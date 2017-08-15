Как ухаживать за цветами на садовом участке в августе

Лилии. Пора пересадить 4 – 5-летние лилии. В этом месяце практикуется размножение так называемыми бульбочками, которые образуются в пазухах листьев некоторых сортов. Собрать их после цветения, когда они уже хорошо отделяются, и обработать 0,1%-м раствором марганцовки в течение 20 минут. Высевать в бороздки глубиной 2—3 см, сделанные поперек гряды. На дно необходимо насыпать песок. Расстояние между бороздками 20 см, между лунками в ряду 5 – 6 см. Если земля сухая, за сутки до посадки полить (не факт, что нынче это понадобится). Если не бульбочками, то тогда так: стебли нужно обрезать на 2/3 и садовыми вилами, чтобы не повредить, выкопать гнезда. У луковиц подрезать корни до 10 см, удалить ржавые и поврежденные чешуйки. Перед посадкой на новое место подержать луковицы 20 минут в слабом растворе марганцовки.

Пионы. На исходе второй декады можно приступать к делению и пересадке пионов. К концу лета у них отмирают всасывающие корешки, остается корневище, которое можно спокойно разрезать на части, и посадить деленки на новые места. Начинать лучше с тех пионов, которые цвели раньше других.

Примулы. В августе время делить 3 – 4-летние примулы. В этом возрасте у них много розеток с собственными корнями. Высадить их по одной на новый участок на расстоянии 30 – 40 см, так как примулы быстро разрастаются. При недостатке влаги регулярно поливать растения, тогда к зиме они успеют хорошо укорениться.

Нарциссы в августе можно покупать и сажать, не дожидаясь сентября. Они сформируют более мощную корневую систему, что поможет им хорошо перезимовать и цвести в следующие годы. Приступать к посадке можно, когда температура почвы опустится до +8...+10°С и продержится около двух недель.

Георгины. Подвязать высокорослые сорта к опорам. Все подкормки во второй половине августа нужно прекратить, иначе клубни будут плохо храниться зимой. Для хорошего вызревания корневой шейки в конце августа надо окучить георгины и очистить стебли от нижних листьев.

Тюльпаны. Надо приготовить новые грядки для тюльпанов, так как они не очень любят долго расти на одном месте. Тюльпанам требуется плодородная и тщательно подготовленная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией, поэтому перед перекопкой на грядках рассыпают суперфосфат (80 г на м2), а после посадки вносят калийное удобрение (60 – 80 г на м2).

Ирисы. Настало время делить и ирисы. Корневище выкопать вилами, тут же разрезать его на несколько частей, чтобы на каждой было по 2 – 3 листа. Корни и листья подрезать и сразу посадить неглубоко в рыхлую землю. Обильно полить, замульчировать. На зиму утеплить листьями. На одном месте ирисы могут расти до 5 лет.

Многолетники. Август – лучший месяц для деления и пересадки многолетних цветов. Растения успеют нарастить хорошую корневую систему и накопить силы перед зимними холодами. Во второй половине месяца можно делить и сажать корневищные многолетники: астру, дельфиниум, нивяник, флокс, астильбу, лилейник. Техника их деления одинакова. Сначала секатором обрезать все побеги. Корневища одних видов, например, дельфиниума, нивяника легко распадаются на части при выкопке и отряхивании земли. Для деления других (астильба, флокс, лилейник) надо использовать хорошо отточенный садовый нож. Если экземпляры старые, лучше взять острую лопату или вилы. Садить молодые, здоровые части корневищ. У дельфиниума и флокса их желательно обработать 0,1 %-м раствором марганцовки, а срезы припудрить древесной золой. Деленки должны иметь 3 – 5 почек и хорошую мочку корней.

Продолжать уход за цветущими растениями. Пропалывать, рыхлить и в случае сухой погоды поливать летники: астры, бархатцы, петунии, шалфей, циннии. Для сбора семян сохранить некоторые цветки или соцветия и дождаться созревания плодов — пуха на корзинках астр, побурения семянок бархатцев и цинний, чашечек сальвии, пожелтения коробочек петунии и т.д. В этом месяце собирают семена васильков, годеции, календулы, кларкии, левкоя, мака, маттиолы, настурции, душистого горошка, а также гвоздик турецкой и Гренадин, колокольчика, после чего растения удаляют.