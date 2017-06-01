Как ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками в июне

Яблони, груши

Яблоням и грушам после цветения желательно дать подкормку навозной жижей или минеральными удобрениями: 25 – 30 г суперфосфата на ведро воды из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Кроны можно опрыскать слабым раствором мочевины (30 г на ведро воды). После полива и подкормки почву обязательно разрыхлить.

В это время проявляет свою пакостную натуру яблоневая плодожорка. Для борьбы с ней можно применять феромонные ловушки, а также вполне подойдут домашние средства – ловушки из забродившего кваса или компота. Баночки с раствором подвешивают в кроне яблони или ставят на землю в приствольном круге. Можно опрыскивать деревья хвойным концентратом или дегтем (2 ст. ложки на ведро).

Если в саду есть яблоневые саженцы, им нужно уделить особое внимание. В первый год их роста в июне проводят несколько внекорневых подкормок жидкими удобрениями (3 ст. ложки на 10 л воды) или используют стимулятор роста (1 капсула на 5 л воды). Периодичность внекорневых подкормок – через 10 – 12 дней.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) яблоневых и грушевых посадках можно использовать для выращивания овощных культур, чтобы хорошая земля работала. Самые подходящие: ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Во-первых, у них неглубокая корневая система; во-вторых, за ними постоянно ухаживают (полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки), и это способствует хорошему росту и развитию яблони. Но есть культуры, которые категорически нельзя сеять вокруг молодых деревьев. Это такие высокостебельные растения, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют растущие яблоньки и груши, а также иссушают и истощают почву.

В жаркую июньскую погоду деревца поливают вечером методом дождевания, то есть хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов.

Раньше были очень популярны стланцевые или стелющиеся яблони, сейчас они встречаются нечасто. В июне уход за стланцевыми яблонями заключается в так называемой пинцировке или прищипке молодых побегов. Это основной прием ухода за стланцами, создающий благоприятные условия для образования плодовых почек. Побеги обрезают или просто обламывают выше третьего или четвертго хорошо развитого листочка. Но побеги короче 15 – 20 см не обламывать!

Прищипку за лето надо проводить несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины. Процедура обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношение. Так что стланец – идеальное растение для тех, кто любит возиться с кронами плодовых, потому что их приходится чистить секатором постоянно. Это во всех отношениях "ручное" дерево: оно создается кропотливой обрезкой. Опытные садоводы шутят, что стланец – это овца, которую нужно все время стричь.

Слива, вишня

В июне надо найти время для перекопки грунта приствольных кругов с внесением под каждое дерево или куст по 1 ведру древесной золы для истребления зимовавших и находящихся в стадии развития вредителей. Полезно проводить полив дождеванием.