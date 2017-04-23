Какие ошибки случаются при выборе стиля дизайна, и как их избежать

1 Что такое некорректное планирование? Нерациональное использование пространства может привести к сокращению площади помещения вдвое, а то и втрое. Чтобы этого избежать, желательно не просто рисовать интерьер в своем воображении, а изобразить будущую модель дизайна на компьютере с помощью современных программ проектирования.

2 Как получается неграмотное смешение стилей? Если хозяин жилья решится создавать интерьер самостоятельно, то не исключено, что дизайн не получится таким, как ожидалось, а будет представлять разноголосицу мебели и аксессуаров. Нужно продумывать каждое сочетание до конца: если вдохновляет идея соединить в интерьере классический и современные стили, то разумнее взять за основу классику, а элементы хай-тека (телевизор, кондиционер, музыкальный центр, светодиодную подсветку) замаскировать в нишах, арках.

3 Что бывает, если уделять недостаточное внимание освещению? Освещение – это один из главных элементов, на которых держится весь дизайн интерьера. Повесить в каждой комнате по люстре, пусть даже и вполне соответствующей стилю, это непрофессиональный подход. Примитивный свет не расставит акценты, не создаст уюта. Только гармоничное сочетание функционального и дополнительного освещения формирует комфорт.

4 Что случится, если вы погонитесь за дешевизной используемых материалов и аксессуаров? Стремясь оптимизировать расходы на перепланировку помещения, его владельцы экономят на главном – на материалах. Бюджет ремонта действительно уменьшается, но качество работы оставляет желать лучшего. Дешевые материалы не только смотрятся очень просто и безыскусно, это еще полбеды. Они недолговечны и неполезны. Выбирая ЛДСП вместо МДФ, надо помнить, что ДСП создается с применением формальдегидов и токсичного клея, и к тому же ее практически перестали применять в городских квартирах из-за недолгого срока службы. Аксессуары также не будут смотреться стильно, если их приобретали, где придется, а не в специализированных магазинах.

Как подобрать правильный дизайн-проект?

1. Перед ремонтом полезно изучить стили интерьеров, взять за основу те, что произвели наибольшее впечатление (двух или трех вполне достаточно) и начать просматривать примеры уже готовых решений. Дело не в том, чтобы скопировать чужую обстановку, но наверняка придутся по вкусу дизайнерские планировки отдельных зон. Сделать подобную работу без участия профессионала трудно, особенно, если хозяин ни разу не переделывал собственный дом и понятия не имеет обо всех тонкостях столь сложного процесса.

2. Выбирать материалы следует, учитывая не только их внешний вид, но и потребительские характеристики. Хочется обить стены тканью? Прекрасная идея! Но прежде чем воплощать ее, стоит ответить себе на простенький вопрос: "А как смахивать пыль со стен, чистить?". Поэтому лучше рассмотреть все возможные варианты, взвесить все плюсы и минусы. А рынок предлагает сегодня множество отделочных материалов, как говорится, на любой вкус и кошелек.

3. Планируя интерьер квартиры, дальновидный хозяин подумает и о том, что выбранный стиль может надоесть через полгода – год. Поэтому важно прикинуть, как в таком случае трансформировать стиль в нечто другое, вложив небольшую сумму денег, но в то же время, освежив помещение новыми штрихами.

4. Стоит соотнести площадь помещения и численность семьи. Если квартира небольшая, а количество проживающих больше двух, есть смысл озадачиться зонированием комнат, чтобы домочадцы могли одновременно заниматься своими делами и не мешать друг другу. Хотя известная пословица и гласит, что в тесноте, да не в обиде, но и того, и другого можно избежать, воплощая принципы современного дизайна в отдельно взятой квартире.