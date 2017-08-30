Как выбрать правильный алтайский мёд. Советы эксперта

На что обратить внимание в магазине, покупая мёд в упаковке?

Хорошо бы иметь возможность попробовать мёд на вкус, но если мёд уже запакован, обратите внимание на упаковку.

Внимательно посмотрите, как хранится весь ассортимент. Емкость для меда должна быть из керамики, глины или стекла, на крайней случай из дерева. Но не из металла. Он способствует процессу окисления меда и повышает концентрацию в нем вредоносных для организма металлов.

На этикетке обязательно указывается состав мёда, в который не должен входить сахар. Ещё лучше если на упаковке отмечена гарантия качества по ГОСТу.

Как выбрать развесной мёд?

Качественный мёд люди выбирают по зрелости, аромату, цвету, вкусу и по консистенции.

Если капнуть капельку мёда на блюдце, и его форма сохранится — он зрелый. Если быстро растечется — некачественный или недозревший. Незрелый мёд менее полезный, долго не храниться, начинает бродить. Качественный отличается нежной и хорошо впитывающейся в кожу консистенцией. Плохой неоднородной и грубой структуры.

Кристаллизация на качество мёда не влияет. Если при долгом хранении не происходит процесс кристаллизации, это может свидетельствовать о незрелости или фальсификации мёда.

Сильный аромат — верный признак высокого качества. Мёд с запахом дыма или брожения покупать не нужно. Но стоит обратить внимание на благородные сорта из липы или акации. Они отличаются нежным, сладким и приятным ароматом цветов.

Александр Якушов,

пасечник:

Мёд может быть очень разный, всё зависит от того, что вокруг него растёт. Дягиль или гречиха приносят более терпкие запахи, вкусы, сам-по-себе цвет тёмный, тяжёлый. А падевый отличается слабым запахом.

Хороший продукт имеет сладкий и приятный вкус без привкуса карамели, брожения и кислоты. Вересковый и гречишный отличается терпким и специфическим привкусом. Стоит заметить, что мёд из ивы или каштана с горьковатым привкусом.

По мнению нашего эксперта, по цвету выбирать мёд не стоит, так как качественный мёд может быть и светлым, и тёмным. Важно знать, что со временем мёд может посветлеть, и это тоже признак хорошего мёда.

Анна Муратова