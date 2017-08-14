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Как приготовить острые и вкусные закуски из болгарского перца

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Сегодня, 18:33.
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Сочный и яркий, c особым вкусом и простой в приготовлении  – это все о болгарском перце, любимце наших кулинарок. О его полезных свойствах все наслышаны: витаминов в нем полно, а витамина С больше, чем в черной смородине и лимоне. Перец позитивно действует на нервную систему, относится к категории диетических продуктов: в 100 граммах содержится всего  25 килокалорий. Из него можно приготовить большое количество вкусных блюд. Это и фаршированные перцы, и сытные салаты, и аппетитные закуски. Подборку  рецептов закусок мы и предлагаем.

Режет ножом перец.
Режет ножом перец. Фото : СС0.

Но сначала узелок на память хозяйкам: концентрация такого полезного вещества, витамин С, у перца особенно высока вокруг плодоножки, поэтому обрабатывать перец нужно аккуратно, чтобы не выбросить самое ценное.

Острая закуска из болгарского перца по-гречески

Ингредиенты:  3 перца,  2 ст. ложки винного уксуса,  2  зубчика чеснока, 1 ст. ложка оливкового масла, зелень и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Перцы целиком обжарить на сковороде либо запечь в духовке. Кожица должна почернеть, а перец стать мягким. Снять с перца кожицу и удалить семена и хвостики. Нарезать перец крупными полосками.

Шаг 2. Из чеснока, зелени, соли и перца, уксуса и оливкового масла сделать маринад.

Шаг 3. Положить перец в маринад и оставить на полчаса.

Закуска готова. Кроме того, такой  перец можно использовать в приготовлении салатов или бутербродов (например, на черном хлебе с сыром фета).

Закуска из болгарского перца с маслинами и каперсами

Ингредиенты: 3 перца, 100 мл оливкового масла, 1 лимон,  25 г каперсов, по вкусу: чеснок, черный перец, соль, маслины.  

Пошаговый рецепт приготовления

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Шаг 1. Обжарить перцы в духовке под грилем, очистить от семян и кожицы.

Шаг 2. Нарезать перцы, измельчить маслины и каперсы, перемешать. Половину взятого количества чеснока нужно выдавить в смесь через пресс, а половину нарезать тонкими колечками. Все тщательно перемешать.

Шаг 3. Залить овощи оливковым маслом, лимонным соком, добавить соль и перец по вкусу.

Шаг 4. Готовую закуску поставить в холодильник не меньше, чем на 1 час. Для тех, кто любит поострее, можно мелко накрошить сюда перчик чили.

Шаг 5. Перед подачей на стол довести блюдо до комнатной температуры.

Закуска из болгарского перца в беконе

Ингредиенты: 300 г перца (желательно подобрать одинакового размера), 200 г  творога любой жирности (можно заменить крем-сыром),  200 г бекона,  3 – 4 зубчика чеснока, укроп, соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Перец запечь в духовке. Остудить и снять кожицу.

Шаг 2. Творог соединить с измельченным чесноком и укропом. По вкусу добавить соль и перемешать.

Шаг 3. Перец разрезать с одной стороны, аккуратно вынуть семена и положить внутрь начинку. Каждый перец обернуть тонким ломтиком бекона.

Шаг 4. На сухой и хорошо разогретой сковороде обжарить перцы со всех сторон. Бекон должен немного подрумяниться.

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