Как приготовить отварной или тушеный говяжий язык. Три вкусных рецепта 

Как правильно отварить

Прежде чем что-то готовить из свиного или говяжьего языка, его надо обязательно отварить, это очень важно для вкуса будущего блюда. Вот несколько советов:

Хорошо промыть язык под проточной водой. На этом этапе однозначно не рекомендуется очищать мясо, поскольку вместе с кожицей можно отрезать ценную мякоть.

Замочить язык на полчаса, чтобы он получился более нежным и мягким. Отварить мясо в воде без соли — солить язык лучше в готовом виде. Свиной язык варится 1,5–3,5 часа, а говяжий 2–4 часа, все зависит от размеров продукта. Варить, не допуская сильного кипения, чтобы не ухудшить вкус мяса, и не забывая снимать пену. Некоторые хозяйки готовят язык в двух водах: варят мясо в течение 15 минут, потом тщательно промывают его, меняют воду и варят продукт до готовности. Это позволяет удалить неприятный запах при варке бульона.

За полчаса до готовности добавить в бульон морковь, корень сельдерея, лук и лавровый лист.

Готовый язык подержать несколько минут под холодной водой, после этого кожица легко снимается. Если она отделяется плохо, значит, язык еще не готов.

Дальше действуют соответственно рецепту. Язык можно нарезать тонкими ломтиками и использовать для заливного. Можно приготовить любой мясной салат, заменив мясо кусочками языка. Однако есть рецепты, которые не предполагают использование отварного языка, готовят его иначе (смотрите ниже).

Язык говяжий по-кавказски

Ингредиенты: 2 кг говяжьего языка, 150 г масла, 300 г репчатого лука, 600 г белых грибов (свежих или отварных сушеных), 2 стакана ядер грецкого ореха, 4-5 зубчиков чеснока, 500 г сметаны, 1 ст. ложка рубленой зелени петрушки, соль и перец - по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Язык отварить, очистить от кожи, нарезать крупными кубиками, положить в кастрюлю.

Шаг 2. Обжарить в масле до золотистого цвета лук, нарезанный кольцами, а также грибы – до готовности. Грибы и лук добавить в кастрюлю к языку, перемешать, несколько минут потушить, выложить в глубокую миску.

Шаг 3. Орехи и чеснок измельчить, смешать со сметаной, посолить, поперчить.

Шаг 4. Залить соусом приготовленные язык, лук и грибы. Готовое блюдо, посыпать зеленью. Подавать горячим.

Язык, тушенный в красном вине

Ингредиенты: 1,5 – 2 кг говяжьего языка, 3 ст. ложки оливкового масла, 30 г муки, 500 мл красного сухого вина, 3 ст. ложки коньяка, 600 мл бульона, щепотка тимьяна (сушеного), лавровый лист, петрушка, соль, перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Язык промыть, обсушить салфеткой, обжарить в глубокой сковороде, дать стечь лишнему маслу и отложить.

Шаг 2. В оставшееся масло добавить муку и обжарить, помешивая. Как только мука зазолотится, влить коньяк, вино и бульон, довести до кипения, положить туда же язык. Добавить тимьян, лавровый лист и петрушку, посолить и поперчить.

Шаг 3. По диаметру сковороды вырезать круг из пекарской бумаги, смазать его маслом. Как только соус начнет кипеть, покрыть язык бумагой, накрыть крышкой, убавить огонь и тушить 2,5 – 3 часа.

Шаг 4. За 15 минут до готовности вынуть язык, соус пропустить через сито, выложить все в ту же сковороду и поставить в духовку при 220 градусах на 15 минут.

Язык с баклажанами в горшочке

Ингредиенты: 1 кг говяжьего языка, 1 кг баклажанов, 200 – 250 г майонеза, 1 головка чеснока, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Язык промыть, отварить, очистить.

Шаг 2. Баклажаны нарезать наискосок потоньше, посолить и подождать, пока дадут сок.

Шаг 3. Чеснок мелко истолочь, смешать с майонезом и смазать каждый пласт баклажанов с обеих сторон.

Шаг 4. Говяжий язык тонко нарезать и уложить в горшочки вперемешку с баклажанами. Залить оставшимся майонезом, поставить в духовку и запекать до готовности баклажанов.