарить фарш или мелко нарезанное мясо (мясо равномерно подрумянить).  Приправить паприкой, зирой, солью и перцем. Добавить нарезанный кубиками по 1 см картофель  и жарить 2 – 3 минуты. Добавить томатный соус и чабрец. Влить воды, чтобы едва покрыть фарш (мясо). Убавить огонь и тушить 15 минут. Выложить все в форму для выпечки, равномерно распределить. В небольшой миске смешать слегка взбитое яйцо и йогурт или сметану, залить запеканку этим соусом. Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 – 40 минут или пока верх не подрумянится.

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