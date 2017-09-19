Рецепты поджарки из свинины, курицы или рыбы

Поджарка из свинины

Ингредиенты: 500 – 600 г мякоти свинины, 1 большая луковица, 1 ст. ложка пасты томатной, ? ч. ложки аджики, 100–125 мл бульона мясного, соль и перец черный молотый по вкусу, масло растительное для жарки.

Шаг 1. Хорошо промыть мясо, очистить от лишнего жирка, жил и пленок, нарезать небольшими кусочками.

Шаг 2. Очистить и измельчить лук, обжарить до золотистого цвета, помешивая, чтобы лук не пригорел.

Шаг 3. На сковороде разогреть небольшое количество растительного масла и выложить свинину. Посолить, поперчить, хорошо перемешать. Жарить до готовности, но не пережаривать, иначе оно станет сухим и безвкусным.

Шаг 4. Положить к мясу спассерованный лук, добавить томатную пасту и аджику, влить мясной бульон. Хорошо все перемешать, тушить еще в течение 5 – 7 минут, время от времени помешивая. Снять с огня и дать настояться еще 10 – 15 минут.

Шаг 5. Поджарку подавать с рисом или гречкой, с овощной нарезкой, посыпать измельченной зеленью петрушки и укропа.

Поджарка из курицы

Ингредиенты: 2 куриных филе,3 луковицы, 100 мл сметаны, 50 мл масла растительного, соль, перец черный молотый по вкусу. Готовить поджарку нужно недолго, максимум 15 минут.

Шаг 1. Порезать куриное филе брусочками, посолить, поперчить, обжарить. Филе получается не сухим, а сочным благодаря быстрой обжарке на сильном огне. Только нужно постоянно помешивать курочку, чтоб не подгорела.

Шаг 2. Лук измельчить, обжарить на растительном масле, выложить к курице, перемешать, минут пять жарить вместе.

Шаг 3. Умерить нагрев до минимума. Добавить к мясу сметану, тушить со сметаной не больше пяти минут, если дольше, то сметана свернется. Подавать поджарку с любым гарниром.

Рыбная поджарка

Ингредиенты: 700 – 800 г рыбы без головы (треска, хек, минтай), 250 г лука репчатого, 6 ст. ложек масла растительного, 40 г муки пшеничной, соль, перец – по вкусу.

Шаг 1. Рыбу тщательно вымыть, удалить хвост и плавники, разделать на филе (без кожи), нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, панировать в муке.

Шаг 2. Лук тонко нарезать и обжарить в масле 3 – 4 минуты до мягкости, постоянно перемешивая.

Шаг 3. Добавить к луку запанированную рыбу. Жарить при открытой крышке первые минуты на сильном огне, до образования корочки, после этого нагрев уменьшить и довести рыбу до готовности.

Шаг 4. Подавать жареную рыбу с отварными овощами. Блюдо оформить лимоном и зеленью.