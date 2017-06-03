Как ухаживать за ягодными кустарниками в июне

Смородина, крыжовник, жимолость

Крыжовник в начале образования ягод полить: 3 – 5 ведер на куст в зависимости от его мощности, после полива разрыхлить. Сразу после цветения обработать кусты серным раствором (100 г серы на 10 л воды) против почкового клеща.

Ягодные кусты и особенно смородину дважды с интервалом 7 – 10 дней опрыскивать 1 %-й бордоской смесью или настоем горчицы (80 г порошка на 10 л воды) против такого заболевания, как антракноз. Обработку лучше делать вечером. Коротко скажем об антракнозе. Чаще всего он поражает красную смородину, хоты бывает и на черной. Распознать его легко: на листьях образуются мелкие бурые пятнышки, которые могут стать бугристыми. По мере развития заболевания листья засыхают и опадают. Причем, в дождливую погоду болезнь прогрессирует, в засушливые периоды слабеет. Особенно интенсивно проявляется в середине и конце лета. Бороться с антракнозом надо опрыскиванием кустов, опавшие листья убирать и сжигать, потому что споры гриба, который является разносчиком заболевания, зимуют в них.

От листогрызущих вредителей эффективно действуют отвар сухой помидорной ботвы или настой одуванчика с чесноком, перцем и горчицей.

Малина

Дважды провести полив (2 – 3 ведра на погонный метр), после – рыхление почвы. Убрать излишние побеги и опрыскать в рядах и междурядьях. Оставить в кусте только 10 – 15 хорошо развитых, все остальные убрать, чтобы не затеняли плодоносящие побеги, не задерживали рост ягод. Стряхивать малинных жуков и сжигать. Растения опрыскивать раз в неделю вытяжкой золы.

Во время налива ягод нужны подкормка и полив. После полива обязательно мульчирование почвы, потому что корни малины расположены близко к поверхности и подсохшая земля обедняет "питьевой рацион" растения, а оно влаголюбивое.

Облепиха

Полив – 3 ведра на 1 квадратный метр прикустового круга. Для борьбы с облепиховой мухой используют отпугивающие средства: нафталин, настой молочая, развешивая вокруг деревьев тряпки, пропитанные этими средствами. Появляются вредители примерно в середине июня, но надо быть готовым к тому, что период борьбы может затянуться до конца июля. Полезно обработать растение отваром полыни горькой или сухой помидорной ботвы.

Земляника

После полива провести рыхление, мульчирование почвы. В качестве мульчи можно использовать перегной слоем 5 – 6 см или пленку.

Провести внекорневую подкормку опрыскивателями, хорошо обливая листву (на ведро воды 2 г марганцевокислого калия, 2 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка, 15 г мочевины). Подкорму делать вечером, чтобы жидкость дольше держалась на листьях.

Земляничные грядки в июне неплохо прикрыть сухой травой, чистым торфом или опилками. Они послужат и как мульчирующий материал, и предохранят ягоды от гниения и загрязнения о землю.

С наступлением теплых дней земляника начинает активно отращивать усы, их нужно регулярно удалять. Если этого не делать, то большая часть влаги и питательных веществ будет тратиться на их развитие, что заметно сократит урожай. Усы (да и то не все) оставляют лишь у тех растений, от которых хотят получить укоренившиеся розетки для дальнейшего размножения.