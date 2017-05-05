Рецепт болгарского блюда, которое можно делать хоть из мяса, хоть из рыбы

Плакия из судака

Судак – 1 кг, лук репчатый – 4 шт., масло подсолнечное – 0,75 ст., чеснок – 7 зубчиков, томатная паста – 1 ст. л., перец (горошек) – 15-20 шт., лавровый лист – 2 шт., вода – 1,5 ст.

Нарезать тонкими кружочками лук, посолить и залить подсолнечным маслом. Добавить измельченный чеснок, тушить до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Прибавить разведенную водой томатную пасту, перец горошком, лавровый лист. Залить водой, варить 5- 6 минут, затем перелить на противень. Положить туда рыбу, нарезанную на порции, а на нее уложить ломтики лимона и помидоров. Запечь в духовом шкафу. Подавать в холодном виде.

Плакия из мидий

Мидии – 1 кг, лук репчатый – 5 шт., сельдерей (корень) – 1 шт., чеснок – 6 зубчиков, масло подсолнечное – 0,75 ст., перец красный – 1 ч. л., мука – 2 ст. л., томатная паста – 2 ст. л., лимон – 4 кусочка, соль по вкусу.

Мидии промыть несколько раз, сварить в подсоленной воде и вынуть из скорлупы. Нарезать мелко лук, сельдерей и чеснок, поджарить их в подсолнечном масле. Поджарить и добавить муку. Насыпать красный молотый перец и томатную пасту, размешать и развести соус отваром, в котором варились мидии. Как только соус закипит, опустить туда мидии. Выложить все в форму и положить сверху ломтики лимона. Плакию запечь и подать в холодном виде.

Плакия из свежих грибов

Грибы – 1 кг, морковь – 3 шт., сельдерей (корень) – 1 шт., лук репчатый – 5 шт., чеснок – 1 головка, жир – 100г, вода – 100 мл, помидоры – 4 шт., мука – 1 ст. л., масло растительное – 3 ст. л., лимон – 3 ломтика, зелень петрушки, уксус столовый.

Нарезать кубиками морковь и корень сельдерея, лук полукольцами, очистить полголовки чеснока и все тушить с кулинарным жиром и водой. Когда овощи станут мягкими, к ним добавить свежие грибы, очищенные, обмытые и нарезанные дольками, если они крупные.

Тушить на умеренном огне в плотно закрытой кастрюле, время от времени помешивая, чтобы не подгорели. Когда грибы станут мягкими, положить их на противень, залить стаканом горячей воды и прибавить нарезанные помидоры.

Растолочь оставшийся чеснок, смешать с уксусом и залить этой смесью грибы, добавив столовую ложку муки, разведенную холодной водой. Сверху посыпать петрушкой и положить ломтики лимона, добавить 3 столовые ложки растительного масла. Запекать в духовом шкафу на слабом огне примерно полчаса.

Плакия из кабачков

Кабачки – 1 кг, лук репчатый – 3 шт., перец болгарский – 4 шт., помидоры – 5 шт., лимон небольшой – 1 шт., масло растительное – 0,5 ст., яйца – 2 шт., мука – 2 ст. л., уксус столовый – 2 ст. л., зелень петрушки, укропа, соль – по вкусу.

Очищенные и нарезанные кружочками кабачки посолить. Половину всего количества кабачков уложить на смазанный жиром противень. Мелко нарезанные и заправленные черным перцем лук, сладкий перец, чеснок, выложить тонким слоем на кабачки, сверху положить остальное количество кабачков и покрыть несколькими кружочками помидоров и несколькими ломтиками лимона. Залить растительным маслом и, добавив воду, запечь в духовке.

Отдельно взбить яйца с мукой, уксусом и небольшим количеством воды, залить испеченную плакию и снова поставить на несколько минут в духовку. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа.

Плакия из индейки

Филе индейки – 800 г, лук репка – 5 шт., помидоры – 4 шт., лимон – 1 шт., морковь – 2 шт., сельдерей (корень) – 0,5 шт., чеснок – 6 зубчиков, вино белое сухое – 0,5 ст., мука – 1 ст. л., перец (горошек) – 20 шт., лавровый лист – 2 шт., зелень петрушки – по вкусу.

Мякоть индейки разделить на порции, залить горячей водой и довести до кипения. Посолить, положить нарезанные ломтиками морковь и сельдерей, варить 15–20 минут. Добавить нарезанные лук и чеснок, пряности и варить на слабом огне до полуготовности. Выложить индейку на противень, полить разведенной вином мукой. Сверху разложить нарезанные ломтиками помидоры и лимон. Запекать в умеренно нагретой духовке до готовности. Подавать с салатом из свежих овощей и отварным картофелем, посыпав измельченной зеленью.