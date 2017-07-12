Как летом с помощью прививки из дикой яблони сделать культурное плодовое дерево

Прививка плодовых деревьев летом

Прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Оптимальный срок летней прививки деревьев – с последней декады июля и до начала сентября. Этот период наиболее благоприятен, потому что почки и черенки довольно быстро приживаются. Прививку начинают с груши, постепенно приходя к яблоне, сливе и вишне. Материал для прививки заготавливают за некоторое время до процедуры. Причем, необходимо постоянно следить за его состоянием. Довольно часто прививают растущими побегами, содержащими часть прошлогодней древесины. В первые годы после процедуры все побеги довольно ослаблены, поэтому необходимо их подвязывать.

Работу лучше выполнить в пасмурную, но сухую погоду. Если жара держится несколько дней, то перед прививкой растения обильно поливают.

Что такое подвой и привой

В процессе прививки два растения соединяют друг с другом, и после приживления они образуют единый организм. От одного из них новое растение получает корни и ствол – это подвой. От второго берется черенок или почка – это привой.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года. Существуют несколько техник выполнения операции:

окулировка;

прививка за кору;

копулировка;

прививка в зарез;

прививка в расщеп;

аблактировка.

Окулировка плодовых деревьев

По этой технологии выполняют прививку спящей почки (глазка). Окулировка является основной методикой окультуривания дичков, применяемой в питомниках. Не менее широко она практикуется и в любительском садоводстве. Окулировка требует меньше времени и более экономична: с одного черенка можно взять 4 – 5 почек для прививки соответствующего количества подвоев.

Операция выполняется в период активного движения сока. Ориентировочно это конец июля – начало августа, но точные сроки зависят от климатических условий. Критерием определения оптимального срока для прививки служит легкое отслаивание коры.

Для окулировки пригодны саженцы с толщиной веток до 1 см. Перед тем как прививать плодовые деревья, выполняют подготовку основы. С нижней части ствола срезают все ветки, в кроне оставляют 5 – 7 скелетных разнонаправленных ветвей.

В качестве привоев используют однолетние побеги в стадии роста с окрепшей древесиной и сформировавшимися почками. Черенки длиной 10 – 15 см заготавливают из их средней части.

Далее вырезают щитки – глазки с древесиной диной около 3 см и переносят их на подвои. Для этого в месте прививания делают Т-образный срез коры. Щиток заводят за кору и обвязывают.

Перед проведением операции ствол подвоя обязательно нужно обмыть влажной тряпкой.

Через полторы–две недели можно удостовериться в том, как прошла окулировка: успешно или нет. Если привой не прижился, операцию можно повторить при условии, что позволяют сроки и кора еще отслаивается.