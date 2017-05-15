Как выращивать самые пышные садовые цветы

История вида. В Китае пион был известен еще в I в. нашей эры и стал самым любимым национальным цветком, как хризантема у японцев, тюльпаны у голландцев, ландыши у французов. В начале XVIII в. пионы из Китая завезли в Японию, Англию, Францию, Америку, Россию. Они привлекли внимание не только любителей цветов, но и ученых-селекционеров. В нашей стране первым описал пионы академик П. С. Паллас в 1784 г. В дореволюционной России пионы встречались лишь в так называемых аптекарских садах и в садах состоятельных людей. В конце XIX в. частные садоводческие питомники получали из-за рубежа, в основном из Германии, большое количество сортов травянистых пионов и размножали их для последующей продажи.

В настоящее время известно 45 видов травянистых пионов, распространенных в Азии и Европе, и два вида – в Северной Америке. В нашей стране произрастают 15 видов: на Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири. Кавказ – один из центров происхождения рода, там в естественных условиях находятся 9 видов из 15 известных.

Современные сорта ведут начало преимущественно от двух видов – пиона лекарственного и пиона молочноцветкового (китайского). Сорта пиона молочноцветкового отличаются высокой зимостойкостью, что объясняется их географическим происхождением и экологией исходного вида.

Вегетация пионов начинается в апреле, когда появляются красноватые побеги. Окраску им придает пигмент антоциан, который позволяет молодым побегам переносить весенние понижения температуры. Рост побегов в длину происходит довольно быстро и заканчивается за 40 – 45 дней у сортов пиона молочноцветкового.

Первые два года число стеблей в кусте увеличивается медленно, а с трех лет идет в нарастающем темпе, достигая наибольшего количества в 5 – 7-летнем возрасте. Большинство побегов (до 70 – 90 %) несут цветки.

Сроки цветения пионов различных групп и сортов довольно растянуты; продолжительность зависит от погодных условий. В годы с сухой жаркой погодой или ливневыми дождями пионы цветут меньше.

Кусты травянистых пионов компактные, стройные, многостебельные. Стебли простые или ветвистые, высотой от 30 до 150 см, заканчивающиеся цветком. У некоторых сортов развиваются боковые бутоны, которые обычно меньше верхушечного, однако цветут позже и дольше.

Стеблевая часть. Надземная часть стеблей ежегодно отмирает, а основания побегов, находящиеся в почве, становятся многолетними. В подземной части куста формируется многолетнее стеблевое образование, состоящее из нижних, подземных частей побегов первого и последующего порядков. Его следует называть корневищем. По внешнем виду корневища похожи на корни. Различать их очень важно, поскольку в основном корневища образуют стебли и придаточные корни и могут быть использованы для размножения.

Корневая система. Пион относится к группе корнеклубневых растений. Главного корня у пиона нет. Придаточные корни сосредоточены близ почек и на молодых частях корневища; утолщаясь, они образуют клубни, несущие запасы питательных веществ. Длинные шнуровидные корни (около 1 см в диаметре) с корневыми волосами – это основные водоснабжающие "сосуды" растения.

Корневые клубни и корневища можно легко различить по анатомическому строению. На поперечном срезе (обработанном флорглюцином и соляной кислотой) хорошо видно, что в корне сердцевинные лучи доходят до самого центра и упираются в первичную древесину. В стебле и корневище они доходят только до сердцевины. На поперечном срезе корневища значительно лучше, чем в корне, выражены годичные кольца.

Почки возобновления, из которых в дальнейшем разовьются побеги, неравнозначны по своему строению и способности к прорастанию. На одном и том же растении всегда находятся разновозрастные почки, обеспечивающие восстановление побегов.

Интенсивность закладывания почек возобновления в значительной степени зависит от деятельности листьев. Почки возобновления развиваются за счет питательных веществ, образуемых листьями цветущих побегов. Поэтому чем больше на кусте при срезании цветов остается листьев, тем лучше. При потере большого количества листьев растение слабеет, почки возобновления становятся мелкими и слабыми, количество и качество цветов снижаются, пионы очень плохо развиваются. Желательно, чтобы после срезания цветов на стеблях оставалось по 2-3 листа. А для хорошего развития растения необходимо оставить на кусте не менее половины стеблей.

Цветы обладают тончайшим ароматом. Пионы срезают согласно стандарту со стеблем длиной 40 см. Обычно срезают рано утром в фазе раскрытия бутона. Их можно хранить при температуре +3 – 5 градусов около месяца.

Листья. У каждого вида пионов свои листья. Зеленые или сизоватые, разнообразной формы, крупные, сложные, с разросшимся листовым основанием, расположены очередно, дважды- и триждытройчатые, с широкими или узкими долями. Благодаря листьям пионы очень декоративны не только в период цветения, но и в течение всей вегетации, вплоть до заморозков. Крупные резные листья красивы светло- или темно-зеленые, блестящие или матовые, а осенью с красноватым отливом.