Как укрыть виноград на зиму, чтобы не замерзли ни корни, ни лоза

Самое простое и быстрое. Лозы связать не очень крепко в пучки (лоза выдерживает до –18...–25 °С), связывать нужно в наклонном положении в направлении роста – так будет легче пригибать виноград. (Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх, такие нужно прижать к почве крючками или скобами.) Затем уложить, присыпать слоем земли толщиной сантиметров десять. Только не надо брать почву в непосредственной близости от виноградного куста – так можно оголить корни, и растение погибнет.

Способ посложнее: укутать куст мешковиной (благодаря этому он с грунтом не будет соприкасаться), засыпать землей или плотно накрыть деревянными щитами. Поверх щитов расстелить рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод и надежно закрепить, чтобы их не сдуло ветром. Неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но над лозой, утепляющий материал также кладут поближе к лозе, забывая о корневой системе. Укрывать надо не только лозу, но и корни. Если участок открытый, надо обязательно установить со стороны господствующих ветров какие-то приспособления для снегозадержания. Их ставят вертикально на расстоянии 2–3 м и закрепляют вбитыми в почву кольями. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.

Капитальное укрытие. Выкопать углубление, замульчировать почву торфом, хвоей или опилками, некоторые используют зерновую шелуху. Это защитит корневую систему. Лозу связать (для большей сохранности можно обернуть чем-нибудь) и уложить на дно, закрепив специальными скобами или крючками. Сверху траншею укрыть полиэтиленом или другим материалом для теплоизоляции. Также подойдут деревянный щит или обычная земля, или циновки из камыша. От талой воды весной или просто от влаги можно использовать рубероид. По кругу укрытие необходимо прижать к поверхности земли грунтом, ненужными досками или сухими ветками. Это удержит снег, и он не попадет внутрь. Каким бы надежным ни было укрытие, сверху его обязательно нужно засыпать снегом. Его должно быть не менее 50 см.

При выборе способа нужно учитывать расположение участка (в низине, на возвышенности). В любом случае в течение зимы желательно следить за высотой снежного покрова, при необходимости дополнительно накидывать снег для утепления винограда

Если посадка винограда еще планируется, нужно не только определить место, но и подумать: не попробовать ли заглубленную посадку. Некоторые специалисты рекомендуют сразу сажать виноград в траншею (ширина 30–50 см, глубина 20–30 см). Таким образом, изначально готово постоянное укрытие. Не нужно осенью накидывать земляную гору, достаточно будет просто сделать прочную "крышку" для траншеи. Стенки траншеи можно укрепить шифером, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растения и от ранних заморозков, и от зимней стужи. Заглубление надежно защищает корневую систему винограда.