Какие овощи надо высаживать в мае. И как за ними ухаживать

Редис. Его рекомендуется сеять в апреле. Но если не получилось, то можно и в мае, все зависит от того, как скоро захочется своей, прямо с грядки редисочкой похрустеть. Словом, через неделю после появления всходов нужно прорыхлить почву. Пленку на день приоткрывать. Повторно прорыхлить, когда листья достигнут 6 – 8 см.

Чеснок яровой. Для посадки желательно подготовить зубки, одинаковые по размерам, массой 2 г. Сажать на расстоянии 3 – 4 см друг от друга, если он пойдет в пищу, и 6 – 8 см, если планируется оставить его на семена. Глубина заделки 3 – 5 см, сверху слегка уплотнить, можно присыпать торфом или перегноем.

Лук-репка. Для посева севок (размером 18 – 22 мм) в течение двух недель прогреть на батарее. Затем развести 2 столовые ложки соли в 5 л воды и замочить на 1 сутки. После этого отобрать здоровые луковички, промыть их в растворе марганцево-кислого калия и высадить. Чтобы предупредить повреждение молодых растений личинками луковой мухи, поверхность почвы с появлением единичных всходов посыпать золой.

Морковь. Семена в течение 15 мин. прогреть в воде при температуре 52 градуса С. Затем залить на двое суток водой, менять два – три раза. Замоченные семена в мокрой тряпочке поместить до посева в холодильник на 12 – 18 ч. Перед посевом рекомендуют семена дражировать. Прямо скажем, не все садоводы доставляют себе такие хлопоты, но для приверженцев правильного возделывания огородных культур приводим рецепт. Развести свежий коровяк 1:10, процедить, смочит семена, просеять сухой торф и золу, смешать 1:1, добавить немного зубного порошка, встряхнуть с семенами. Вот теперь они на сто процентов готовы. Глубина заделки семян 3 – 3,5 см. Поливать через 7 – 10 дней с обязательным рыхлением почвы. Загущенные всходы прореживают при появлении 1 – 2 настоящих листьев.

Огурцы. В первой декаде посеять огурцы под временное укрытие. Почва должна быть плодородной, огурцы хорошо отзываются на органические удобрения, прежде всего на свежий навоз. Эффективны также перегной, перепревший навоз, торф, компосты. В начале вегетации растениям необходим азот, что обеспечивает быстрое нарастание листьев. Поэтому к органическим удобрениям добавляют минеральные: 8 – 10 г мочевины, 20 – 25 г калийной селитры (хлор неблагоприятно действует на огурцы), 25 – 30 г суперфосфата – все это на 1 м2 под перекопку. Калийные удобрения можно заменить золой в двойной дозе, особенно на кислых почвах. За неделю до посева почву укрывают пленкой для лучшего прогревания.

Подготовка семян огурцов требует терпения. Их нужно подержать 3 – 5 мин. в солевом растворе (2 столовые ложки соли на 1 л воды), энергично помешивая. Взять осевшие, хорошо промыть, поместить в 1%-й раствор марганцево-кислого калия на 20 мин., промыть, поместить на 4 – 6 часов в односуточный отстоявшийся раствор золы (2 столовые ложки на 1 л воды). Семена лучше брать двух- и трехлетней давности. Сеять семена во влажную, хорошо прогретую почву, глубина заделки 2 – 5 см. В лунках 40 х 60 см достаточно поместить три растения, при посеве в ряд между растениями должно быть не менее 30 см, между рядами – 60 см. Через 10 дней после всходов подкормить (1 л навоза или коровяка, 20 г мочевины на 10 л воды, расход 1 л на 4 растения). Подкормку повторять через каждые 10 дней после цветения.

Тыква, кабачки, патиссоны. Семена этих овощей можно обработать так же, как огуречные. Но при посадке соблюдать расстояние между рядами и растениями 70 см. Перед посевом в лунку внести 0,5 – 1 кг перегноя или компоста в смеси с 2 столовыми ложками гранулированного суперфосфата. Высадить по 2 – 3 растения в лунку и полить. При появлении первого листа оставить по одному растению.

Капуста белокочанная. Участок под капусту желательно было определить с осени и тогда же внести в почву органические удобрения. А весной высадить рассаду на расстоянии 30 – 70 см в зависимости от сорта. Для борьбы с огородной блошкой опрыскать настоем золы (1 стакан золы залить 2 – 3 литрами кипятка, на следующий день перемешать, процедить, добавить воды до 10 л). Опрыскивать рано утром верхнюю и нижнюю стороны листьев. Повторить через 4 – 5 дней.

Свекла столовая. Подготовка почвы, семян и внесение удобрений такие же, как у моркови. Глубина заделки семян 4 – 5 см, расстояние между рядами 30 см. Бороздки обильно полить.