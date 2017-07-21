Как выбрать стиль дизайна для городской квартиры

1. Стремление до мелочей передать выбранный стиль нельзя назвать оптимальным подходом. Идеальное воплощение возможно только в описании, в руководстве к действию. На практике любой стиль дизайна, можно сказать, адаптируется под индивидуальность хозяев и конкретную квартиру. Для правильного выбора дизайна необходимо найти компромисс между вкусом хозяев и удобством будущего интерьера, для того чтобы потом все комфортно чувствовали себя в жилище.

2. Важнейший критерий выбора дизайна – цена. Во многих стилях сегодня используются предметы из дорогих натуральных материалов (мебель, отделка, декор). Заменить их простыми аналогами невозможно, это не просто будет нелепо выглядеть, это будет уже не тот стиль. Поэтому не стоит делать дешевых копий, оптимальный выход из ситуации для кошелька и для души – сохранять естественность. Например, чем покупать подделку под натуральное дерево, лучше выбрать более дешевый, но качественный сорт древесины.

3. На выбор дизайна интерьера обязательно повлияют площадь квартиры и высота потолка. Многие классические стили предполагают обилие предметов мебели и декора, а значит, требуют и простора для размещения всего этого. При малых площадях логично использовать стили, которые визуально расширят пространство. Не стоит превращать комнату в склад вещей, даже хороших вещей, в ней не почувствуется покоя и уюта.

4. Не забывайте про функциональное назначение комнаты. Какой бы красивой не показалась в отделке ванная или кухня, это, прежде всего, ванная и кухня. Стиль в таких помещениях должен быть удобен и практичен.

5. Если в квартире проживает семья из нескольких человек разных поколений, то смешения стилей не избежать. У каждого из них свои вкусы, и каждый должен иметь свое пространство, в котором он чувствовал бы себя максимально комфортно. Это не значит, что трехкомнатная квартира должна превратиться в стилевую сумятицу. Можно и нужно создать плавное сочетание стилей.

6. Стиль отражает внутренний мир человека. Богатое обилие стилевых решений при выборе дизайна интерьера позволяет находить каждому из близких интерьер по духу. Консерваторам – классический, скандинавский или английский интерьер; идейным реформаторам – современный и технологичный; бизнесменам – минимализм или даже ар-деко; любителям природы – эко-стиль; любителям охоты – кантри; ценителям истории – древнегреческий; путешественникам – эклектика; любителям величия – ампир, барокко и т.д. Список можно продолжать.

7. Даже самым динамичным людям нужно отдохнуть после трудового дня. В интерьер обязательно должны быть встроены зоны для расслабления, сна или просто чтения. Сделайте их колорит прохладно-спокойным, а свет мягким и рассеянным.

8. Все стили опираются на определенные цветовые решения, интенсивность и контраст. Не секрет, что каждый цвет обладает определенным психологическим воздействием. Поэтому не используйте в дизайне интерьера те цвета, которые создают для обитателей жилья ощущение дискомфорта.

9. Рассматривайте стиль с точки зрения перспективы длительного проживания. Ведь не делать же снова ремонт через несколько месяцев, потому что обстановка элементарно надоела, если выбор стиля был эмоциональным, а не практичным.