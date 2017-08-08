Как выбрать красивые и практичные обои для кухни

Главные качества обоев на кухню

Влагостойкость. На кухне, понятно, особый климат, плюс регулярные влажные уборки, в том числе и стен, поэтому кухонные обои обязательно должны быть влагостойкими. Влагостойкие покрытия выдерживают протирание слабозагрязненных мест мягкой тряпочкой или влажной губкой без применения моющих средств. Моющиеся обои устойчивы к аналогичной влажной уборке, но уже с добавлением специальных моющих средств. А супермоющиеся обои способны выдерживать не только водные процедуры с моющими средствами, но и чистку щеткой.

Плотность. Это важный показатель качества кухонных обоев, который гарантирует прочность и долговечность отделки стен. Кроме того, чем выше плотность обоев, тем меньше в них пор, в которых легко скапливается грязь.

Светостойкость. Обои для кухни должны быть устойчивы к выгоранию на солнце, иначе они быстро пожелтеют, потеряют первозданность цвета. На эстетике помещения это отразится еще и в том случае, если захочется изменить внешний вид кухни и переставить мебель. Сначала придется ремонтировать стены.

Какие обои не подходят для кухни

В первую очередь – бумажные обои. Они, конечно, привлекают дешевизной. Но удручают непрактичностью и недолговечностью.

Все большую популярность приобретают текстильные обои из хлопка, льна или шелка, а также натуральные обои из бамбука, шпона редких пород деревьев, листьев и стеблей экзотических трав. Смотрится все это великолепие очень эффектно, но интенсивно впитывает дым, гарь и запахи готовящейся еды, так что для кухни далеко не лучшее решение.

Акриловые обои с выступающими рельефными узорами, как и прочие виды тисненных и гофрированных обоев с объемным рисунком, – тоже не вариант для кухни. Рано или поздно они покроются темным налетом, и отмыть его будет непросто даже моющими средствами.

Какие обои подходят для кухни

Бумажные обои со специальной водоотталкивающей пропиткой – самый доступный по цене вариант из подходящих для оклейки кухни. Однако прослужат они не более трех-четырех лет, к тому же они быстро выгорают на солнце, да и особой декоративностью не отличаются.

Бумажные обои с минимальным слоем винила. Очень тонкие обои с гладкой поверхностью и, как правило, тематическим кухонным рисунком, без особой претензии на оригинальность. Их главный недостаток заключается в том, что для наклеивания необходимы идеально ровные стены, в противном случае любая вмятина, трещинка или выступ будут сразу бросаться в глаза.

Кухонные обои из вспененного винила. Несмотря на то, что обои из влагостойкого вспененного винила прямо именуются кухонными, назвать их оптимальным вариантом для кухни язык не поворачивается. Тонкому виниловому слою не свойственна особая износоустойчивостью и прочность. К тому же рисунки с гастрономическими мотивами – это, как говорится, на любителя.

Виниловые обои. Идеальное решение для кухни. Винил – искусственный материал, который не боится влаги, света и удачно скрывает недостатки стен. Главное – подобрать виниловые обои с достаточно высокой плотностью. Из положительных качеств виниловых обоев еще можно отметить их долговечность и нетоксичность.

Компакт-винил оптимален для кухни. Это обои горячего тиснения, имитирующие камень, фактурную штукатурку, кожу, текстиль. Компакт-винил смело можно тереть щеткой, мыть, царапать, не опасаясь за целостность покрытия. Материал долговечный, отлично маскирует дефекты стен, а его оригинальная фактура и многообразие расцветок помогут создать стильный и гармоничный декор.

Виниловые обои на флизелиновой основе. Флизелин – нетканое полотно, благодаря которому обои приобретают массу положительных характеристик: не мнутся, не рвутся, отлично ложатся на поверхность, не набухают, не садятся после высыхания клея, отлично скрывают небольшие вмятины и трещинки. Очень удобно и то, что клей наносят непосредственно на стены, после чего накладывают сухие обои, аккуратно расправляют и разглаживают.

Виниловые обои под покраску хороши тем, что при желании их можно перекрашивать до 5 – 7 раз. Отличный вариант для тех, кто любит часто менять обстановку.

Шелкография – это разновидность компакт-винила, многослойные обои на бумажной подложке с наружным виниловым слоем с искусственными или шелковыми нитями. Их главное отличие от обычных виниловых – шелковистая блестящая гладкая поверхность. Обои эластичные, плотные на ощупь, устойчивые к воздействию солнечного света, влаги и механическим повреждениям.

Стеклообои привлекают рядом преимуществ. В них отсутствует питательная среда для развития микроорганизмов. Являясь диэлектриком, стекло не накапливает электростатического заряда. Обои из стекловолокна не выделяют токсических веществ и не вызывают аллергии. При этом они отличаются высокой паропроницаемостью, пожаробезопасностью, щелоче- и кислотостойкостью. Стеклообои прекрасно скрывают швы между панелями, трещинки и вмятины, создают гладкую, ровную поверхность. После окраски стеклообоев водоэмульсионными или латексными красками получается износостойкое долговечное покрытие, способное выдерживать частое мытье со щеткой. Перекрашивать такие обои без потери рельефности рисунка и эксплуатационных характеристик материала можно до 12 раз. Стеклообои на кухне удобны тем, что не требуют бережного отношения и трудоемкого ухода, а значит, экономят время и силы.