Как рассчитать количество секций батареи отопления для помещения

Устройство биметаллической батареи

Первый слог названия подсказывает, что радиатор состоит из двух металлов. Стальной трубопровод и алюминиевые внешние пластины (или ребра), передающие тепло в пространство комнаты благодаря его высокой теплопроводности, отлично обогревают помещение. Теплоноситель — вода, циркулирует по цельнотянутым трубам, сваренным между собой таким методом, который не разрушает структуру металла — это препятствует коррозии стальной части. Алюминий же, обладает высокой теплопроводностью и внешние пластины (или ребра) прекрасно передают тепло в помещение, принимая его от стального сердечника. Получается, что биметаллический отопительный прибор соединил лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева.

Достоинства биметаллических радиаторов:

Высокое рабочее давление – до 35 атмосфер, устойчивость к перепадам давления.

Стойкость к коррозии при любом качестве теплоносителя.

Возможность быстро снизить или повысить температуру в комнате, регулируя подачу теплоносителя, так как благодаря малой инерционности радиаторы быстро нагреваются и быстро остывают.

Малый вес, легкость монтажа.

Секционная конструкция, позволяющая выбрать нужное количество ребер.

К недостаткам можно отнести, разве что, более высокую цену биметаллических радиаторов. Что с лихвой компенсируется их надежностью и длительным сроком службы.

При установке или замене радиаторов отопления обычно встает вопрос: как правильно рассчитать количество секций радиаторов отопления, чтобы не испытывать дискомфорта от недостатка или избытка тепла. Сделать расчет несложно, когда известны параметры помещения и мощность батарей выбранного типа.

Расчет количества секций для помещения со стандартной высотой потолков

Для начала надо вычислить площадь комнаты, умножив длину комнаты на ее ширину. Для обогрева 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности отопительного прибора, и чтобы вычислить общую мощность, необходимо умножить площадь на 100 Вт. Полученное значение означает общую мощность отопительного прибора. В документации на радиатор обычно указана тепловая мощность одной секции. Чтобы определить количество секций, нужно разделить общую мощность на это значение и округлить результат в большую сторону.

Пример. Типичная комната шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с обычной высотой потолков. Мощность радиатора 160 Вт.

Определяем площадь комнаты: 3,5 х 4 = 14 м2. Считаем общую мощность отопительных приборов 14 х 100 = 1400 Вт. Требуемого тепла Вычисляем количество секций: 1400:160 = 8,75. Округляем в сторону большего значения, получается 9 секций.

Если комната расположена в торце здания, количество радиаторов необходимо увеличить на 20%.

Расчет количества секций для помещения с высотой потолков более 3-х метров

Здесь другой принцип расчета, он ведется от объема помещения. Объем – это площадь, умноженная на высоту потолков. Для обогрева 1 кубического метра помещения требуется 40 Вт тепловой мощности отопительного прибора. Чтобы вычислить его общую мощность, нужно умножить объем комнаты на 40 Вт, а для определения количества секций это значение разделить на мощность одной секции по паспорту.

Пример. Комната шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с высотой потолков 3,5 м. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт.

Определяем площадь комнаты: 3,5 х 4 = 14 м2. Определяем объем комнаты: 14 х 3,5 = 49 м3. Считаем общую мощность радиаторов отопления: 49 х 40 = 1960 Вт. Нужного тепла Вычисляем количество секций: 1960:160 = 12,25. Округляем в большую сторону, получается 13 секций.

Для угловой комнаты этот показатель нужно умножить на коэффициент 1,2. Увеличить количество секций необходимо, если комната находится в панельном доме, на первом или последнем этаже, а также если в ней больше одного окна. Имеет значение и расположение рядом с неотапливаемыми помещениями. В таких случаях полученное значение необходимо умножить на коэффициент 1,1 за каждый из факторов.

При расчетах следует обращать внимание на то, что различные типы радиаторов отопления имеют разную тепловую мощность. Для того чтобы теплоотдача от радиаторов была максимальной, необходимо устанавливать их в соответствии с рекомендациями производителя, соблюдая все оговоренные в паспорте условия. Скажем, расстояние до стены, пола и подоконника должно быть не менее 4 см.

Биметаллические батареи могут прослужить около 20 лет.