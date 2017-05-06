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Как высадить рассаду в открытый грунт правильно и без потерь

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Сегодня, 17:53.
Потребитель

Высадка в открытый грунт – это конец рассадного этапа и начало нового, летнего. У него свои проблемы и тревоги, они еще впереди. И очень важен качественный старт второго этапа. Для этого надо усвоить алгоритм действий с посадками овощного огородного ассортимента: от традиционных и обязательных помидоров до забавных, но не очень популярных патиссонов.

Встреча Дугина и Карлина с садоводами.
Встреча Дугина и Карлина с садоводами. Фото : barnaul.org.

Общие рекомендации

Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю не рекомендуется. Казалось бы, что плохого – свеженькая грядочка, рыхлый грунт. А дело в том, что эта земля насыщена выделениями сорных трав. Они вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны полностью усвоиться, иначе они станут вытягивать из корней растений воду.

Что нужно делать с рассадой перед высадкой в грунт

За день-два до высадки рассады на постоянное место ее надо обильно полить. Это поможет удержанию кома земли на корнях при выемке рассады из емкостей и позволит соблюсти главное условие успешной пересадки – сохранность корней. Тогда растения не будут болеть и быстро приживутся.

Если рассаду выращивали не дома в горшочках, а в саду, в парниковой гряде, то за неделю до высадки почву в междурядьях и между растениями в ряду прорезать грунт ножом и затем хорошо полить. Результатом этой простой операции станет образование разветвленной сети молодых корешков, удержание кома земли и лучшая приживаемость рассады.

Рассада.
Рассада.

Посадка помидоров, перцев, баклажанов

Заранее обильно полейте рассаду и отведенное для нее на огороде место. Высадкой рассады в грунт займитесь в пасмурный день. Если стоит ясная погода, то ранним вечером. Росточки заглубляйте до первых настоящих листьев. Сильно полейте и уплотните почву вокруг растений.

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Растения с обнаженными корнями, без комка земли (из общего ящика) более уязвимы, чем из отдельных контейнеров, поэтому попробуйте влажным грунтом из ящика облепить корни, сделать комочки земли. Кстати, у рассады из общего ящика при посадке можно немного укоротить корни, чтобы они лучше ветвились. Легче всего пересадку в грунт перенесут, естественно, растения в отдельных торфяных горшочках.

На новом месте полейте молодые растения жидким удобрением с высоким содержанием фосфатов, например, разведенной в воде золой. Это поспособствует лучшему укоренению молодых растений. Их акклиматизации в открытом грунте надо помогать. У рассады еще слишком мало сил, чтобы противостоять то жаркой и засушливой погоде, то сильному дождю и ветру, не говоря уж о заморозках. Поэтому поливайте регулярно, укрывайте от яркого солнца и защищайте пленкой от непогоды растения до тех пор, пока не приживутся.

Используй яичную скорлупу для выращивания рассады и удобрения почвы (разбрасывай измельченную скорлупу по участку).
Используй яичную скорлупу для выращивания рассады и удобрения почвы (разбрасывай измельченную скорлупу по участку).

Посадка огурцов, кабачков, тыквы

Переходим к семейству тыквенных, это огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы и др. С ними проще, чем с первой группой в том отношении, что нет нужды холить и лелеять рассаду, а в открытый грунт можно за один прием высадить уже на стадии проростков (или сеянцев). Когда у набухших в воде и проросших семян тыквенных появится корень и покажется зеленый росточек, их помещают в небольшое, 1-2 см, углубление на подготовленном участке и присыпают землей. Естественно, проростки тыквенных требуют особо бережного отношения, поскольку очень хрупкие, и повредить их легко. Самое главное, что нужно высаженным проросткам, - это регулярное увлажнение и пленочное укрытие от холода.

Посыпав растения кофейной гущей, ты убережешь их от зайцев и белок. Кроме того, гуща дает дополнительные питательные вещества рассаде.
Посыпав растения кофейной гущей, ты убережешь их от зайцев и белок. Кроме того, гуща дает дополнительные питательные вещества рассаде.

Мульчирование

После посадки для пользы дела надо замульчировать молодые растения соломой, перегноем, опилками, садовым компостом или другими подходящими материалами. Мульчирование хорошо сохраняет влагу и тепло в почве, подавляет рост сорняков, а мульча из органики также подкисляет и немного удобряет почву.

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