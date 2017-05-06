Как высадить рассаду в открытый грунт правильно и без потерь

Общие рекомендации

Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю не рекомендуется. Казалось бы, что плохого – свеженькая грядочка, рыхлый грунт. А дело в том, что эта земля насыщена выделениями сорных трав. Они вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны полностью усвоиться, иначе они станут вытягивать из корней растений воду.

За день-два до высадки рассады на постоянное место ее надо обильно полить. Это поможет удержанию кома земли на корнях при выемке рассады из емкостей и позволит соблюсти главное условие успешной пересадки – сохранность корней. Тогда растения не будут болеть и быстро приживутся.

Если рассаду выращивали не дома в горшочках, а в саду, в парниковой гряде, то за неделю до высадки почву в междурядьях и между растениями в ряду прорезать грунт ножом и затем хорошо полить. Результатом этой простой операции станет образование разветвленной сети молодых корешков, удержание кома земли и лучшая приживаемость рассады.

Посадка помидоров, перцев, баклажанов

Заранее обильно полейте рассаду и отведенное для нее на огороде место. Высадкой рассады в грунт займитесь в пасмурный день. Если стоит ясная погода, то ранним вечером. Росточки заглубляйте до первых настоящих листьев. Сильно полейте и уплотните почву вокруг растений.

Растения с обнаженными корнями, без комка земли (из общего ящика) более уязвимы, чем из отдельных контейнеров, поэтому попробуйте влажным грунтом из ящика облепить корни, сделать комочки земли. Кстати, у рассады из общего ящика при посадке можно немного укоротить корни, чтобы они лучше ветвились. Легче всего пересадку в грунт перенесут, естественно, растения в отдельных торфяных горшочках.

На новом месте полейте молодые растения жидким удобрением с высоким содержанием фосфатов, например, разведенной в воде золой. Это поспособствует лучшему укоренению молодых растений. Их акклиматизации в открытом грунте надо помогать. У рассады еще слишком мало сил, чтобы противостоять то жаркой и засушливой погоде, то сильному дождю и ветру, не говоря уж о заморозках. Поэтому поливайте регулярно, укрывайте от яркого солнца и защищайте пленкой от непогоды растения до тех пор, пока не приживутся.

Посадка огурцов, кабачков, тыквы

Переходим к семейству тыквенных, это огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы и др. С ними проще, чем с первой группой в том отношении, что нет нужды холить и лелеять рассаду, а в открытый грунт можно за один прием высадить уже на стадии проростков (или сеянцев). Когда у набухших в воде и проросших семян тыквенных появится корень и покажется зеленый росточек, их помещают в небольшое, 1-2 см, углубление на подготовленном участке и присыпают землей. Естественно, проростки тыквенных требуют особо бережного отношения, поскольку очень хрупкие, и повредить их легко. Самое главное, что нужно высаженным проросткам, - это регулярное увлажнение и пленочное укрытие от холода.

Мульчирование

После посадки для пользы дела надо замульчировать молодые растения соломой, перегноем, опилками, садовым компостом или другими подходящими материалами. Мульчирование хорошо сохраняет влагу и тепло в почве, подавляет рост сорняков, а мульча из органики также подкисляет и немного удобряет почву.