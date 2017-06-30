Как приготовить шашлык из свинины, замаринованной в минеральной воде

Особенности шашлыка на минералке

Первое, что надо запомнить: быстро получить качественное маринованное мясо в минералке не удастся. Если предстоит пикник, целесообразно запустить процесс маринования еще вечером, накануне запланированной поездки.

Вкус свиного шашлыка с минеральной водой зависит и от правильно выбранного мяса. Лучше всего взять шейку или корейку. Эти части более мягкие, имеют тонкие жировые прослойки, за счет которых шашлык получается сочным, даже если его пережарить.

Тем, кто любит поострее, можно порекомендовать добавить в маринад половину чайной ложечки кайенского перца.

Минеральную воду лучше использовать калиевую или натриевую, средне- или сильно газированную.

Неоспоримое достоинство маринада на минералке для шашлыка из свинины заключается в том, что нейтральный вкус воды не меняет вкусовых качеств мяса.

Классический маринад для шашлыка из свинины на минеральной воде

Ингредиенты: 3 кг свиной шейки, 1 кг лука, 1 литр минералки, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, специи — по вкусу

Пошаговый способ приготовления

Шаг 1. Промойте свинину под краном холодной водой, обсушите, удалите тонкую пленку и кости, если остались. Нарежьте кусками толщиной 4 – 5 см, переложите в глубокую эмалированную емкость.

Шаг 2. Очистите лук, нарежьте его кольцами, переложите в кастрюлю с мясом.

Шаг 3. Посолите, поперчите, перемешайте руками. Залейте мясо минеральной газированной водой, чтобы она покрыла его полностью. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 12 – 15 часов.

Шаг 4. Слейте минералку. Добавьте масло и перемешайте. Нанизывайте на шампуры, оставляя между кусочками примерно 5 мм и чередуя свинину с луком.

Шаг 5. Жарьте!

Маринад для шашлыка из свинины с минералкой и лимонным соком

Ингредиенты: 2 кг свинины, 3 луковицы, 2 лимона, 1 литр минеральной воды, 1,5 ст. ложки соли, приправы.

Пошаговый способ приготовления

Шаг 1. Мясо промойте, обсушите, нарежьте кусками, присыпьте специями.

Шаг 2. Две луковицы нарежьте кольцами, а одну измельчите мелко, можно даже блендером, чтобы она дала сок. Вымытые лимоны разрежьте пополам и выдавите сок в мясо. То, что останется, нарежьте и также положите в маринад.

Шаг 3. Все хорошо перемешайте, залейте минералкой, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 5 часов,

Шаг 4. Мясо из холодильника немного посолите и перемешайте. Через полчаса можно жарить.

Маринад для шашлыка из свинины с минералкой и майонезом

Ингредиенты: 1,5 кг свинины, 4 – 5 луковиц, майонез, минеральная вода, соль, перец.

Пошаговый способ приготовления

Шаг 1. Нарежьте мясо, положите его в глубокую емкость. Сверху посолите и поперчите.

Шаг 2. Нарежьте кольцами лук, уложите его вторым слоем. Лука нужно много.

Шаг 3. Залейте майонезом.

Шаг 4. Выкладывайте слоями все мясо и лук, сверху – майонез.

Шаг 5. Залейте мясо водой, чтобы она полностью все покрыла, и оставьте свинину мариноваться на 1 час. Маринование шашлыка таким способом происходит быстро.

Приятного аппетита!