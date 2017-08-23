Как приготовить сухофрукты из дачного урожая

Что нужно знать о сухофруктах

Во время засушивания из плодов испаряется основная часть воды. Получаются вкусные и полезные продукты с повышенной концентрацией питательных веществ. Кстати, сушеные ягоды и фрукты долго сохраняют все свои полезные свойства, а калорийность сухофруктов в 4 – 11 раз превышает калорийность свежих плодов. Об этом не стоит забывать тем, кто научно организует свое питание.

Способы засушивания

На улице. Вариант для частного дома или дачи – высушивание яблок на улице: в тени или на солнце. Яблоки нужно промыть (если собирали упавшие), высушить чистым полотенцем, затем удалить сердцевину с семечками и хвостик, вырезать битые места (если при падении яблоко ударилось) и нарезать толстыми ломтиками. Толщина яблока должна быть удобной для нанизывания на капроновую нить или шампур, чтобы фрукт не распадался на части и смог держаться в подвешенном состоянии около недели.

Можно не возиться с нитками, а нарезать яблоки дольками, выложить дольки на сетках, чтобы снизу была подача свежего воздуха, и накрыть марлей от мух и других насекомых.

Заготовку следует подвесить или поставить в тень, и лишь на утреннем или вечернем солнце выдвигать под прямые лучи. Утром и вечером следует переворачивать плоды, чтобы сушка шла равномерно. Таким способом плоды сушатся около 5 – 6 дней.

В духовке. Минус этого способа – он занимает очень много времени, от 5 до 8 часов. Жар от духовки может утомить, особенно если день теплый. Яблоки так же подготовить, выложить ломтики на решетку или противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправить в духовку, разогретую до 40 – 45 градусов на 5 – 8 часов.

Если готовить сухофрукты с сохранением всех витаминов, то томить яблоки придется более 6 – 7 часов, в зависимости от сорта. Если не важен "витаминный" итог, и главная цель — приготовить вкусные яблочные "сушки", то температуру духовки нужно будет менять, дабы ускорить процесс. Первый час — 40 – 45 градусов. Затем следует повысить температуру до 70-ти, чтобы выпарилась основная влага. После — снова понижение до 40 – 45 градусов, и так до полной готовности.

В дегидраторе. Это "сушилка" не только для фруктов, но и для овощей, бобовых, грибов, зелени и так далее. Дегидратор упрощает заготовку продуктов на зиму, помогает оставить максимум витаминов во фруктах и овощах, к тому же здорово экономит время, как и положено бытовой технике.

Готовые яблочные "сушки" нужно переложить в мешочек из натуральной ткани, в стеклянную банку, пластиковый контейнер или целлофановый пакет. Сушеные яблоки рекомендуется хранить в герметичной таре, потому как они легко впитывают влагу, и в прохладном сухом помещении.

Груши

Для засушивания больше подходят груши с плотной мякотью и небольшими семенами. Груши нужно помыть, нарезать на четвертинки, удалить семена и еще раз порезать более тонкими ломтиками. Чтобы очищенные груши не потемнели, их следует замочить в однопроцентном растворе винной кислоты. Перед сушкой груши нужно подержать 1-3 минуты в кипящей воде. Так они станут мягче.

В духовом шкафу груши начинают сушить при температуре 85-95оС, в конце — не более 65 оС. Продолжительность сушки груш в духовке составляет 5 – 6 часов. На солнце груши сушат 2 – 3 дня, а затем досушивают в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Сливы

Сушить можно практически любые сорта слив. Но рекомендуется брать только зрелые, даже перезрелые плоды, начавшие увядать. Перед засушиванием сливы надо вымыть. Затем их следует подержать в кипятке одну-две минуты или в горячем полупроцентном растворе соды 10 – 15 секунд. После этого сразу промыть водой и дать ей стечь. Затем сливы разложить в один ряд на подносы и поставить на солнце или духовку.

Черную сливу рекомендуется сушить в несколько приемов. Сначала нужно выдержать ее в течение четырех часов при температуре 40 – 50 оС, затем при температуре 55 – 60 оС, а при температуре 75 – 80 оС довести процесс засушивания до конца. После каждого этапа следует делать небольшую паузу, чтобы плоды охладились. При таком процессе получается очень вкусный и качественный чернослив.

Для засушивания на солнце больше подходят переспелые, но неповрежденные сливы. Их нужно промыть, высушить, затем разрезать на половинки и вынуть косточки. После этого плоды следует разложить на подносы, накрытые белой бумагой, и выставить на солнце сушиться. Когда сливы засушатся, их надо положить в банки, предварительно засыпав сахаром, закрыть крышками и поставить храниться в сухое место.